В Ситилинк акция Выбирайте выгоду
«Ситилинк», одна из крупнейших сетей магазинов электроники и техники, объявляет о проведении федеральной акции «Выбирайте выгоду». До 15 апреля скидки до 50% действуют на 1 500 наименований товаров. (Внимание! На часть товаров в акции действует ограничение: не более одной единицы «в руки».)
Это крупная и мелкая бытовая техника, смартфоны, ноутбуки, компьютеры и аксессуары к ним, техника для красоты и здоровья. Так, холодильник Hotpoint-Ariston HS 4180 W доступен за 22 990 рублей, а утюг Braun TS755EA – за 3 990 рублей.
«Мы видим, что спрос на товары для удаленной работы, крупную и бытовую технику последние недели был очень высоким, поэтому приняли решение включить востребованные наименования в акцию, – комментирует Александр Дедов, директор по маркетингу «Ситилинк». – Сегодня в компании есть опция доставки заказов на дом, предусматривающая соблюдение санитарно-гигиенических норм. Все точки компании работают в режиме пунктов выдачи заказов с усиленными мерами санитарно-гигиенической безопасности. На территории ПВЗ размещены памятки для сотрудников и покупателей по правилам предосторожности».
«Ситилинк» напоминает, что в связи с особым режимом в ПВЗ не допускается одновременное нахождение более одного получателя. При взаимодействии сотрудников и покупателей рекомендуется расстояние не менее 1,5 метров. Пространство перед ПВЗ обеспечено специальной разметкой для соблюдения нужной дистанции. При оплате покупателям рекомендовано использовать бесконтактные способы платежей.
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