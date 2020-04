Настоящий панк-рок: стиль Electro Punk в оформлении новой серии устройств ROG вдохновлен переливами киберпанковых неоновых вывесок

ASUS Republic of Gamers (ROG) представляет специальную серию геймерских устройств в дерзком оформлении Electro Punk с яркими неоново-розовыми акцентами на черном фоне.Многоцветная подсветка давно стала неотъемлемой атрибутикой геймерских устройств ROG, а фирменная технология Aura Sync позволяет каждому владельцу такого устройства подчеркнуть собственную индивидуальность. Однако, многие геймеры стремятся найти способ самовыражения, не ограничивающийся красочной RGB-подсветкой. Для них бренд ROG выпустил специальную серию игровых устройств в уникальном оформлении, вдохновленном эстетикой стиля «киберпанк».Выбрать новый цвет для оформления целой серии устройств ROG – задача не из простых. Мало просто подобрать нужный оттенок, необходимо выполнить в нем множество образцов, проконтролировать, как он будет смотреться на разных поверхностях и текстурах. Дизайнеры ROG быстро сошлись на ярком розовом цвете в стиле киберпанковых неоновых вывесок и, рассмотрев более десятка оттенков от ярко-малинового до кораллового, выбрали заряженный энергией розовый цвет с HEX-кодом #F7266B.В качестве фона для ярких цветовых акцентов был предложен классический черный цвет. Это стильное и практичное решение – черный цвет не маркий и позволяет дольше сохранять первоначальный вид устройств, даже когда ими пользуются постоянно и не слишком бережно. Черный цвет всегда выглядит стильно, аккуратно и создает отличный фон для ярких акцентов контрастного декора и красочной RGB-подсветки.В новом оформлении Electro Punk доступен целый набор устройств ROG: 15-дюймовый игровой ноутбук ROG Strix G15, гарнитура ROG Strix Go 2.4, клавиатура ROG Strix Scope TKL, мышь ROG Strix Impact II, коврик ROG Sheath и рюкзак ROG Ranger BP1503 – все, что нужно для стильных и ярких побед.Ноутбук ROG Strix G15 обладает всеми характеристиками для комфортного игрового процесса в сочетании с доступной стоимостью. Версия в оформлении Electro Punk – образец игровой машины, в которой нет ничего лишнего, но учтено все необходимое, включая геймерский дизайн. Тонкая полоска цветной окантовки проходит по периметру устройства и обрамляет тачпад. Поверхность под ладонями украшает кибертекстовый орнамент. Неоново-розовые акценты также выделяют группу клавиш WASD и логотип ROG на крышке.Максимальная аппаратная комплектация ноутбука включает восьмиядерный процессор Intel® Core™ i7 с 16 исполняемыми потоками, который легко справляется и с ежедневными рабочими задачами, и с «тяжелыми» играми. Благодаря термоинтерфейсу из жидкого металла, который с 2020 года применяется во всех ноутбуках ROG с процессорами Intel 10-го поколения, снижается нагрузка на систему активного охлаждения, а значит, ноутбук работает тише.Для стабильной частоты смены кадров во всех современных играх ноутбуки ROG Strix G оснащаются мощными геймерскими видеокартами до модели NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 SUPER. В сочетании с дисплеем, поддерживающим частоту обновления 240 Гц и время отклика 3 мс, плавный игровой процесс без размытия быстро движущихся объектов обеспечен.В оснащение ноутбука ROG Strix G15 также входят высокоскоростной модуль WiFi 6, значительно сокращающий латентность в беспроводных сетях нового стандарта, до двух твердотельных накопителей с интерфейсом NVMe PCIe® 3.0 и возможностью объединения в массив RAID 0 для еще большего ускорения загрузки приложений и дополнительный слот для расширения системы хранения. Конструкция игровых ноутбуков ROG Strix предусматривает беспрепятственный доступ к слотам расширения для удобного апгрейда памяти и системы хранения.Гарнитура ROG Strix Go 2.4 в оформлении Electro Punk с беспроводным подключением 2,4 ГГц и адаптером USB-C подходит для смартфонов, ПК, Mac, приставок PlayStation®, Xbox® и портативной игровой консоли Nintendo Switch.Гарнитура отличается малым весом и продолжительной автономной работой. В комплекте с ней поставляется адаптер USB-C > USB 2.0 и кабель со стандартным 3,5-мм штекером для подключения к самым разным устройствам. В специальной версии оформления полоска ярко-розового цвета проходит по изголовью и чашкам. Еще один яркий акцент – логотип ROG. В остальном же устройство выполнено в практичном и немарком черном цвете.Гарнитура ROG Strix Go 2.4 привлекательна не только своим необычным дизайном, но и отличным качеством звучания. Съемный выносной микрофон гарнитуры поддерживает технологию разделения аудиосигнала Audio Signal Diversion, которая помогает отделить друг от друга звуки различных частот, чтобы снизить интерференцию между ними. Кроме того, технология интеллектуального шумоподавления обеспечивает кристально чистое звучание голоса при общении в игровом чате. На одной из чашек удобно расположены кнопки, позволяющие управлять работой гарнитуры: регулировать громкость воспроизведения и отключать микрофон.Своим насыщенным и чистым звучанием с глубокими басами гарнитура ROG Strix Go 2.4 обязана эксклюзивным 40-миллиметровым динамикам Essence с герметичными акустическими камерами. Она органично сочетается с ноутбуком ROG Strix G15 и совместима с другими ноутбуками и настольными ПК, Mac, PS4®, Xbox One®, Nintendo Switch™ и мобильными устройствами, а стильный дизайн этой гарнитуры – превосходное дополнение к отличному качеству ее звучания.Клавиатура ROG Strix Scope TKL в оформлении Electro Punk притягивает взгляды яркими цветовыми акцентами, а красочная подсветка Aura Sync реализована под каждой клавишей, в логотипе и даже в основании корпуса клавиатуры.Механическая клавиатура ROG Strix Scope TKL создана в первую очередь для динамичных многопользовательских онлайн-игр и шутеров от первого лица. От полноразмерного цифрового блока было решено отказаться, чтобы сэкономить место на столе для свободного перемещения мыши. Увеличенная клавиша CTRL c левой стороны помогает уверенней управлять движениями персонажа в игре, а механические переключатели Cherry MX гарантируют высочайшую скорость и точность управления. Необычное яркое оформление сделает клавиатуру Strix Scope TKL Electro Punk центром внимания на любой LAN-вечеринке или киберспортивном турнире, а долговечная алюминиевая накладка на верхней панели корпуса и компактный размер позволят без проблем брать ее с собой – она легко поместится в рюкзак для ноутбука.В новом оформлении Electro Punk геймерская мышь ROG Strix Impact II все так же сияет «от носа до хвоста»: подсветка RGB c технологией синхронизации Aura Sync встроена в колесико, логотип и фронтальную часть этого уникального устройства с программируемыми кнопками.Новое оформление не меняет главных качеств этой геймерской мыши – удобства и эргономики. Малый вес – всего 79 граммов – способствует высокой скорости перемещения, основные кнопки мыши используют шарнирный механизм для уменьшения глубины хода, а мягкий прорезиненный провод не препятствует движению и не заламывается.Настроить работу мыши ROG Strix Impact II можно буквально «на лету». Высокоточный сенсор обладает чувствительностью до 6200 точек на дюйм, а специальная кнопка позволяет моментально переключаться между четырьмя уровнями чувствительности. Эксклюзивная конструкция разъемов позволяет подбирать переключатели с нужным усилием нажатия и продлевает срок службы мыши. Пять кнопок на корпусе мыши можно запрограммировать в соответствии с собственным стилем игры.С каждым ноутбуком ROG Strix G15 в оформлении Electro Punk поставляется коврик ROG Sheath. Большой размер – 89 на 43 см – позволяет с комфортом разместить на нем все игровые аксессуары, а особое покрытие из плотного тканого материала обеспечивает легкое скольжение мыши и точность управления.Резиновое основание коврика не дает ему скользить по столу. Прострочка по периметру гарантирует, что яркие края коврика не будут обтрепываться. Сохранить аккуратный внешний вид надолго поможет стратегически выбранное цветовое решение – наиболее маркие участки коврика выполнены в практичном черном цвете.Геймерский рюкзак Ranger BP1503 в оформлении Electro Punk станет отличным решением для транспортировки ноутбука и аксессуаров из той же коллекции. В оформлении рюкзака используются неоново-розовые акценты и «брызги» яркой краски. Прочный материал с водоотталкивающей пропиткой надежно защитит 15-дюймовый ноутбук от дождя во время транспортировки. 