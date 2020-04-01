Одно- и двухпроцессорные серверы на основе платформ ASUS установили наибольшее количество мировых рекордов производительности в тестах SPEC
ГЛАВНОЕ
- Одно- и двухпроцессорным серверам на базе платформ ASUS для процессоров Intel и AMD принадлежат в общей сложности 578 рекордов производительности
- По данным бенчмарка SPEC CPU 2017 на 4 марта 2020 года компании ASUS принадлежит наибольшее число мировых рекордов производительности
- Серверные продукты ASUS для процессоров AMD EPYC 7002 получили 102 первых места в бенчмарках
- Серверы продукты ASUS для процессоров Intel Xeon Scalable 1-го и 2-го поколения установили 290 рекордов, подтвердив свое безоговорочное лидерство
Rack-серверные платформы ASUS RS500A-E10 и RS700A-E9 V2 для процессоров AMD EPYC 7002
Cерверные платформы ASUS для монтажа в стойку (Rack-серверы) с процессорами AMD EPYC 7002 на данный момент удерживают 102 мировых рекорда, из них 64 первых места в бенчмарках SPEC CPU 2017 – у однопроцессорных комбинаций и 38 – у двухпроцессорных, включая рекорды по скорости цельночисленных вычислений и вычислений с плавающей запятой.
Все новые рекорды серверных платформ ASUS серий RS500A-E10 и RS700A-E9 V2 установлены в сочетании с процессорами EPYC 7002. Такая комбинация обеспечила в 2 раза более высокую производительность и в 4 раза большую эффективность в вычислениях с плавающей запятой по сравнению с предыдущим 7001-м поколением процессоров AMD. Новые процессоры наделены 64 ядрами, 128 исполняемыми потоками, 8-канальной памятью DDR4 3200, 128 линиями PCIe® 4.0 и представляют собой идеальное решение для систем искусственного интеллекта, визуализации, инфраструктур виртуальных рабочих столов, аналитики и многих других задач.
Одно- и двухпроцессорные Rack-серверные платформы RS500A-E10 и RS700A-E9 V2 отличаются энергоэффективностью, широким набором слотов расширения для накопителей и сетевых подключений для самых разных задач.
Серверная платформа ASUS ESC8000 G4 демонстрирует высочайший результат с процессором Intel Xeon Platinum 8280L
GPU-сервер ESC8000 G4 для процессоров Intel Xeon Scalable 1-го и 2-го поколения с возможностью установки восьми GPU и поддержкой до 4,5 ТБ оперативной памяти установил 192 мировых рекорда в бенчмарках SPEC CPU 2017. Наивысшие результаты были получены в сочетании с процессором Intel Xeon Platinum 8280L.
Благодаря поддержке памяти по технологии Intel Optane™ серверная платформа ESC8000 G4 отлично подходит для задач, требующих обработки большого количества данных – аналитической обработки данных в оперативной памяти, баз данных, серверов доставки контента и высокопроизводительных вычислений.
Адаптивная топология серверной платформы ESC8000 G4 позволяет гибко настраивать ее в соответствии с целевыми задачами, например, автоматически переключаться между одно- и двухкорневой топологией взаимодействия GPU через веб-интерфейс ASUS ASMB9-iKVM.
Серверная платформа RS300-E10 занимает первые строчки бенчмарков с процессорами линейки Intel Xeon E-2200
Rack-серверная платформа ASUS RS300-E10 с процессором Intel Xeon E-2200 также установила несколько рекордов. Эта серверная система предлагает корпоративный уровень надежности и производительности для различных сфер применения в малом и среднем бизнесе. Компания Intel выпустила 12 конфигураций процессоров Intel Xeon E-2200, и серверные платформы ASUS в сочетании с каждой из них заняли первые строчки бенчмарков, продемонстрировав превосходную производительность и способность адаптироваться для постоянно меняющихся нужд бизнеса и научных исследований.
RS300-E10 – это серверная платформа форм-фактора 1U с отличными возможностями для расширения конфигурации и поддержкой сетевых контроллеров Ethernet, установившая 96 рекордов в бенчмарке SPEC CPU 2017, включая тесты SPECint 2017 и SPECfp 2017. Оптимизированная конструкция серверной платформы RS300-E10 позволяет экономить пространство, что немаловажно для небольших и средних предприятий. Поддержка процессоров Intel Xeon серии E-2200 делает эту серверную платформу отличным решением для клиентских сервисов, шлюзовых систем и многих других задач.
Технология настройки Performance Boost
Высочайшая производительность и скорость работы серверных платформ ASUS достигаются в том числе благодаря возможностям тонкой настройки серверов для выполнения различного рода ресурсоемких задач. Технология Performance Boost позволяет использовать процессор на максимально высокой тактовой частоте, чтобы сократить время выполнения операций и повысить производительность системы в целом, что особенно важно для систем, где временной фактор имеет решающее значение, – финансовых приложений и центров обработки данных.
Технология Performance Boost состоит из трех элементов: Core Optimizer увеличивает тактовую частоту процессора при выполнении многопоточных операций, предотвращая частотный сдвиг и сокращая латентность, Engine Boost автоматически усиливает питание, что позволяет увеличить общую производительность сервера в терафлопах до 24.5% , а Workload Presets – предустановленный профиль BIOS для повышения энергоэффективности и производительности до 5,8% на пиковой тактовой частоте.
О бенчмарках SPEC
Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) – некоммерческая организация, главной целью которой является разработка наборов тестов и инструментов, предназначенных для измерения производительности и энергоэффективности компьютерных систем. SPEC занимается не только разработкой бенчмарков, но и оценкой и публикацией результатов, полученных входящими в ассоциацию организациями и сторонними лицензированными разработчиками тестовых пакетов.
SPEC CPU 2017 – это пакет эталонных тестов процессорной производительности нового поколения, позволяющий измерять и сравнивать производительность компьютерных систем при высоких вычислительных нагрузках, а также проводить стресс-тестирование процессоров, подсистем памяти и компиляторов. Пакеты тестов содержат приложения, нагружающие систему различными видами задач, созданных на основе рабочих приложений, часто применяемых пользователями в реальных условиях.
Цена и доступность
Серверы и рабочие станции ASUS доступны по всему миру.
О компании ASUS
Будучи всемирно известным производителем лучших материнских плат, ПК, мониторов, видеокарт и маршрутизаторов, компания ASUS стремится к мировому лидерству в сфере инновационных технологий. Безоговорочно следуя девизу «В поисках невероятного», свыше 5000 первоклассных инженеров-разработчиков в штате компании трудятся над созданием «умных» технологий будущего, приносящих комфорт и радость каждому пользователю. В 2018 году компания ASUS завоевала несколько тысяч престижных международных наград, вошла в рейтинг наиболее уважаемых компаний мира по версии журнала Forbes, в сотню ведущих международных технологических компаний по версии информационно-аналитического агентства Thomson Reuters и в число компаний, вызывающих наибольшее восхищение, по версии издания Fortune.
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