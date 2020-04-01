Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Одно- и двухпроцессорные серверы на основе платформ ASUS установили наибольшее количество мировых рекордов производительности в тестах SPEC

+
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидки до 50% в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Этот Samsung дороже любого iPhone (и круто больше 100тр)
Крутейший нереф RTX 2080 по самой низкой цене

ГЛАВНОЕ
  • Одно- и двухпроцессорным серверам на базе платформ ASUS для процессоров Intel и AMD принадлежат в общей сложности 578 рекордов производительности
  • По данным бенчмарка SPEC CPU 2017 на 4 марта 2020 года компании ASUS принадлежит наибольшее число мировых рекордов производительности
  • Серверные продукты ASUS для процессоров AMD EPYC 7002 получили 102 первых места в бенчмарках
  • Серверы продукты ASUS для процессоров Intel Xeon Scalable 1-го и 2-го поколения установили 290 рекордов, подтвердив свое безоговорочное лидерство
Компания ASUS, мировой лидер в производстве серверных платформ, серверных материнских плат, рабочих станций и материнских плат для рабочих станций, объявила о том, что ее продукция установила 578 мировых рекордов производительности, зафиксированных некоммерческой организацией SPEC. В рейтингах производительности SPEC CPU® 2017 для одно- и двухпроцессорных серверов компании ASUS принадлежит на 30% больше первых мест, чем любому другому производителю серверного оборудования. Рекорды были установлены серверными продуктами для различных платформ: процессоров Intel Xeon Scalable 1-го и 2-го поколения, процессоров Intel Xeon E-2200 и AMD EPYC™ 7002. Эти системы используются для инфраструктурной визуализации, анализа данных, Deep Learning и AI, общих вычислительных задач. Результаты приведены по данным на 4 марта 2020 года.

Rack-серверные платформы ASUS RS500A-E10 и RS700A-E9 V2 для процессоров AMD EPYC 7002

Cерверные платформы ASUS для монтажа в стойку (Rack-серверы) с процессорами AMD EPYC 7002 на данный момент удерживают 102 мировых рекорда, из них 64 первых места в бенчмарках SPEC CPU 2017 – у однопроцессорных комбинаций и 38 – у двухпроцессорных, включая рекорды по скорости цельночисленных вычислений и вычислений с плавающей запятой.

Все новые рекорды серверных платформ ASUS серий RS500A-E10 и RS700A-E9 V2 установлены в сочетании с процессорами EPYC 7002. Такая комбинация обеспечила в 2 раза более высокую производительность и в 4 раза большую эффективность в вычислениях с плавающей запятой по сравнению с предыдущим 7001-м поколением процессоров AMD. Новые процессоры наделены 64 ядрами, 128 исполняемыми потоками, 8-канальной памятью DDR4 3200, 128 линиями PCIe® 4.0 и представляют собой идеальное решение для систем искусственного интеллекта, визуализации, инфраструктур виртуальных рабочих столов, аналитики и многих других задач.

Одно- и двухпроцессорные Rack-серверные платформы RS500A-E10 и RS700A-E9 V2 отличаются энергоэффективностью, широким набором слотов расширения для накопителей и сетевых подключений для самых разных задач.

Серверная платформа ASUS ESC8000 G4 демонстрирует высочайший результат с процессором Intel Xeon Platinum 8280L

GPU-сервер ESC8000 G4 для процессоров Intel Xeon Scalable 1-го и 2-го поколения с возможностью установки восьми GPU и поддержкой до 4,5 ТБ оперативной памяти установил 192 мировых рекорда в бенчмарках SPEC CPU 2017. Наивысшие результаты были получены в сочетании с процессором Intel Xeon Platinum 8280L.

Благодаря поддержке памяти по технологии Intel Optane™ серверная платформа ESC8000 G4 отлично подходит для задач, требующих обработки большого количества данных – аналитической обработки данных в оперативной памяти, баз данных, серверов доставки контента и высокопроизводительных вычислений.

Адаптивная топология серверной платформы ESC8000 G4 позволяет гибко настраивать ее в соответствии с целевыми задачами, например, автоматически переключаться между одно- и двухкорневой топологией взаимодействия GPU через веб-интерфейс ASUS ASMB9-iKVM.

Серверная платформа RS300-E10 занимает первые строчки бенчмарков с процессорами линейки Intel Xeon E-2200

Rack-серверная платформа ASUS RS300-E10 с процессором Intel Xeon E-2200 также установила несколько рекордов. Эта серверная система предлагает корпоративный уровень надежности и производительности для различных сфер применения в малом и среднем бизнесе. Компания Intel выпустила 12 конфигураций процессоров Intel Xeon E-2200, и серверные платформы ASUS в сочетании с каждой из них заняли первые строчки бенчмарков, продемонстрировав превосходную производительность и способность адаптироваться для постоянно меняющихся нужд бизнеса и научных исследований.

RS300-E10 – это серверная платформа форм-фактора 1U с отличными возможностями для расширения конфигурации и поддержкой сетевых контроллеров Ethernet, установившая 96 рекордов в бенчмарке SPEC CPU 2017, включая тесты SPECint 2017 и SPECfp 2017. Оптимизированная конструкция серверной платформы RS300-E10 позволяет экономить пространство, что немаловажно для небольших и средних предприятий. Поддержка процессоров Intel Xeon серии E-2200 делает эту серверную платформу отличным решением для клиентских сервисов, шлюзовых систем и многих других задач.

Технология настройки Performance Boost

Высочайшая производительность и скорость работы серверных платформ ASUS достигаются в том числе благодаря возможностям тонкой настройки серверов для выполнения различного рода ресурсоемких задач. Технология Performance Boost позволяет использовать процессор на максимально высокой тактовой частоте, чтобы сократить время выполнения операций и повысить производительность системы в целом, что особенно важно для систем, где временной фактор имеет решающее значение, – финансовых приложений и центров обработки данных.

Технология Performance Boost состоит из трех элементов: Core Optimizer увеличивает тактовую частоту процессора при выполнении многопоточных операций, предотвращая частотный сдвиг и сокращая латентность, Engine Boost автоматически усиливает питание, что позволяет увеличить общую производительность сервера в терафлопах до 24.5% , а Workload Presets – предустановленный профиль BIOS для повышения энергоэффективности и производительности до 5,8% на пиковой тактовой частоте.

О бенчмарках SPEC

Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) – некоммерческая организация, главной целью которой является разработка наборов тестов и инструментов, предназначенных для измерения производительности и энергоэффективности компьютерных систем. SPEC занимается не только разработкой бенчмарков, но и оценкой и публикацией результатов, полученных входящими в ассоциацию организациями и сторонними лицензированными разработчиками тестовых пакетов.

SPEC CPU 2017 – это пакет эталонных тестов процессорной производительности нового поколения, позволяющий измерять и сравнивать производительность компьютерных систем при высоких вычислительных нагрузках, а также проводить стресс-тестирование процессоров, подсистем памяти и компиляторов. Пакеты тестов содержат приложения, нагружающие систему различными видами задач, созданных на основе рабочих приложений, часто применяемых пользователями в реальных условиях.

Цена и доступность

Серверы и рабочие станции ASUS доступны по всему миру.

О компании ASUS

Будучи всемирно известным производителем лучших материнских плат, ПК, мониторов, видеокарт и маршрутизаторов, компания ASUS стремится к мировому лидерству в сфере инновационных технологий. Безоговорочно следуя девизу «В поисках невероятного», свыше 5000 первоклассных инженеров-разработчиков в штате компании трудятся над созданием «умных» технологий будущего, приносящих комфорт и радость каждому пользователю. В 2018 году компания ASUS завоевала несколько тысяч престижных международных наград, вошла в рейтинг наиболее уважаемых компаний мира по версии журнала Forbes, в сотню ведущих международных технологических компаний по версии информационно-аналитического агентства Thomson Reuters и в число компаний, вызывающих наибольшее восхищение, по версии издания Fortune.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

asus серверы
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Одно- и двухпроцессорные серверы на основе платформ ASUS установили наибольшее количество мировых рекордов производительности в тестах SPEC
+
Ситилинк и Mobilidi сообщают о начале сотрудничества по продажам смартфонов Lenovo в России
+
Для выбора подарка к 23 февраля женщинам нужно в среднем 4 минуты 20 секунд
+
ASUS объявляет о проведении акции ко дню защитника Отечества
1
Ситилинк расширяет ассортимент бытовой техники брендом Midea
2
Трудоголики AeroCool: две новых модели блоков питания, которые удивляют работоспособностью
15

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 46
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 43
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 37
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 23
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 22
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 93

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Простое ТО видеокарты в домашних условиях на примере Sapphire HD 7970 - исправляем дребезжащий и заклинивающий вентилятор, проводим чистку видеокарты
151
Мнение: Windows 7 и в 2020 году остается самой надежной, быстрой и отзывчивой ОС
72
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23
Технический осмотр моей видеокарты спустя три года непрерывной эксплуатации без обслуживания - мнение о GTX 1060 Xtreme Gaming 6G
29
Некроклокинг - максимальный разгон самой мощной видеокарты из 2011 года и тест в современных играх
23
Третье пришествие Intel на рынок трехмерной графики
26
ESP32 FanControl: реобас с функцией управления LED-лентой своими руками
36
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Total War: Three Kingdoms
+
Обзор ноутбука ASUS TUF Gaming A15
7
Экспресс-обзор мер безопасности российских компьютерных магазинов - где купить компьютер и не получить в нагрузку вирус
8

Сейчас обсуждают

burobay
00:59
Вы хотя бы слово "праздник" не писали в подобных случаях. А то люди кликают, клики - это хорошо, но важен баланс: если у них разочарование вместо "праздника" - репутация новостника падает.
Праздник геймера продолжается - в Epic Games Store раздают бесплатно один из эксклюзивов
Сверхчеловек
00:59
Вся атмосферность есть только в VR, а пока держи кол за никчемную статью. Имею право так писать, потому что прошел Half-Life: Alyx, BONEWORKS, SUPERHOT и тд. Комментарии разрешены только владельцам VR...
Про атмосферность в компьютерных играх и хитрых маркетологов
kent160
00:56
3600x это процессор прошлого года.
Первые тесты процессоров Intel Core 10-го поколения – провал года или триумфальное возвращение в высшую лигу
Gosha
00:55
А на Honor 9Х придет?
21 смартфон Huawei получит новую прошивку EMUI 10.1 до конца апреля
kent160
00:54
10600 зажатый 8700. 10700 зажатый 9900. Казалось бы ура вернули HT в серелняки, так нет купите новую мать.
Первые тесты процессоров Intel Core 10-го поколения – провал года или триумфальное возвращение в высшую лигу
Magnum79
00:53
4 марта 2019г. "Windows 7 умерла, смиритесь и живите дальше" - стольких приверженников 7ки обговнял в комментах, аж дым шёл. И как тебе верить дальше?
Мнение: Windows 7 и в 2020 году остается самой надежной, быстрой и отзывчивой ОС
siger
00:50
Автор, глубоко копаешь. Человек одновременно и сложен, как квантовая физика и прост как сибирский валенок. Во многих людей не нужно вкладывать душу, достаточно дать 100 рублей.
Про атмосферность в компьютерных играх и хитрых маркетологов
lesik78
00:48
реалии современной макроэкономики - кукушка сдохла
Високосный год для Intel окажется тяжёлым
Gosha
00:46
Огонь коммент!
Мнение: Windows 7 и в 2020 году остается самой надежной, быстрой и отзывчивой ОС
Alex 39
00:35
Извиняюсь, не в тему, но спрошу на всякий: а ты случаем не из Литвы?))
Осталось менее 20 часов до окончания бесплатной раздачи Hard Disk Sentinel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем