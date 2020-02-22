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Для выбора подарка к 23 февраля женщинам нужно в среднем 4 минуты 20 секунд

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Перед Днем защитника Отечества эксперты отдела планирования и аналитики «Ситилинк» изучили особенности поведения женской аудитории при выборе подарков и определили самые популярные товары.

Выяснилось, что в предпраздничный период до оформления заказа покупательницы проводят на сайте в среднем 4 минуты 20 секунд. Большинство подарков мужчинам укладывается в сумму до 5 000 рублей.

Самой популярной категорией в этом году стали триммеры. Их продажи в предпраздничный период выросли на 39%. Спрос на наушники и гарнитуры увеличился на 23%, на смарт-часы – на 16%.

«Женщины готовятся к 23 февраля заранее: сравнивают цены в торговых центрах и на онлайн-витринах, делая выбор в пользу более выгодного предложения. Удобная навигация и адаптивная версия сайта, актуальные тематические подборки и привлекательные акции способствуют экономии времени на покупку, – комментирует директор по маркетингу «Ситилинк» Александр Дедов. – В этом году на сайте компании действует предпраздничная акция «Ему понравятся наши подарки». В ней участвует порядка 1 500 наименований востребованных товаров, а скидки достигают 50%».

Справка:

Электронный дискаунтер «Ситилинк» — один из крупнейших онлайн-ритейлеров в России, входит в группу компаний Merlion. Федеральная сеть работает на рынке 10 лет. На данный момент представлена в более чем 330 городах России магазинами-складами (85) и пунктами выдачи (около 500). В ассортименте дискаунтера около 50 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию. В мае 2018 г. компания запустила в продажу товаров Food, в частности, кофе. Компания работает как с розничными, так и корпоративными клиентами. Среди бизнес-заказчиков — небольшие и средние компании, а также крупные организации, такие как ПАО «Татнефть», «ВкусВилл», «АльфаСтрахование» и другие. Оборот сети по итогам 2017 года составил 60,1 млрд рублей (с НДС). По данным исследовательской компании Data Insight «Ситилинк» занимает 1-е место по объему онлайн-продаж электроники. Подробности на сайте: www.citilink.ru
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