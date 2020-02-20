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ASUS объявляет о проведении акции ко дню защитника Отечества

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С 19 по 26 февраля ко дню защитника Отечества ASUS дарит подарки тем, кто любит побеждать! Каждому покупателю ноутбука серии ROG в фирменном магазине ASUS Shop достанется игровая гарнитура ASUS ROG Delta Core, а те, кто выберут ноутбуки TUF Gaming — CERBERUS V2. Предложение действительно, пока подарки есть в наличии.



Игровые ноутбуки серии ROG воплощают в себе революционные технические разработки и дизайнерские решения, обеспечивая великолепную производительность. Они придутся по вкусу всем геймерам, предпочитающим самое мощное «железо».

Ноутбуки ASUS TUF — это высокая эффективность и производительность, стильный дизайн и легендарная надежность. Они уверенно справляются с самыми разными задачами — от офисных программ до мультимедийного контента, от общения в социальных сетях до современных компьютерных игр.

ASUS ROG Delta Core — это игровая гарнитура, с высококачественными динамиками ASUS Essence и оригинальными инженерными решениями, которые обеспечивают детализированное звучание с мощными басами и позволяют полностью погрузиться в игру.

ASUS Cerberus V2 – это эксклюзивные динамики ASUS Essence, полноразмерные амбушюры и совершенно новое оголовье из нержавеющей стали. Став удобней и прочней, гарнитура предлагает улучшенное качество звучания с еще более мощными басами, а два микрофона обеспечивает чистую звукозапись для комфортного голосового общения как в играх, так и в любых других приложениях.
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asus asus rog акция игровые гарнитуры
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