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Ситилинк расширяет ассортимент бытовой техники брендом Midea

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«Ситилинк» расширяет ассортимент крупной бытовой техники товарами производителя Midea Group (входит в Global Fortune 500) из КНР. Теперь в портфеле компании доступен ассортимент «соло» и встраиваемой техники бренда Midea. Это холодильники, посудомоечные и стиральные машины, морозильные камеры, каминные и встраиваемые вытяжки, электрические панели, духовые и винные шкафы, микроволновые печи и газовые панели среднего ценового сегмента.

«В 2019 году доля среднего ценового сегмента в крупной бытовой технике продолжила увеличиваться. Рост составил более 15%. Это произошло в том числе за счет товаров производителей из Китая. – отметил руководитель отдела закупок бытовой техники «Ситилинк» Алексей Маркин. – В свою очередь, доля китайских брендов последние 3 года растет на 30-40% (в год). Проанализировав спрос на товары Midea Group за рубежом, мы решили усилить представленность бренда в портфеле».

Как ранее сообщалось, компании сотрудничают с 2014 года. По итогам 2019 года реализовано более 18 000 единиц техники производителя. На товары бренда в «Ситилинк» действует двухлетняя гарантия.

Midea – крупнейший производитель бытовой техники в мире и сегодня занимает первое место по объему производства не только в категории крупной бытовой техники, но и в категориях малой бытовой и климатической техники и др.

О компании

«Ситилинк» – российская торговая сеть-дискаунтер, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года. В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 640 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.

В продуктовом портфеле более 700 мировых брендов и 65 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию.

В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также иные цифровые услуги. 1 место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019).

7 место в рейтинге «20 самых дорогих компаний Рунета-2019» по версии Forbes. Единственный онлайн-ретейлер в рейтинге, который специализируется на торговле электроникой и бытовой техникой. Количество визитов на сайт www.citilink.ru – более 1,2 млн в сутки.

Midea – один из более чем 10 брендов бытовой техники, принадлежащих ведущей международной компании в сфере высоких технологий Midea Group. В 2019 году Midea Group заняла 312-е место в рейтинге Global Fortune 500. Деятельность Midea Group выходит за рамки производства бытовой техники и включает в себя такие направления, как «Отопление, вентиляция и кондиционирование», «Робототехника и автоматизация», «Умный дом», «Интернет вещей», а также умная логистика и комплектующие. Главным принципом всех предприятий Midea Group является «гуманизация технологий».

Бренд Midea Home Appliances предлагает один из самых широких ассортиментов в области домашней бытовой техники: в продуктовой линейке бренда представлены такие категории, как очистка воздуха, холодильная техника, стирка вещей, большая и малая кухонная бытовая техника, водопроводная техника, устройства для уборки дома и освещение.

Midea верит в создание действительно удобных решений, используя ориентированный на потребителя подход, делая все возможное и даже больше, постоянно исследуя и изобретая, чтобы удовлетворить постоянно меняющийся спрос своих потребителей.

В 2018 году 34 производственных центра Midea по всему миру и более 150 000 сотрудников в более чем 200 странах мира принесли компании годовой доход в размере более 39,5 млрд. долларов США. А строгая приверженность исследованиям и разработкам позволили 28 международным инновационным центрам Midea на сегодняшний день создать более 50 000 авторизованных патентов.
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