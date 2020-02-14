ASUS объявляет о проведении акции ко дню всех влюбленных
С 10 по 16 февраля ко дню святого Валентина ASUS дарит подарки влюбленным в технологии! Каждому покупателю ноутбука серии ZenBook или VivoBook в фирменном магазине ASUS Shop достанутся фитнес-часы ASUS VivoWatch BP. Предложение действительно, пока подарки есть в наличии.
Ноутбуки ASUS серии ZenBook — стильные и компактные ноутбуки премиального класса с высокой производительностью и отличной функциональностью. Ноутбуки ASUS VivoBook S — серия тонких и легких ноутбуков в ярком молодежном дизайне для тех, кто хочет выделяться из толпы.
VivoWatch BP — это компактные и легкие часы с функцией мониторинга артериального давления, пульса и физической активности. Фирменная технология HealthAI для анализа состояния организма составляет персональные рекомендации по поддержанию здорового образа жизни.
Подробности и правила акции:
https://ru.store.asus.com/sv_2020
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