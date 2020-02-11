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Ситилинк: в январе 2020 года активнее покупают смартфоны и гаджеты, электронику для систем безопасности и автомобилей

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Эксперты Отдела планирования и аналитики «Ситилинк» изучили активность российских онлайн-покупателей в январе 2020 года и обнаружили интересный тренд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдалось увеличение интереса к товарам сегмента «Электроника».

Количество поисковых запросов на покупку смартфонов и гаджетов выросло на 51%, на товары категории «Фото, видео и системы безопасности» – на 44%, на автомобильную электронику – на 11% (по сравнению с январем 2019 года) (Выборка коммерческих ключевых запросов пользователей в период январь 2019 и январь 2020 гг в привязке к категориям портфеля компании: 700 брендов и 65 000 наименований товаров. На основании статистики Яндекс (Wordstat)).

Активнее всего смартфоны и гаджеты искали в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Товарами категории «Фото, видео и системы безопасности» больше интересовались жители Москвы и Санкт-Петербурга, а автомобильной электроникой – жители Москвы, Краснодарского края и Башкортостана.

«В январе 2020 года продажи сотовых телефонов увеличились на 55% по отношению к январю прошлого года, наушников и гарнитуры – на 138%, – поделился директор по развитию розничной сети «Ситилинк» Александр Лозовский. – Высокий спрос наблюдался на планшентные компьютеры и гаджеты. Продажи в деньгах увеличились на 33% и 159%, соответственно. Продажи радар-детекторов выросли на 56,1%, автомобильных колонок – на 23,8%, магнитол – на 19,8%. Продажи камер для видеонаблюдения – на 69,7%, регистраторов для видеонаблюдения – на 47,2%, а аксессуаров для видеокамер и фотоаппаратов – на 51,1%».

«Интересно, что пик активностей в этом году пришелся не только на «Киберпонедельник», но и на январские праздники. С 1 по 8 января посещаемость сайта увеличилась на 50%», – поделился директор по маркетингу «Ситилинк» Александр Дедов.

«Ситилинк» – российская торговая сеть-дискаунтер, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года.

В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 640 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.

В продуктовом портфеле более 700 мировых брендов и 65 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию.

В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также иные цифровые услуги.

1 место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019).

7 место в рейтинге «20 самых дорогих компаний Рунета-2019» по версии Forbes. Единственный онлайн-ретейлер в рейтинге, который специализируется на торговле электроникой и бытовой техникой.
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