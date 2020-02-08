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Двенадцатый год подряд лучшие визуальные эффекты для всех фильмов – номинантов на премию «Оскар» создаются на базе NVIDIA Quadro

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Двенадцатый год подряд графические процессоры NVIDIA Quadro помогают создавать потрясающую графику в лучших фильмах – номинантах на премию «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты».

9-го февраля на 92-ой ежегодной церемонии вручения премии «Оскар» на красную дорожку «Лучших визуальных эффектов» выйдут:
  • «Мстители: Финал»
  • «Ирландец»
  • «Король Лев»
  • «1917»
  • «Звездные войны: Скайуокер. Восход»




Фильм «Мстители: Финал», установивший новый рекорд по кассовым сборам, показал аудитории свыше 2500 кадров с захватывающими спецэффектами.

Одна из инноваций команды разработки визуальных эффектов Digital Domain была связана с использованием машинного обучения, запущенного на графических процессорах NVIDIA Quadro. Технология помогла перенести игру актера Джоша Бролина на злодея Таноса.

“Для фильма “Мстители. Финал” мы построили систему машинного обучения, которая распознавала мимику лица Джоша Бролина и переносила ее на лицо Таноса, - рассказывает Даррен Хендлер (Darren Hendler), глава подразделения Digital Humans в Digital Domain. - Ключевым в этом процессе было мгновенное создание реалистичных предварительных рендеров эмоциональной игры персонажей. Этого удалось достичь с помощью графических технологий NVIDIA. В настоящий момент во всех проектах для создания цифровых персонажей методом трассировки лучей в реальном времени мы используем технологию NVIDIA RTX».

Новаторы из студии Industrial Light & Magic также отдали машинному обучению ведущую роль в создании фильма Мартина Скорсезе “Ирландец”. Методы “омоложения” Роберта Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши позволили рассказать историю, длившуюся не одно десятилетие, без использования привычных лицевых маркеров и нашлемных видеокамер. Подробнее читайте здесь.



С помощью новых GPU NVIDIA Quadro RTX художники и студии могут применять новейшие инструменты и методы на базе искусственного интеллекта. Quadro RTX ускоряют множество сторонних инструментов ИИ и коммерческих приложений для создания контента таких компаний, как Adobe, Autodesk, Blackmagic Design, позволяя профессионалам поднимать эффекты на новый уровень.

В потрясающем римейке «Король Лев» студии Disney впервые применен перенос живых актеров в CG-окружение в виртуальной реальности. С помощью графических процессоров Quadro директор по VFX-эффектам Роб Легато и директор виртуального студийного производства Бен Гроссманн перенесли традиционные методы кинопроизводства на виртуальные миры, что позволило создать самый кинематографичный фильм на базе компьютерной графики из когда-либо созданных.

“Долгий рендеринг убивает творческий процесс, не позволяя быстро вносить необходимые изменения. Для быстрой оценки результата и внесения правок вам необходимо глобальное освещение в реальном времени. Рейтрейсинг в реальном времени, который нам предоставляет NVIDIA Quadro, - это то, что меняет весь процесс», - говорит Роберт Легато, VFX-супервайзер фильма «Король Лев».

Создавая волнующий, личный взгляд на Первую мировую войну, фильм «1917» снят «одним кадром» и создает единый план для двух солдат, которым по сюжету предстоит доставить важное сообщение на фронт. С помощью графических процессоров NVIDIA студия MPC создала самый длинный «один кадр», наполненный визуальными эффектами, из когда-либо представленных на большом экране.

Завершая эпическую сагу, студия Lucasfilm в фильме «Звездные войны: Скайуокер. Восход» демонстрирует легендарные битвы на световых мечах, монументальные сражения звездных кораблей и новую эру положительных и отрицательных героев. С помощью графических процессоров NVIDIA студии Industrial Light & Magic удалось красиво вписать визуальные эффекты, создавая невероятные миры и битвы.

И хотя только одной команде визуальных эффектов предстоит получить «Оскар», каждый день тысячи художников по всему миру создают новые миры и персонажей с помощью технологий NVIDIA и передовой платформы NVIDIA RTX, которая ускоряет приложения для создания контента и инструменты на базе ИИ в облаках, на серверах и персональных ПК и ноутбуках.
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