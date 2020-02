5 устройств ASUS и ROG удостоились 6 наград в голосовании «Лучший гаджет 2019» в номинациях «Флагман года», «Лучший игровой ноутбук», «Лучший ультрабук», «Лучший дизайн», «Лучший игровой смартфон» и «Лучший долгоработающий смартфон»

Среди отмеченных наградами устройств – ноутбук ZenBook Pro Duo, смартфоны ROG Phone II и ZenFone Max Pro (M2), ноутбук ZenBook 14, а также ноутбук ROG Zephyrus S GX701

В категории «Смартфоны» ASUS ROG Phone II стал «Лучшим игровым смартфоном», получив более 50% голосов.

Hi-Tech Mail.ru, один из крупнейших интернет-ресурсов России, посвящённых технологиям, подвел итоги пользовательского голосования в «Лучший гаджет 2019 по версии рунета». За звание лучших соревновались более 200 конкурсантов, получив в общей сложности свыше 1 миллиона голосов.В категории «Компьютеры» компания ASUS заняла лидирующие позиции, выиграв 4 награды. В номинациях «Флагман года» и «Лучший дизайн» первое место занял ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo (UX581). Звание «Лучший ультрабук» получил ASUS ZenBook 14 (UX434). «Лучшим игровым ноутбуком» заслуженно стал ASUS ROG Zephyrus S (GX701). Кроме того, в категории «Смартфоны» ASUS ROG Phone II стал «Лучшим игровым смартфоном», набрав более 50% голосов. ASUS ZenFone Max Pro (M2), в свою очередь, выиграл в номинации «Лучший долгоработающий смартфон».«Получить сразу шесть наград в таком популярном голосовании – это настоящий успех, ведь лучшими наши ноутбуки и смартфоны признали сами пользователи, – говорит Погорелов Кирилл, руководитель пресс-службы ASUS Россия. – Философия ASUS заключается в стремлении к совершенству и постоянном поиске инноваций, и победа в конкурсе Hi-Tech Mail.ru показывает, что пользователи разделяют наши ценности».Ноутбук ZenBook Pro Duo оснащен инновационным дополнительным экраном ScreenPad™ Plus. Дополнительный 14-дюймовый экран не уступает по ширине основному, поддерживает разрешение 4K и сенсорный ввод. В сочетании с основным 15,6-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 4K UHD (3840 x 2160) и поддержкой HDR он открывает практически безграничные возможности для работы и творчества в многозадачном режиме.В максимальную аппаратную комплектацию ноутбука ZenBook Pro Duo входят процессор Intel® Core™ 9-го поколения, 32 ГБ оперативной памяти, дискретная видеокарта NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 и твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ с поддержкой интерфейса PCIe® 3.0 x4. Такие компоненты позволяют ноутбуку ZenBook Pro Duo с легкостью справляться с многозадачной работой сразу на двух экранах.Ноутбук ZenBook 14 – одна из самых компактных 14-дюймовых моделей в мире благодаря дисплею NanoEdge с исчезающе тонкой рамкой. Устройство оснащается дополнительным экраном ScreenPad 2.0, превращающим многозадачную работу в удовольствие. В максимальную аппаратную комплектацию этого ультрапортативного ноутбука входят процессор 10-го поколения Intel® Core™ i7, современная дискретная видеокарта NVIDIA® GeForce® MX250, твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe и 16 ГБ оперативной памяти.Zephyrus S (GX701) – это ультратонкий и невероятно мощный геймерский ноутбук с 17-дюймовым дисплеем в корпусе толщиной всего 18,7 мм. Аппаратная конфигурация включает видеокарту GeForce RTX 2080 Max-Q и процессор Intel Core 9-го поколения, до 32 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ. Новейшая модификация дисплея Zephyrus S (GX701) обладает рекордными скоростными характеристиками, которые устроят даже самых требовательных киберспортсменов: частота обновления 300 Гц, время отклика 3 мс! Для того чтобы ноутбук ROG Zephyrus S успешно справлялся с требовательными играми, не перегреваясь, в нем применена уникальная система ROG Active Aerodynamic System: при поднятой крышке дисплея в корпусе появляется вентиляционное отверстие для забора холодного воздуха. Благодаря этому сила воздушных потоков увеличивается на 32% по сравнению с традиционными решениями. Опционально в комплекте с ноутбуком Zephyrus S (GX701) поставляется миниатюрная внешняя камера ROG GC21, позволяющая записывать видеосигнал с высокой детализацией (разрешение Full-HD) и невероятной плавностью изображения (60 кадров/с)!В аппаратную комплектацию геймерского смартфона ROG Phone II входят мобильная платформа Snapdragon™ 855 Plus, 12 ГБ оперативной памяти, огромный аккумулятор емкостью 6000 мА•ч и высокоэффективная система охлаждения GameCool II с испарительной камерой. Мобильные игры выглядят на ROG Phone II невероятно красиво благодаря беспрецедентному AMOLED-дисплею с превосходными техническими характеристиками: частота обновления – 120 Гц, время отклика – 1 мс, поддержка 10-битной глубины цвета (технология HDR). Сенсорный интерфейс может похвастать рекордно низкой латентностью (49 мс), что станет для геймера дополнительным преимуществом. Изображение отличается точной цветопередачей (ΔE <1), поэтому все игры предстанут перед глазами пользователя именно такими, какими их задумывали разработчики.ROG Phone II – это не только смартфон, но и целая игровая экосистема, включающая множество геймерских аксессуаров, среди которых – модульный геймпад ROG Kunai, обновленная док-станция TwinView Dock II, а также док-станции WiGig Display Dock Plus и Mobile Desktop.ZenFone Max Pro (M2) объединяет в себе легендарную производительность мобильного процессора Snapdragon™ 660, которому по силам любые задачи, и мощный аккумулятор емкостью 5000 мА•ч, обеспечивающий максимально продолжительное время автономной работы. Экран смартфона надежно защищен стеклом Corning® Gorilla® Glass 6. Интеллектуальная камера с флагманским сенсором Sony® позволяет делать великолепные фотографии при любом освещении, даже не задумываясь о настройках.Премия «Лучший гаджет года по версии рунета» проводится порталом Hi-Tech Mail.ru уже в десятый раз. В ее рамках пользователи выбирают самые достойные устройства среди более чем 200 номинантов в 5 категориях: «смартфоны», «компьютеры», «камеры», «телевизоры», «гаджеты».Официальный сайт премии - https://hi-Tech.mail.ru/gadget/2019/ Будучи всемирно известным производителем лучших материнских плат, ПК, мониторов, видеокарт и маршрутизаторов, компания ASUS стремится к мировому лидерству в сфере инновационных технологий. Безоговорочно следуя девизу «В поисках невероятного», свыше 5000 первоклассных инженеров-разработчиков в штате компании трудятся над созданием «умных» технологий будущего, приносящих комфорт и радость каждому пользователю. В 2018 году компания ASUS завоевала несколько тысяч престижных международных наград, вошла в рейтинг наиболее уважаемых компаний мира по версии журнала Forbes, в сотню ведущих международных технологических компаний по версии информационно-аналитического агентства Thomson Reuters и в число компаний, вызывающих наибольшее восхищение, по версии издания Fortune.