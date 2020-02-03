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Новые Game Ready драйверы для Zombie Army: Dead War 4 и не только

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Новый Game Ready драйвер для геймеров GeForce добавляет поддержку игр Zombie Army: Dead War 4, Apex Legends: Season 4 и Metro Exodus: Sam’s Story в момент их выхода, а также трех новых G-SYNC совместимых игровых мониторов.

Еще больше трассировки лучей: Metro Exodus: Sam’s Story

Metro Exodus: Sam’s Story – это продолжение Metro Exodus, одной из главных игр в портфолио игр RTX. Как и в основной игре, в продолжении поддерживаются обе технологии – трассировка лучей и NVIDIA DLSS, а это значит, что геймеров GeForce RTX ждут потрясающие эффекты глобального освещения и эмиссионного освещения на базе трассировки лучей, которые подарят новые впечатления от игрового процесса.

Три новых G-SYNC совместимых монитора

Подобрать дисплей с хорошим показателем VRR (переменная частота обновления) покупателям поможет программа G-SYNC Compatible. В рамках программы «G-SYNC Compatible» NVIDIA сотрудничает с производителями мониторов, проверяя на совместимость мониторы, поддерживающие технологию Adaptive Sync. Прошедшие проверку мониторы получают статус “G-SYNC совместимых”.

Новинки списка ASUS VG259QM, Dell AW2521HF и LG 34GN850 еще больше расширят список хороших игровых мониторов для игр.

Улучшение параметров максимальной кадровой частоты и VRSS

В предыдущем драйвере в Панели Управления NVIDIA появились две новые функции: максимальная кадровая частота для оптимизации производительности и энергопотребления и суперсэмплинг с переменной частотой (VRSS) для улучшения качества изображения в VR-играх.

В новом драйвере улучшены возможности данных функций в соответствии с отзывами пользователей. FPS для максимальной кадровой частоты теперь меняется в пределах 20 - 1000, а VRSS теперь можно активировать в закладке Global tab, что включает данную опцию для всех поддерживаемых игр.

Полезные ссылки:

По Game Ready драйверу для Zombie Army: Dead War 4:
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/zombie-army-dead-war-4-game-ready-driver

Загрузить драйвер NVIDIA:
https://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru

Список G-SYNC совместимых мониторов:
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/products/g-sync-monitors/specs/
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