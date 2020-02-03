Количество заказов в «Ситилинк» во время федеральной акции «Киберпонедельник» выросло на 40%
Электронный дискаунтер «Ситилинк» подвел итоги федеральной акции «Киберпонедельник», которая прошла при поддержке АКИТ, РАЭК и РОЦИТ.
По оценкам экспертов Отдела планирования и аналитики «Ситилинк», в период акции количество заказов увеличилось на 40%. Пик продаж пришелся на 27 января. Доля региональных покупок составила порядка 80%.
Самая впечатляющая динамика по количеству заказов (по отношению к акции прошлого года) была в Армавире, Волгодонске, Владикавказе, Костроме, Вологде, Камышине, Кургане и Элисте.
Самый высокий рост среднего чека наблюдался в Калуге (+77%), Абакане (+43%), Анапе (+37%) и Новошахтинске (+34%).
В ТОП городов по количеству оформленных заказов, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, вошли Вологда, Челябинск, Самара, Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Воронеж, Ярославль и Уфа.
«Наиболее востребованными категориями во время акции стали товары для компьютеров, включая аксессуары, – поделился директор по маркетингу «Ситилинк» Александр Дедов. – Большим спросом пользовались крупная и мелкая бытовая техника, мобильные телефоны, ноутбуки, мониторы и телевизоры».
О компании
«Ситилинк» – российская торговая сеть-дискаунтер, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года. В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 640 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.
В продуктовом портфеле более 700 мировых брендов и 65 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию.
В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также иные цифровые услуги. 1 место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019).
7 место в рейтинге «20 самых дорогих компаний Рунета-2019» по версии Forbes. Единственный онлайн-ретейлер в рейтинге, который специализируется на торговле электроникой и бытовой техникой. Количество визитов на сайт www.citilink.ru – более 1,2 млн в сутки.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила