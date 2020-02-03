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Количество заказов в «Ситилинк» во время федеральной акции «Киберпонедельник» выросло на 40%

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Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
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Цены на память снижены на 30% - пора брать

Электронный дискаунтер «Ситилинк» подвел итоги федеральной акции «Киберпонедельник», которая прошла при поддержке АКИТ, РАЭК и РОЦИТ.

По оценкам экспертов Отдела планирования и аналитики «Ситилинк», в период акции количество заказов увеличилось на 40%. Пик продаж пришелся на 27 января. Доля региональных покупок составила порядка 80%.

Самая впечатляющая динамика по количеству заказов (по отношению к акции прошлого года) была в Армавире, Волгодонске, Владикавказе, Костроме, Вологде, Камышине, Кургане и Элисте.

Самый высокий рост среднего чека наблюдался в Калуге (+77%), Абакане (+43%), Анапе (+37%) и Новошахтинске (+34%).

В ТОП городов по количеству оформленных заказов, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, вошли Вологда, Челябинск, Самара, Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Воронеж, Ярославль и Уфа.

«Наиболее востребованными категориями во время акции стали товары для компьютеров, включая аксессуары, – поделился директор по маркетингу «Ситилинк» Александр Дедов. – Большим спросом пользовались крупная и мелкая бытовая техника, мобильные телефоны, ноутбуки, мониторы и телевизоры».

О компании

«Ситилинк» – российская торговая сеть-дискаунтер, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года. В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 640 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.

В продуктовом портфеле более 700 мировых брендов и 65 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию.

В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также иные цифровые услуги. 1 место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019).

7 место в рейтинге «20 самых дорогих компаний Рунета-2019» по версии Forbes. Единственный онлайн-ретейлер в рейтинге, который специализируется на торговле электроникой и бытовой техникой. Количество визитов на сайт www.citilink.ru – более 1,2 млн в сутки.
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Количество заказов в «Ситилинк» во время федеральной акции «Киберпонедельник» выросло на 40%
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Сейчас обсуждают

Igor Kowaleff
18:30
Удивительно тогда почему когда заносят Амудя и всё равно толку мало - все молчат ? Типа им можно так как отстают в гонке? Чо за бред ? Есть куча тестов которые определят кто и самое главное ГДЕ имеет...
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10500 оказался позади AMD Ryzen 5 3600X в бенчмарке SiSoftware
WWQ
18:30
не, амд сейчас на уровне bw-e \ sky-x
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10500 оказался позади AMD Ryzen 5 3600X в бенчмарке SiSoftware
Shock Memes
18:30
Согласен, хоть и люблю хайперикс, но только периферию, озу брал гскилл самую дешевую с медными наклейками, 3200 сразу берёт, а если с таймингами и вольтажом повозится и больше возьмёт
Восьмиядерный Intel Core i7-10700 с поддержкой Hyper-Threading уступил AMD Ryzen 7 3700X в бенчмарке Fire Strike Extreme
Shock Memes
18:29
только в реале нахрен играм не надо
Восьмиядерный Intel Core i7-10700 с поддержкой Hyper-Threading уступил AMD Ryzen 7 3700X в бенчмарке Fire Strike Extreme
lеad
18:28
Вот и достигнут наконец скоростей 4г с введением 6г в эксплуатацию 😂
Китайцы считают, что сети 6G могут быть в 8000 раз быстрее, чем 5G
Shock Memes
18:28
Лол, а почему не взять хт и ей дать лёгкий разгон, чтобы был прям топ топ и на 3 года хватило изи?)
Восьмиядерный Intel Core i7-10700 с поддержкой Hyper-Threading уступил AMD Ryzen 7 3700X в бенчмарке Fire Strike Extreme
vchaos
18:27
Это ещё оптимистичный прогноз, если рубль не просядет.
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Shock Memes
18:26
корпус плохой и оперативку надо одной планкой если у тебя не одной, и желательно трёхранговая
Восьмиядерный Intel Core i7-10700 с поддержкой Hyper-Threading уступил AMD Ryzen 7 3700X в бенчмарке Fire Strike Extreme
alex1377228
18:25
а более убогих тестов не было?
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10500 оказался позади AMD Ryzen 5 3600X в бенчмарке SiSoftware
Pslx Xzt
18:24
Реальные тесты это те, где Гейвидия со Штуедом на пару занесли чемоданы в студию разработчикам? В рамках "тесного сотрудничества".
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10500 оказался позади AMD Ryzen 5 3600X в бенчмарке SiSoftware
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