В магазинах «Ситилинк» устанавливаются постаматы PickPoint
Электронный дискаунтер «Ситилинк» и логистический оператор PickPoint, управляющий крупнейшей в стране сетью постаматов, развивают сотрудничество. В рамках нового совместного проекта компании приступили к установке постаматов на территории магазинов «Ситилинк».
В настоящий момент автоматизированные терминалы по выдаче посылок уже доступны в 34 магазинах в 24 городах России. В планах компаний в первом квартале 2020 года – увеличить количество постаматов на территории магазинов в Москве, обеспечить присутствие в Самаре, Оренбурге и других городах.
«PickPoint сотрудничает более чем с 10 000 интернет-магазинов и маркетплейсов. Чтобы стать ближе к покупателю, мы постоянно расширяем сеть постаматов в регионах, – отметила CEO PickPoint Надежда Романова. – Сегодня наша сеть из более чем 8 000 постаматов и пунктов выдачи работает в 626 городах и населенных пунктах России. Благодаря проникновению Интернета в регионы, повышению уровня доверия к покупкам в интернет-магазинах, доступная и удобная доставка в России очень востребована. В качестве партнера по проекту мы выбрали «Ситилинк», магазины этой компании расположены в удобных для получателей локациях, а бренд отлично зарекомендовал себя у российского потребителя».
«Новый проект – второй вектор сотрудничества наших компаний. С 2018 года «Ситилинк» выдает заказы клиентов PickPoint в собственных точках: за это время выдано более 500 000 заказов, – комментирует Михаил Славинский, генеральный директор «Ситилинк». – Мы рады развитию партнерских отношений. Сотрудничество будет взаимовыгодным: позволит нашим покупателям больше узнать о возможностях доставки через PickPoint, так как компания станет ближе. А аудитория PickPoint сможет лучше познакомиться с ассортиментом и акциями «Ситилинк».
О компании
«Ситилинк» — российская торговая сеть-дискаунтер, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года. В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 140 магазинов-складов и 450 пунктов выдачи товаров в 360 городах России.
В продуктовом портфеле более 700 мировых брендов и 65 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию.
В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также иные цифровые услуги. 1 место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019).
7 место в рейтинге «20 самых дорогих компаний Рунета-2019» по версии Forbes. Единственный онлайн-ретейлер в рейтинге, который специализируется на торговле электроникой и бытовой техникой.
Количество визитов на сайт www.citilink.ru — более 1,2 млн в сутки.
PickPoint – логистический сервис полного цикла для доставки заказов из интернет-магазинов. На конец 2019 последняя миля PickPoint включает в себя 8000 постаматов и ПВЗ. Пользовательская база PickPoint насчитывает 10 млн человек. К сети PickPoint подключено более 10 тысяч онлайн-ритейлеров. PickPoint – пионер российского рынка постаматов, в 2010 году установивший первый в стране терминал.
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