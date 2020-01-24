Студенты приобрели в «Ситилинк» товаров на 13,3 млрд рублей
В преддверии Дня студента электронный дискаунтер «Ситилинк» проанализировал покупательскую активность российской молодежи за три последних года. По оценкам экспертов Отдела планирования и аналитики, доля покупателей в возрастной категории от 18 до 24 лет в последние годы активно растет.
Согласно данным исследования, в 2019 году доля покупок, которая пришлась на молодежь и студентов, выросла сразу на 53% (по отношению к 2018 году). Темп роста показателя в 2018 году (по отношению к 2017 году) составил 35%.
Более активными покупателями в этом возрастном сегменте стали юноши. На них в 2019 году пришлось 65,8% продаж.
Самые быстрорастущие категории товаров среди молодых покупателей: гаджеты, наушники и гарнитуры, игровые приставки и аксессуары к ним.
В абсолютных значениях объем покупок этой группы аудитории в 2019 году составил 13,3 млрд рублей.
«Рост доли покупателей от 18 до 24 лет свидетельствует о том, что Ситилинк соответствует динамичному стилю жизни современной молодежи, помогает делать покупки максимально быстро и рационально, – прокомментировал Александр Лозовский, директор розничной сети компании «Ситилинк». – Пользуясь случаем, хочу поздравить студентов с праздником, пожелать успехов в обучении и поблагодарить за выбор нашей сети».
О компании
«Ситилинк» — российская торговая сеть-дискаунтер, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года.
В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 140 магазинов-складов и 450 пунктов выдачи товаров в 360 городах России.
В продуктовом портфеле более 700 мировых брендов и 65 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию.
В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также иные цифровые услуги.
1 место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019).
7 место в рейтинге «20 самых дорогих компаний Рунета-2019» по версии Forbes. Единственный онлайн-ретейлер в рейтинге, который специализируется на торговле электроникой и бытовой техникой в рейтинге.
Количество визитов на сайт www.citilink.ru — более 1,2 млн в сутки.
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