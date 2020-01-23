ASUS Republic of Gamers представляет первые геймерские мониторы с поддержкой стандарта DSC
ГЛАВНОЕ
- Технология Display Stream Compression – воспроизведение изображения в играх в разрешении 4K с поддержкой режима HDR и частотой обновления до 144 Гц по одному соединению DisplayPort 1.4
- ROG Swift PG43UQ – 43-дюймовая матовая панель, пульт дистанционного управления, динамики мощностью 10 Вт, поддержка стандарта DSC, сертификация DisplayHDR 1000 и совместимость с технологией G-SYNC
- ROG Strix XG27UQ – 27-дюймовая панель, поддержка разрешения 4K и стандарта DSC, сертификация DisplayHDR 400, совместимость с технологией G-SYNC
Технология DSC – разрешение 4K и частота обновления 144 Гц по одному соединению
Технология потокового сжатия DSC (Display Stream Compression) позволяет передавать изображение ультравысокого разрешения через единый интерфейс на высокой скорости и без видимой потери качества. Благодаря этой технологии монитор ROG Strix XG27UQ способен выдавать детализированное изображение с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц по одному соединению DisplayPort 1.4 без применения цветовой субдискретизации, которая могла бы негативно сказаться на точности цветопередачи.
Обычно, для передачи видеосигнала с изображением такого уровня без применения технологии DSC, необходимы два подключения к ПК по интерфейсу DisplayPort. Такая конфигурация как правило требует сложной настройки драйверов, не совместима с технологией высокого динамического диапазона (HDR) и не поддерживает переменную частоту обновления в играх. Геймерские мониторы ROG Swift PG43UQ и Strix XG27UQ решают все эти проблемы. Они поддерживают и формат HDR, и переменную частоту обновления при подключении через одно соединение DisplayPort 1.4.
ROG Swift PG43UQ: отсутствие бликов, удобное управление и превосходное звучание
ROG Swift PG43UQ – первый в мире 43-дюймовый геймерский монитор с поддержкой технологии DSC для плавного игрового процесса в формате 4K с частотой обновления 144 Гц и временем отклика 1 мс. Кроме того, этот монитор отличается профессиональным охватом цветового пространства (90% DCI-P3) и высокой контрастностью, он имеет сертификацию DisplayHDR™ 1000 и поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC. Еще одна технология, реализованная в мониторе PG43UQ, GameFast Input, помогает снизить задержку отклика, обеспечивая дополнительное преимущество и динамичных играх.
Главное же преимущество модели Swift PG43UQ в том, что ради большого размера и высокого разрешения экрана не приходится жертвовать высокой или переменной частотой обновления, хотя обычно эти технологии реализуются в мониторах с меньшей диагональю. Антибликовое покрытие позволяет наслаждаться превосходным изображением даже в комнате при дневном свете или в условиях с меняющимся освещением.
Большой формат монитора Swift PG43UQ предполагает не только игры, но и просмотр фильмов на удалении от экрана, например, сидя на диване. Поэтому эта модель поставляется с удобным пультом дистанционного управления.
Пара стереодинамиков мощностью 10 Вт и фирменная аудиотехнология ASUS SonicMaster гарантируют высочайшее качество звучания под стать уровню изображения.
ROG Strix XG27UQ – ультраплавный игровой процесс в формате 4K на 27-дюймовом экране
ROG Swift XG27UQ – первый в мире 27-дюймовый геймерский монитор с поддержкой технологии DSC для плавного изображения в играх в разрешении 4K с частотой обновления 144 Гц и временем отклика 1 мс. Монитор поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC и имеет сертификацию DisplayHDR 400. Он также отличается широким цветовым охватом – 90% пространства DCI-P3.
О серии ROG
Republic of Gamers («Республика Геймеров») – это принадлежащий компании ASUS бренд, под которым на рынок выходят геймерские продукты самого высокого уровня. Созданный в 2006 году, он охватывает множество продуктовых категорий, в том числе материнские платы, видеокарты, ноутбуки, стационарные компьютеры, мониторы, звуковое оборудование, маршрутизаторы и различные периферийные устройства. С брендом ROG компания ASUS активно участвует в жизни мирового геймерского сообщества, выступая спонсором крупнейших киберспортивных турниров. С помощью устройств серии ROG, которые являются популярнейшим выбором среди геймеров и энтузиастов по всему миру, установлены сотни рекордов оверклокинга. Всю информацию о ROG можно найти на сайте http://rog.asus.com.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила