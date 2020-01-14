ASUS представляет видеокарту Dual GeForce RTX 2070 MINI
ГЛАВНОЕ
- Компактная видеокарта разработана специально для новых мини-компьютеров Intel® NUC 9 Extreme и Intel NUC 9 Pro (Ghost Canyon) и оснащена качественной системой охлаждения, благодаря которой ее рабочая температура соответствует уровню более крупных моделей
- Вентиляторы особой конструкции Axial-tech, как в самых производительных видеокартах ROG, обеспечивают эффективное охлаждение видеокарты в процессе игры на мини-компьютерах Intel® NUC 9 и других системах компактного форм-фактора
- Благодаря 2-слотовому форм-фактору и длине менее 20 см новая видеокарта совместима с мини-компьютерами Intel® NUC 9 Extreme, Intel NUC 9 Pro и другими системами компактного форм-фактора
«Для нас стало большой честью помочь компании Intel в поисках графического решения для систем инновационного форм-фактора, – говорит Кент Цзянь, вице-президент корпорации ASUS и генеральный директор департамента мультимедиа. – Мы очень довольны производительностью этой компактной видеокарты».
Джоэл Кристенсен, генеральный директор подразделения Intel NUC, добавляет: «Команда разработчиков Intel NUC рада сотрудничать с компанией ASUS в создании инновационных графических решений для систем миниатюрного форм-фактора. Высокая графическая производительность в устройствах компактного формата открывает совершенно новые возможности для пользователей».
Компактный формат
В тесном сотрудничестве с компанией Intel инженеры ASUS создали компактную видеокарту, полностью совместимую с мини-компьютерами Intel NUC 9 Extreme и Intel NUC 9 Pro. Чтобы избежать перегрева устройства, кожух, радиатор и тепловая трубка спроектированы с учетом расположения вентиляционной решетки в корпусе компактной системы. Кроме того, два вентилятора конструкции Axial-tech обеспечивают усиленный воздушный поток для максимально эффективного охлаждения графического процессора. Эти вентиляторы создавались специально для передовых моделей видеокарт ROG. Размер центральной части вентилятора уменьшен, чтобы увеличить длину лопастей, а специальное кольцо-ограничитель обеспечивает усиленное давление воздуха в направлении радиатора. Эта система охлаждения работает настолько эффективно, что рабочая температура графического процессора этой компактной видеокарты даже ниже, чем у многих более крупных моделей.
Технология Auto-Extreme
Производственная технология Auto-Extreme позволяет осуществлять пайку всех элементов за один этап, что уменьшает термическую нагрузку на компоненты и делает ненужным применение жестких химикатов для очистки. Результат – меньшее влияние производства на окружающую среду, экономия электроэнергии и более надежный конечный продукт.
ASUS Global Press Room: http://press.asus.com
ASUS Global Facebook: http://www.facebook.com/asus
ASUS Global Twitter: http://www.twitter.com/asus
ASUS ROG Facebook: http://www.facebook.com/rog
ASUS ROG Twitter: http://www.twitter.com/asus_rog
О компании ASUS
Будучи всемирно известным производителем лучших материнских плат, ПК, мониторов, видеокарт и маршрутизаторов, компания ASUS стремится к мировому лидерству в сфере инновационных технологий. Безоговорочно следуя девизу «В поисках невероятного», свыше 5000 первоклассных инженеров-разработчиков в штате компании трудятся над созданием «умных» технологий будущего, приносящих комфорт и радость каждому пользователю. В 2018 году компания ASUS завоевала несколько тысяч престижных международных наград, вошла в рейтинг наиболее уважаемых компаний мира по версии журнала Forbes, в сотню ведущих международных технологических компаний по версии информационно-аналитического агентства Thomson Reuters и в число компаний, вызывающих наибольшее восхищение, по версии издания Fortune.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила