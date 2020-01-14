Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

ASUS представляет видеокарту Dual GeForce RTX 2070 MINI

+
<b>Неукротимый слив i9 9900K</b> - по цене 9900 не-K
МЕГАслив МЕГАразогнанной RTX 2080 Super Zotac AMP!
Слив RTX 2080 начался - смотри цену сидя
32 ядерный Threadripper 3970X - 152 480р

ГЛАВНОЕ
  • Компактная видеокарта разработана специально для новых мини-компьютеров Intel® NUC 9 Extreme и Intel NUC 9 Pro (Ghost Canyon) и оснащена качественной системой охлаждения, благодаря которой ее рабочая температура соответствует уровню более крупных моделей
  • Вентиляторы особой конструкции Axial-tech, как в самых производительных видеокартах ROG, обеспечивают эффективное охлаждение видеокарты в процессе игры на мини-компьютерах Intel® NUC 9 и других системах компактного форм-фактора
  • Благодаря 2-слотовому форм-фактору и длине менее 20 см новая видеокарта совместима с мини-компьютерами Intel® NUC 9 Extreme, Intel NUC 9 Pro и другими системами компактного форм-фактора
Компания ASUS представила видеокарту Dual GeForce RTX™ 2070 MINI, разработанную для новейших мини-компьютеров Intel® NUC 9 Extreme и Intel NUC 9 Pro, а также других систем компактного форм-фактора.



«Для нас стало большой честью помочь компании Intel в поисках графического решения для систем инновационного форм-фактора, – говорит Кент Цзянь, вице-президент корпорации ASUS и генеральный директор департамента мультимедиа. – Мы очень довольны производительностью этой компактной видеокарты».

Джоэл Кристенсен, генеральный директор подразделения Intel NUC, добавляет: «Команда разработчиков Intel NUC рада сотрудничать с компанией ASUS в создании инновационных графических решений для систем миниатюрного форм-фактора. Высокая графическая производительность в устройствах компактного формата открывает совершенно новые возможности для пользователей».

Компактный формат

В тесном сотрудничестве с компанией Intel инженеры ASUS создали компактную видеокарту, полностью совместимую с мини-компьютерами Intel NUC 9 Extreme и Intel NUC 9 Pro. Чтобы избежать перегрева устройства, кожух, радиатор и тепловая трубка спроектированы с учетом расположения вентиляционной решетки в корпусе компактной системы. Кроме того, два вентилятора конструкции Axial-tech обеспечивают усиленный воздушный поток для максимально эффективного охлаждения графического процессора. Эти вентиляторы создавались специально для передовых моделей видеокарт ROG. Размер центральной части вентилятора уменьшен, чтобы увеличить длину лопастей, а специальное кольцо-ограничитель обеспечивает усиленное давление воздуха в направлении радиатора. Эта система охлаждения работает настолько эффективно, что рабочая температура графического процессора этой компактной видеокарты даже ниже, чем у многих более крупных моделей.

Технология Auto-Extreme

Производственная технология Auto-Extreme позволяет осуществлять пайку всех элементов за один этап, что уменьшает термическую нагрузку на компоненты и делает ненужным применение жестких химикатов для очистки. Результат – меньшее влияние производства на окружающую среду, экономия электроэнергии и более надежный конечный продукт.

ASUS Global Press Room: http://press.asus.com

ASUS Global Facebook: http://www.facebook.com/asus

ASUS Global Twitter: http://www.twitter.com/asus

ASUS ROG Facebook: http://www.facebook.com/rog

ASUS ROG Twitter: http://www.twitter.com/asus_rog

О компании ASUS

Будучи всемирно известным производителем лучших материнских плат, ПК, мониторов, видеокарт и маршрутизаторов, компания ASUS стремится к мировому лидерству в сфере инновационных технологий. Безоговорочно следуя девизу «В поисках невероятного», свыше 5000 первоклассных инженеров-разработчиков в штате компании трудятся над созданием «умных» технологий будущего, приносящих комфорт и радость каждому пользователю. В 2018 году компания ASUS завоевала несколько тысяч престижных международных наград, вошла в рейтинг наиболее уважаемых компаний мира по версии журнала Forbes, в сотню ведущих международных технологических компаний по версии информационно-аналитического агентства Thomson Reuters и в число компаний, вызывающих наибольшее восхищение, по версии издания Fortune.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

asus geforce rtx 2070
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

ASUS представляет видеокарту Dual GeForce RTX 2070 MINI
+
ROG представляет Zephyrus G15 – доступный ультратонкий игровой ноутбук
1
На выставке CES 2020 компания ASUS представляет инновационные геймерские, профессиональные и пользовательские устройства
+
ASUS Republic of Gamers объявляет о старте годового турнира «ROG Community CUP»
+
Электронный дискаунтер Ситилинк реализовал технологию AMP от Google
+
NVIDIA представляет DRIVE AGX Orin — передовую программно определяемую платформу для автономных машин
+

Интересные материалы

Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 425
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 132
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
7 января 2020 40
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
3 января 2020 23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X570 Unify
9 января 2020 49
Игровая индустрия: итоги 2019 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2020
10 января 2020 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Из спичек и желудей: тестирование процессоров прошлых лет на плате Socket AM2 в современных играх
75
Intel DG1 - предполагаемая производительность и энергопотребление дискретной видеокарты процессорного гиганта
24
Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
84
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Far Cry New Dawn
23
Идеальный компьютерный корпус до 15 тысяч рублей
34
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
9

Сейчас обсуждают

Сильвестр с талоном
13:10
Популярность процессоров AMD в OEM-сегменте достигнет пика после выхода Zen 3.... а потом пойдет на привычный десятилетний спад)))
Популярность процессоров AMD в OEM-сегменте достигнет пика после выхода Zen 3
lokki
13:05
Ах да, совсем забыл - рекомендую попробовать память на 4400+ (тайминги правда вручную придётся подбирать, начинать с SPD и далее снижать), возможно в 1-канале будут выше результаты.
Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
vit7712
13:04
Дешевле только если на 450б логике и какой нибудь 2700 ,ты посмотри на платы новые амд с нормальным питальником на 570 чипсете -где там дешево ?
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
RussianNeoguy
13:03
У амд остался 1 год для пиршества.
Популярность процессоров AMD в OEM-сегменте достигнет пика после выхода Zen 3
Radiant Star
13:03
Перед переходом на райзен, решил поиздеваться над стариком 2600К разогнав его до 5.2ггц при 1.52v и сделал тест в игрушках. В Ассассине результат схож с результатами автора. Тест был минимальных, ибо ...
Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
brazil
13:02
Достаточно глянуть на кристалл 10980ХЕ и увидеть всего 18 ядер. Для 22 ядер нужна новая архитектура. А делать новый кристалл по новой архитектуре ради одного мифического 10990ХЕ не выгодно. Возможно...
Intel Core i9-10990XE может получить 22 ядра с частотой до 5 ГГц и TDP в 380 Вт
Юрий Юрий
13:02
Решил перейти на 10-ку,но не долго её терпел.Чувство такое,как будь-то голый перед ПК сижу,типа"под колпаком у Мюллера".Кому-то по-фиг,что какой-то далёкий "дядя Сэм"записывает все твои клики и реплик...
Windows 7 остался 1 день – 3 эффективных способа решения проблемы
KAA
13:01
О том, что эти процессорные линии делятся, либо между NVMe, либо двумя sata. И еще 4 sata от чипсета b450.
Новых чипсетов AMD придётся ждать долго
WalterWhite
13:00
А ну-к скрин бенча без упора в гпу в студию
Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
Bootlegger
12:59
Возможно и мог. Но в играх разницы замечено не было. А в бенчах и прикладных задачах, типа рендеринга и конвертации фото - ноздря в ноздрю.
Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем