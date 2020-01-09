На выставке CES 2020 компания ASUS представляет инновационные геймерские, профессиональные и пользовательские устройства
ГЛАВНОЕ
- Компания ASUS представляет инновационные геймерские, профессиональные и пользовательские устройства на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе
- Среди представленных устройств – ноутбук Chromebook Flip C436, серия VivoBook S, бизнес-ноутбук ExpertBook B9450 и карта Hyper M.2 x16 Gen4
- Все новинки будут представлены посетителям с 6-го по 9-е января 2020 года в демонстрационном зале компании ASUS на территории отеля и казино Planet Hollywood в Лас-Вегасе
Среди представленных ноутбуков – Chromebook Flip C436, серия VivoBook S (S333/S433/S533) и новый ExpertBook B9450. Ультратонкий ноутбук Chromebook Flip C436 сочетает в себе высокую производительность и поддержку новейших интерфейсов. В максимальной комплектации он оснащается процессором Intel Core i7 10-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти, высокоскоростным твердотельным накопителем и модулем Wi-Fi новейшего 6-го поколения. В ноутбуках серии VivoBook S широкая функциональность сочетается с яркой индивидуальностью. Эти 13-, 14- и 15-дюймовые устройства доступны в обновленном корпусе и новых смелых цветовых решениях. Представленный на выставке 14-дюймовый ExpertBook B9450 является самым легким бизнес-ноутбуком в мире (По данным на 1-е декабря 2019 года согласно собственному исследованию, проведенному компанией ASUS среди ноутбуков, аналогичных по размеру модели ExpertBook B9, произведенных компаниями Acer, HP, Huawei, Lenovo, Microsoft и Samsung. Фактический вес зависит от комплектации.). Помимо малого веса и компактности, он отличается продолжительным временем автономной работы и высокой производительностью. В сердце его аппаратной комплектации – процессор Intel® Core™ 10-го поколения.
Посетители выставочного зала компании ASUS также смогут увидеть новую материнскую плату Prime TRX40-Pro, предназначенную прежде всего для профессионального создания медиаконтента, работы с графикой и компьютерного дизайна. Эта материнская плата разработана, чтобы раскрыть весь потенциал новейших процессоров AMD Ryzen™ Threadripper™ 3-го поколения. Ее превосходно дополняет карта Hyper M.2 X16 Gen4, позволяющая создавать аппаратные RAID-массивы из твердотельных накопителей для ускорения работы с данными.
Среди других представленных на выставке устройств – портативные рабочие станции ProArt StudioBook, мини-ПК ProArt Station, игровые ноутбуки TUF Gaming A15 и A17, портативный дисплей ZenScreen MB16ACE; мониторы ProArt Display PA248QV и PA278QV, игровой монитор TUF Gaming VG27AQL1A, сетевые устройства ZenWiFi Voice, ZenWiFi AX (XT8), ZenWiFi AC (CT8), маршрутизаторы RT-AX89X и RT-AX86U и устройства для приложений AIoT, включая одноплатные компьютеры Tinker Edge T и Tinker Edge R, а также мини-ПК PN61T.
Все новинки будут показаны посетителям выставки CES 2020 с 6-го по 9-е января в демонстрационном зале ASUS на территории отеля и казино Planet Hollywood в Лас-Вегасе.
НОУТБУКИ
Ультратонкий ноутбук Chromebook Flip C436 сочетает в себе высокую производительность и поддержку новейших интерфейсов. В максимальной комплектации он оснащается процессором Intel Core i7 10-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти, высокоскоростным твердотельным накопителем и модулем Wi-Fi последнего, 6-го поколения. В число реализованных в этом ноутбуке передовых функций входят сканер отпечатков пальцев, встроенный непосредственно в кнопку включения питания, аудиосистема с четырьмя всенаправленными динамиками, обеспечивающими превосходное звучание в различных вариантах трансформации корпуса, и поддержка стилусов единого стандарта USI. Внешний вид ноутбука Chromebook Flip C436 под стать характеристикам: ультратонкий корпус выполнен из высококачественного металлического сплава и доступен в двух элегантных вариантах оформления: белом (Aerogel White) и классическом серебристом (Transparent Silver).
Ноутбуки семейства VivoBook S (S333/S433/S533) прежде всего привлекают внимание смелым дизайном с обновленным корпусом в различных цветовых оформлениях и выделяющейся кнопкой Enter с цветными гранями. Помимо незаурядного внешнего вида эти яркие устройства с 13-, 14- и 15-дюймовыми экранами отличаются хорошей производительностью – в максимальной комплектации они оснащаются процессором Intel® Core™ i7 10-го поколения, дискретной графикой NVIDIA и модулем Wi-Fi 6-го поколения. Из предложенного многообразия цветов и размеров каждый сможет выбрать идеальный для себя ноутбук, который станет незаменимым помощником в ежедневных делах и подчеркнет неповторимый стиль владельца.
Ноутбук ExpertBook B9450 создан прежде всего для тех, кто много путешествует по работе. Это самый легкий 14-дюймовый бизнес-ноутбук в мире (По данным на 1-е декабря 2019 года согласно собственному исследованию, проведенному компанией ASUS среди ноутбуков, аналогичных по размеру модели ExpertBook B9, произведенных компаниями Acer, HP, Huawei, Lenovo, Microsoft и Samsung. Фактический вес зависит от комплектации.), его вес составляет всего 870 граммов (Измерения проводились для модификации с аккумулятором 33 Вт. Вес устройства может отличаться в зависимости от конфигурации.), а толщина – 14,8 мм. Несмотря на исключительную портативность, ноутбук ExpertBook B9450 может похвастать продолжительным временем автономной работы – до 24 часов (Тестовая конфигурация: процессор Intel® Core™ i7-10510U, 16 ГБ оперативной памяти, дисплей FHD, твердотельный накопитель емкостью 2 ТБ PCIe® 3.0 x4, батарея 66 Вт. Тест аккумулятора проводился специалистами ASUS в августе 2018 года с использованием сценария Office Productivity бенчмарка MobileMark 2014.) на одном заряде аккумулятора. Кроме того, этот ноутбук отличается высокой надежностью, соответствующей стандарту армии США MIL-STD 810G. В аппаратную комплектацию устройства входят процессор Intel® Core™ 10-го поколения модели i7 или i5, до 16 ГБ оперативной памяти, два слота M.2, два порта Thunderbolt™ 3 и модуль Wi-Fi 6-го поколения. Ноутбук ExpertBook B9450 – превосходное устройство для бизнеса, высокопроизводительное и мобильное, наделенное новейшими технологиями, чтобы вся работа выполнялась вовремя.
Ноутбуки серии ProArt StudioBook и мини-ПК ProArt Station оснащаются видеокартами NVIDIA® Quadro® и GeForce RTX™. Эти видеокарты позволяют использовать недоступные ранее методы визуализации, сочетающие трассировку лучей в реальном времени, искусственный интеллект и программируемые шейдеры. Устройства новой серии ProArt полностью соответствуют строгим требованиям программы NVIDIA RTX Studio, что гарантирует их высокую производительность в популярных приложениях для создания медиаконтента. В числе представленных на выставке компьютеров этой профессиональной серии – флагманское устройство ProArt StudioBook One, первый ноутбук с графикой NVIDIA® Quadro RTX™ 6000, и ноутбук ProArt StudioBook Pro X с дополнительным сенсорным дисплеем ScreenPad™ 2.0, значительно повышающим удобство и продуктивность работы. Среди других устройств профессиональной линейки – ноутбуки ProArt StudioBook Pro 17/15, ProArt StudioBook 17/15 и мини-ПК ProArt Station D940MX. Эти модели оснащаются графикой NVIDIA Quadro или GeForce.
ИГРОВЫЕ НОУТБУКИ Геймерские ноутбуки TUF Gaming A15 и TUF Gaming A17 (с диагональю экрана 15 и 17 дюймов соответственно) предлагают беспрецедентную игровую производительность благодаря мощным процессорам AMD Ryzen™ 4-го поколения и графике NVIDIA® до модели GeForce RTX™ 2060. Эти мощные графические процессоры, созданные на основе микроархитектуры NVIDIA Turing, обеспечивают частоту обновления дисплея до 144 Гц и поддерживают технологию AMD FreeSync™ для абсолютно плавного игрового процесса без дефектов изображения в самых современных играх. Аккумулятор увеличенной емкости – до 90 Вт∙ч – позволяет на долгие часы забыть о подзарядке. Новые модели TUF Gaming A15 и A17 получили компактный корпус и отличаются надежностью, соответствующей военному стандарту армии США.
МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ Материнская плата ASUS Prime TRX40-Pro создана, чтобы в полной мере раскрыть потенциал процессоров AMD Ryzen™ Threadripper™ 3-го поколения. В сочетании с картой Hyper M.2 X16 Gen4 она позволяет создавать аппаратные RAID-массивы из твердотельных накопителей для ускорения работы с данными. Среди преимуществ этой материнской платы – мощная 16-фазная подсистема питания, продуманная система охлаждения, множество портов подключения, три слота PCIe 4.0 M.2, гигабитный модуль Intel Gigabit Ethernet, поддержка интерфейса USB 3.2 Gen2, интеллектуальные возможности настройки и исключительно высокая производительность и стабильность.
Карта Hyper M.2 X16 Gen4 идеально сочетается с материнскими платами ASUS и ROG серии TRX40, позволяя добавлять в систему до четырех твердотельных накопителей. Пропускная способность интерфейса PCIe 4.0 достигает 16 GT/s, а поддержка процессорами AMD Ryzen™ Threadripper™ аппаратных RAID-массивов с использованием процессорных линий PCIe позволяет создавать с помощью карты Hyper M.2 X16 Gen4 высокоскоростные системы хранения, которые идеально подойдут для работы с медиаконтентом, например, редактирования видеофайлов в форматах 4K и 8K.
МОНИТОРЫ Портативный дисплей ZenScreen MB16ACE с экраном диагональю 15,6 дюйма с ультратонкой рамкой позволяет удвоить рабочую область при подключении к ноутбуку с экранным разрешением 1080p. При толщине 8 мм и весе 0,7 кг портативный дисплей ZenScreen MB16ACE помещается практически в любую сумку для ноутбука. В комплекте с монитором ZenScreen MB16ACE поставляется усовершенствованный чехол Smart Case Lite. Он на 35% легче первоначальной версии, но не уступает ей в функциональности – помимо защиты дисплея от повреждений этот чехол можно использовать в качестве регулируемой подставки.
Мониторы ProArt Display PA248QV и PA278QV созданы для профессиональной работы с компьютерной графикой, редактирования фото и видео. Экраны этих мониторов обладают широким охватом цветового пространства (100% sRGB / 100% Rec.709) и проходят фабричную калибровку, гарантирующую минимальный коэффициент отклонения точности цветопередачи Delta E <2. Эксклюзивные технологии ASUS, такие как ProArt Preset и ProArt Palette, точная настройка цвета по шести каналам, подстройка уровня черного и яркости, позволяют быстро добиваться максимально точного об отражения контента на экране.
27-дюймовый монитор ProArt Display PA278QV поддерживает разрешение 2560 x 1440 и обладает широким форматом, а 24,1-дюймовая модель ProArt Display PA248QV предлагает разрешение 1920 x 1200 и соотношение сторон 16:10. Оба монитора могут похвастать ультратонкой экранной рамкой, что особенно важно при создании многомониторных конфигураций, и широким набором портов подключения, а также концентратором USB 3.0 для подключения высокоскоростных накопителей и других периферийных устройств. Монитор ProArt Display PA278QV оснащается разъемами DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort, HDMI 1.4 и двойным портом DVI-D. Модель ProArt Display PA248QV предлагает DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 и классические порты D-Sub.
Игровой монитор TUF Gaming VG27AQL1A устанавливается на более широкую подставку, чем конкурирующие модели, для максимальной устойчивости. Исчезающе тонкая экранная рамка помогает концентрироваться исключительно на происходящем на экране, а сертификация VESA DisplayHDR 400 гарантирует, что изображение виртуальных миров предстанет перед пользователем в высочайшем качестве. Матрица IPS с разрешением 1440p обладает частотой обновления 165 Гц и откликом всего 1 мс для максимально реалистичного и плавного игрового процесса. Технология ELMB SYNC помогает избежать размытия при отображении быстро движущихся объектов, а динамически меняющаяся частота обновления устраняет эффект разрыва кадров и остаточных изображений в играх.
СЕТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА Двухдиапазонная ячеистая система ZenWiFi Voice стандарта AC1300 наделена встроенной поддержкой технологии Amazon Alexa. Это устройство достойно стать центральным элементом современного «умного» дома. Поддержка технологии AiMesh позволяет как использовать систему ZenWiFi Voice в качестве отдельного маршрутизатора, так и создать на ее основе ячеистую сеть с применением других совместимых устройств. Кроме того, это устройство можно использовать в качестве повторителя сигнала других беспроводных маршрутизаторов для расширения зоны покрытия. Встроенная поддержка виртуального ассистента Amazon Alexa означает возможность с помощью голосовых команд поставить музыку, прослушать новости, прогноз погоды и даже услышать шутку, – все при безупречном качестве сигнала Wi-Fi.
Система ZenWiFi AX (XT8) включает два маршрутизатора с поддержкой стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax). Общая пропускная способность сети c поддержкой этого стандарта может достигать 6600 Мбит/сек в трех частотных диапазонах (один – 2,4 ГГц и два – 5 ГГц). Два узла сети с антенной конфигурацией 4x4 передают данные по транзитному соединению со скоростью до 4 804 Мбит/с, а подключенные клиентские устройства могут получить скорость соединения, превышающую 1 Гбит/с.
Сочетание технологий OFDMA и MU-MIMO, реализованное в стандарте Wi-Fi 6-го поколения, позволяет получать высокую скорость и стабильность соединения даже в загруженных сетях с большим количеством подключенных устройств, таких как многоквартирные дома, общежития и т.п. Особая конструкция антенн, изолированное расположение компонентов и технология формирования луча AiRadar 2.0 в системе ZenWiFi AX гарантируют широкую зону покрытия, стабильный сигнал и высокую скорость соединения для каждого подключенного устройства. В отличие от большинства маршрутизаторов, представленных сегодня на рынке, система ZenWiFi позволяет задавать отдельное имя сети (SSID) для каждого из трех диапазонов, чтобы пользователи сети могли сами выбирать, к какому диапазону подключаться.
Ячеистая система ZenWiFi AC (CT8) состоит из двух маршрутизаторов стандарта AC3000, обеспечивающих скорость передачи данных до 3000 Мбит/с. Вся продукция ASUS серии Zen славится стильным дизайном и превосходной производительностью, и системы ZenWiFi – не исключение. Неброское и лаконичное оформление этих устройств органично сочетается с любым интерьером. В компактном корпусе каждого устройства скрываются четыре вертикально расположенные и две диагональные встроенные антенны. Такое расположение антенн гарантирует наилучшее покрытие сигнала во всех направлениях. Процесс установки системы ZenWiFi AC производится в три простых этапа, а настройки автоматически можно перенести на все узлы сети.
В двухдиапазонном маршрутизаторе RT-AX89X с антенной конфигурацией 8x8 используется квадратурная модуляция 1024-QAM для максимальной скорости передачи данных по сети Wi-Fi на уровне 6000 Мбит/с (1148 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 4804 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц). Таким образом, данная модель в 2,8 раза быстрее, чем двухдиапазонные маршрутизаторы предыдущего стандарта 802.11ac с антенной конфигурацией 4x4. Для высокоскоростного соединения по проводу в маршрутизаторе предусмотрено два порта 10G Ethernet. Маршрутизатор RT-AX89X включает в себя систему информационной безопасности AiProtection Pro на базе разработок компании Trend Micro, которая обеспечивает защиту от интернет-угроз для всех подключенных к нему цифровых устройств. С помощью функции родительского контроля, реализованной в маршрутизаторе RT-AX89X, можно задавать расписание доступа в интернет. Также имеется возможность полностью заблокировать нежелательные веб-сайты и мобильные приложения.
Маршрутизатор RT-AX86U унаследовал характеристики популярнейшей модели RT-AC86U, дополнив их поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 6-го поколения. Поддержка нового стандарта обеспечивает скорость соединения до 5700 Мбит/с, расширенную зону покрытия, более высокую пропускную способность и возможность экономить заряд аккумулятора подключенных к сети устройств. Функция геймерского ускорения Game Boost анализирует сетевой трафик и в первую очередь обрабатывает данные, относящиеся к играм. Маршрутизатор RT-AX86U также обеспечивает эффективную работу в играх благодаря проводному соединению со скоростью до 2 Гбит/с с технологией агрегации протоколов WAN/LAN и наличию порта 2.5G Base-T, который может быть сконфигурирован как WAN или LAN по веб-интерфейсу.
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ AIOT
Tinker Edge T и Tinker Edge R – компактные и мощные одноплатные компьютеры с нейронными процессорами (NPU), позволяющими использовать технологии машинного обучения в малом и энергоэффективном формате. Нейронные сети предоставляют возможность применять облачные технологии искусственного интеллекта на локальных устройствах. Компьютеры Tinker Edge T и Tinker Edge R подходят для применения систем искусственного интеллекта. Эти компактные масштабируемые системы – отличное решение для создания самосборных робототехнических решений.
Мини-ПК PN61T наделен встроенным модулем Google Edge TPU, увеличивающим производительность системы при локальном формировании логических выводов, и поддержкой технологии Power Delivery (PD) с возможностью подзарядки через USB Type-C на задней панели. Он также оснащен инфракрасным сенсором для дистанционного управления, портом USB 3.1 Gen2 Type-C, слотом для карты памяти microSD и очень тихой системой охлаждения.
О компании ASUS
Будучи всемирно известным производителем лучших материнских плат, ПК, мониторов, видеокарт и маршрутизаторов, компания ASUS стремится к мировому лидерству в сфере инновационных технологий. Безоговорочно следуя девизу «В поисках невероятного», свыше 5000 первоклассных инженеров-разработчиков в штате компании трудятся над созданием «умных» технологий будущего, приносящих комфорт и радость каждому пользователю. В 2018 году компания ASUS завоевала несколько тысяч престижных международных наград, вошла в рейтинг наиболее уважаемых компаний мира по версии журнала Forbes, в сотню ведущих международных технологических компаний по версии информационно-аналитического агентства Thomson Reuters и в число компаний, вызывающих наибольшее восхищение, по версии издания Fortune.
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