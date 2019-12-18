Компания ASUS стала лауреатом премии Время инноваций
5-6 декабря состоялась торжественная церемония награждения лауреатов IX ежегодной всероссийской премии «Время инноваций». Компания ASUS стала победителем премии и получила награду в номинации «Инновационно-активная компания» в категории «Компьютерная техника и мобильные устройства».
«2019 год был по настоящему инновационным для компании ASUS, позволив создать такие устройства, как Zenbook Pro Duo (UX581). Это революционное устройство представило возможность полноценно работать с двумя экранами одновременно и увеличить производительность работы в многозадачном режиме, эффективно используя разнообразные инструменты редактирования в профессиональных приложениях для обработки изображений, звука, видеомонтажа, 3D-моделирования – говорит Влад Захаров, директор по маркетингу компании ASUS в России и странах СНГ. – Премия «Инновационно-активная компания» доказывает, что мы двигаемся в правильном направлении и наши высокие стандарты неизменны и заслуживают высшей награды».
«Инновационные продукты требуют высокого качества сервисного обслуживания, что является одной из сильных сторон ASUS, – добавляет Сергей Кудрявцев, директор сервисной службы компании ASUS в России и странах СНГ, – поэтому сервисные службы ASUS оказывают максимально возможную помощь своим клиентам благодаря быстрому и качественному обслуживанию техники».
Ежегодная премия была инициирована фондом «Социальные проекты и программы» при поддержке Министерства экономического развития РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, ОАО «Российская венчурная компания».
Премия «Время инноваций – 2019» направлена на выявление и поощрение лучших практик, направленных на стимулирование и внедрение эффективных инновационных разработок в различных областях.
Официальный сайт премии - www.novpro.org.
О компании ASUS
Будучи всемирно известным производителем лучших материнских плат, ПК, мониторов, видеокарт и маршрутизаторов, компания ASUS стремится к мировому лидерству в сфере инновационных технологий. Безоговорочно следуя девизу «В поисках невероятного», свыше 5000 первоклассных инженеров-разработчиков в штате компании трудятся над созданием «умных» технологий будущего, приносящих комфорт и радость каждому пользователю. В 2018 году компания ASUS завоевала несколько тысяч престижных международных наград, вошла в рейтинг наиболее уважаемых компаний мира по версии журнала Forbes, в сотню ведущих международных технологических компаний по версии информационно-аналитического агентства Thomson Reuters и в число компаний, вызывающих наибольшее восхищение, по версии издания Fortune.
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