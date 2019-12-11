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Autodesk Maya и Arnold теперь поддерживают RTX-ускорение

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Новые версии Maya 2020 и Arnold 6 поддерживают RTX-ускоренные возможности, например, интерактивный рендеринг в реальном времени.


Изображение предоставлено Ли Григгз

Компания Autodesk представила новые версии Maya 2020 и Arnold 6 с новыми ускоренными на GPU возможностями, которые обеспечат профессионалам скорость и интерактивность, необходимые для быстрой итерации и для ускорения стадий рассмотрения и утверждения проекта.

Arnold 6 теперь можно применять для рендеринга на всех стадиях проекта - от разработки проекта до финального рендеринга - вместе с графическими процессорами NVIDIA RTX и RTX-серверами.

NVIDIA также представила новый драйвер NVIDIA Studio, который включает оптимизации для Maya 2020 и Arnold 6.

Дизайн будущего вместе с RTX

За новыми возможностями Maya 2020 и Arnold 6 стоят графические процессоры NVIDIA RTX, те самые, которые используются в ПК и рабочих станциях RTX Studio, RTX-серверах с NVIDIA Quadro и серверах NVIDIA T4. NVIDIA предоставляет полноценный набор возможностей, удовлетворяющий растущие потребности независимых дизайнеров и студий, на каком бы оборудовании они не работали: на рабочей станции, ноутбуке, используя ресурсы дата-центра или облака.

Autodesk создали GPU Arnold с помощью фреймворка NVIDIA OptiX, который позволяет задействовать RT-ядра NVIDIA RTX для трассировки лучей и тензорные ядра для устранения шумов с помощью ИИ. NVIDIA RTX обеспечивает интерактивный рендеринг в реальном времени, а также большой прирост производительности для пакетного и финального рендеринга.

С последним обновлением рендеринг с графическими процессорами NVIDIA RTX выполняется в несколько раз быстрее, чем на стандартном двухпроцессорном сервере.


Тесты проведены NVIDIA на 2x Xeon Gold 6126 2.6 GHz, 256 GB DDR4 RAM с Autodesk Arnold 6.0.1.

Дизайнеры будут потрясены уровнем интерактивности и скоростью рендеринга, который обеспечивают GPU RTX с Autodesk Arnold 6. Новые возможности включают:
  • унифицированный рендерер, позволяющий легко переключаться между CPU и GPU;
  • поддержку OSL, объемов OpenVDB, загрузки текстур по запросу, большинства LPE, источников света, шейдеров и всех камер;
  • новые компоненты USD, такие, как Hydra Render Delegate, Arnold USD Procedural и схемы USD для узлов и свойств Arnold, которые сейчас доступны в GitHub;
  • улучшения производительности, повышающие эффективность, включая более быструю обработку сабдивов на сгибах геометрии, улучшенный шейдер Physical Sky и многократное рассеяние в микрогранях диэлектрических материалов;
  • масштабируемая производительность для мульти-GPU систем и RTX-серверов.



Autodesk Maya 2020 Image Plane Caching

С NVIDIA RTX Autodesk Maya 2020 обеспечивает следующие новые GPU-ускоренные возможности:
  • новый деформатор Proximity Wrap, который более оптимально использует память и значительно ускоряет работу дизайнеров, позволяя быстрее достигать результатов;
  • улучшенная поддержка Smooth Mesh Preview - теперь расходуется меньше памяти и предпросмотры запускаются по возможности на GPU. Это особенно полезно при работе с высокодетализированными сценами, которые быстро заполняют память;
  • Autodesk Arnold 6 теперь может использоваться для производственного рендеринга на GPU.
Графические процессоры NVIDIA также улучшают возможности кэширования Maya при моделировании, шейдинге и рендеринге, что помогает быстрее достичь фотореалистичных результатов в окне просмотра. Инструменты сборки сцены и кэширование используют мощь GPU NVIDIA для быстрой загрузки окружений, персонажей и сложных сборок без потери интерактивности.

Ноутбуки, настольные ПК, мобильные и настольные рабочие станции NVIDIA RTX Studio призваны обеспечить дизайнерам производительность и надежность благодаря специально подобранному программно-аппаратному обеспечению, а также представленным на этой неделе драйверам NVIDIA Studio с оптимизациями и поддержкой Maya, Arnold и другого ПО.

Дизайнерам и студиям, которым нужна максимальная производительность для работы со все более крупными сложными сценами или которым необходима надежность, сервис, программная сертификация и IT-управление, рабочие станции NVIDIA Quadro и RTX Server обеспечивают аппаратные компоненты и ПО корпоративного уровня. За виртуализованным производством и студией в облаке дизайнеры могут обратиться к технологии виртуального GPU NVIDIA.

Autodesk Maya 2020 и Arnold 6 вошли в список RTX-ускоренных приложений, которые помогают профессионалам кардинально изменять творческий процесс.
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