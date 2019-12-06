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Компания ASUS представляет системы ZenWiFi

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ГЛАВНОЕ
  • Трехдиапазонные системы ZenWiFi доступны в двух конфигурациях: с поддержкой стандартов Wi-Fi 6 и WiFi 5; оптимизированная конструкция антенн обеспечивает высокую скорость и стабильность беспроводного соединения
  • Усовершенствованная технология AiMesh предельно упрощает создание домашней сети через интуитивно понятный веб-интерфейс или мобильное приложение, сохраняя возможность тонкой настройки различных параметров
  • Элегантный и лаконичный дизайн устройств подходит для любого интерьера – от уютной жилой комнаты до строгого кабинета
Компания ASUS представила новую серию систем Wi-Fi для создания домашних ячеистых беспроводных сетей ZenWiFi с широким набором гибких настроек. Вся продукция ASUS серии Zen славится стильным дизайном и превосходной производительностью, и системы ZenWiFi – не исключение. Неброское и лаконичное оформление этих устройств органично сочетается с любым интерьером. В серии ZenWiFi представлены две модели: ZenWiFi AX с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax) и ZenWiFi AC с поддержкой стандарта Wi-Fi 5 (802.11ac).

Системы ZenWiFi отличаются простотой настройки, усовершенствованная технология AiMesh превращает создание домашней сети в минутное дело. Для пользователей, предпочитающих вручную задавать все параметры, предусмотрен продвинутый режим, в котором открывается доступ к тонким настройкам системы.

Системы ZenWiFi поставляются с программным обеспечением AiProtection Pro, встроенной системой безопасности, разработанной компанией Trend Micro для надежной защиты от онлайн-угроз. Система AiProtection также включает функции родительского контроля для защиты детей от нежелательной информации из интернета.

Высокая скорость и широкий диапазон покрытия

В отличие от большинства маршрутизаторов, представленных сегодня на рынке, система ZenWiFi позволяет задавать отдельное имя сети (SSID) для каждого из трех диапазонов, чтобы пользователи могли сами выбирать к какому диапазону подключаться: 2,4 или 5 ГГц. При желании можно активировать функцию ASUS Smart Connection, которая автоматически будет определять диапазон для подключения устройств на основании уровня сигнала и загруженности канала. Специальный алгоритм обеспечивает переключение между узлами сети без потери соединения.

Еще одна отличительная особенность системы ZenWiFi – возможность выделить один диапазон 5 ГГц для транзитного соединения, а второй канал 5 ГГц оставить для подключения пользовательских устройств, в отличие от обычных двухдиапазонных систем, где половина пропускной способности канала используется для транзитного соединения. Благодаря усовершенствованной технологии высокая скорость и стабильность соединения сохраняются, даже если сигнал передается на пользовательское устройство через несколько узлов сети. Вертикальная конструкция системы ZenWiFi разработана с учетом движения воздушных потоков внутри корпуса для охлаждения системы. Она вмещает печатную плату и антенны оптимизированной формы для максимально качественного сигнала.

Система ZenWiFi AX поддерживает новейший стандарт WiFi 6, способный обеспечить передачу данных со скоростью до 6600 Мбит/с и диапазон покрытия свыше 500 кв метров (это приблизительно шесть комнат). Четырехъядерный процессор этой системы помогает полностью раскрыть ее потенциал в условиях высоконагруженных сетей с большим количеством подключенных устройств. Система ZenWiFi AС поддерживает стандарт WiFi 5 для передачи данных со скоростью до 3000 Мбит/с и подойдет для четырехкомнатной квартиры.

Эксклюзивная технология AiMesh и система безопасности AiProtection Pro

Системы ZenWiFi поставляются с бесплатной пожизненной лицензией на программное обеспечение AiProtection Pro, разработанное системой Trend Micro для защиты сети и всех подключенных устройств от онлайн-угроз. Подписи систем безопасности регулярно обновляются, обеспечивая современную и надежную защиту. Встроенная функция родительского контроля помогает защитить детей от онлайн угроз и нежелательной информации из интернета.

Системы ZenWiFi поддерживают эксклюзивную технологию AiMesh. Для настройки системы можно использовать мобильное приложение или веб-интерфейс. Для опытных пользователей предусмотрен продвинутый режим, открывающий доступ к дополнительным параметрам системы, например, управлению пропускной способностью и настройками QoS. Ячеистая технология AiMesh – гибкое и масштабируемое решение, позволяющее в любой момент добавлять различные модели совместимых маршрутизаторов ASUS в уже существующую сеть для расширения ее функциональных возможностей и зоны покрытия.

О компании ASUS

Будучи всемирно известным производителем лучших материнских плат, ПК, мониторов, видеокарт и маршрутизаторов, компания ASUS стремится к мировому лидерству в сфере инновационных технологий. Безоговорочно следуя девизу «В поисках невероятного», свыше 5000 первоклассных инженеров-разработчиков в штате компании трудятся над созданием «умных» технологий будущего, приносящих комфорт и радость каждому пользователю. В 2018 году компания ASUS завоевала несколько тысяч престижных международных наград, вошла в рейтинг наиболее уважаемых компаний мира по версии журнала Forbes, в сотню ведущих международных технологических компаний по версии информационно-аналитического агентства Thomson Reuters и в число компаний, вызывающих наибольшее восхищение, по версии издания Fortune.

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