Почему высокий FPS так важен для результативности в соревновательных играх
NVIDIA представляет второе подробное исследование влияния графической производительности на результаты в соревновательных играх и киберспорте: “Почему так важен высокий FPS для соревновательного гейминга?”
В первом исследовании “Раскройте потенциал полностью – как более высокий FPS может дать вам преимущество в играх Battle Royale” мы показали, как быстрый GPU и G-SYNC монитор с высокой частотой обновления помогает игроку реализовать свой потенциал на поле сражений благодаря более высокой скорости реакции.
Играя в такие соревновательные игры, как Fortnite, CS:GO или PUBG, игроки часто измеряют уровень своих умений по K/D (Kill/Death ratio). Чем больше K/D, тем выше процент выигранных сражений, что обеспечивает в конечном счете более высокие шансы на победу.
Изучая результаты первого исследования, вице-президент NVIDIA по техническому маркетингу Тони Тамаси (Tony Tamasi) показывает связь между более высоким FPS и лучшим соотношением K/D. Он подробно рассказывает, почему FPS выше 60 обеспечивает явные преимущества и позволяет максимально реализовать свой потенциал, выделяя следующие факторы:
- более плавная анимация упрощает слежение за целью;
- уменьшение гостинга и разрывов позволяет сократить число отвлекающих факторов;
- более низкая латентность системы позволяет раньше замечать цели.
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Высокий FPS в CS:GO в режиме Slo-Mo
“Как высокая частота кадров дает преимущество в играх жанра Battle Royale”
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