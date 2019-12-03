ASUS стала лауреатом премии National Geographic Traveler Awards 2019
Продукция компании ASUS удостоилась награды National Geographic Traveler Awards 2019 в номинации «Надежная техника для путешествий 2019». Голосование проходило на сайте nat-geo.ru с конца июня до самого ноября и собрало рекордное количество участников: более 450 тысяч человек отдали свои голоса за номинантов по 24 категориям.
«Мы в компании ASUS всегда стремимся к инновациям в наших продуктах и в этом году мы представили много интересных устройств, которые тепло встретили пользователи, – говорит Владислав Захаров, директор по маркетингу компании ASUS в России и странах СНГ. – Уже долгое время наши ноутбуки Zenbook и Vivobook задают высокие стандарты качества и надежности. К примеру, некоторые наши ноутбуки прошли целый ряд суровых испытаний, соответствующих военному стандарту армии США MIL-STD 810G. Успешное прохождение ZenBook тестов на работу в условиях большой высоты, повышенной влажности и экстремальных температур доказывает их прочность и долговечность. Это одна из многих причин, почему путешественники выбирают технику ASUS, ведь каждый хочет быть уверен, что в ответственный момент устройство не подведет»
Особенно интересное решение для создателей контента в путешествиях это ZenBook Pro Duo (UX581) оснащен инновационным дополнительным экраном ScreenPad™ Plus. Дополнительный 14-дюймовый экран не уступает по ширине основному, поддерживает разрешение 4K и сенсорный ввод. В сочетании с основным 15,6-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 4K UHD (3840 x 2160) и поддержкой HDR он открывает практически безграничные возможности для работы и творчества в многозадачном режиме.
В максимальную аппаратную комплектацию ноутбука ZenBook Pro Duo входят процессор Intel® Core™ 9-го поколения, 32 ГБ оперативной памяти, дискретная видеокарта NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 и твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ с поддержкой интерфейса PCIe® 3.0 x4. Такие компоненты позволяют ноутбуку ZenBook Pro Duo с легкостью справляться с многозадачной работой сразу на двух экранах.
О компании ASUS
Будучи всемирно известным производителем лучших материнских плат, ноутбуков, мониторов, видеокарт и маршрутизаторов, компания ASUS стремится к мировому лидерству в сфере инновационных технологий. Безоговорочно следуя девизу «В поисках невероятного», свыше 5000 первоклассных инженеров-разработчиков в штате компании трудятся над созданием «умных» технологий будущего, приносящих комфорт и радость каждому пользователю. В 2018 году компания ASUS завоевала несколько тысяч престижных международных наград, вошла в рейтинг наиболее уважаемых компаний мира по версии журнала Forbes, в сотню ведущих международных технологических компаний по версии информационно-аналитического агентства Thomson Reuters и в число компаний, вызывающих наибольшее восхищение, по версии издания Fortune.
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