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Бренд RugOne здесь же продемонстрирует смартфон Xsnap 7 Pro с экшн-камерой
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Известная своими защищёнными мобильными устройствами компания Ulefone станет участником выставки IFA 2026, которая состоится в Берлине с 4 по 8 сентября. В преддверии этого события производитель рассказал о своём новом защищённом смартфоне, отличительной чертой которого является наличие встроенного лазерного дальномера. Также компания покажет ряд устройств для работы на открытом воздухе, носимых устройств и аксессуаров для профессионального применения.
Новый смартфон от Ulefone при помощи лазерного дальномера сможет обеспечить удобное и точное измерение расстояния. Это может быть востребовано специалистами промышленных отраслей, инженерами, любителями активного отдыха. Посетители выставки IFA в числе первых получат возможность оценить работу этого аппарата и его лазерного дальномера.
Пока речь идёт о предварительном знакомстве с продуктом, а не его официальном релизе. В продажу аппарат поступит позднее.
Ulefone покажет на выставке и другие новинки для любителей активного отдыха. Одной из них станет первый смартфон линейки Armor X с тепловизором, что сделает доступным обнаружение объектов на основе тепла для более широкого круга потребителей. Другим новшеством окажутся часы второго поколения Armor Watch. Эта модель основана на Armor Watch Pro и предлагает улучшенное отслеживание активностей на открытом воздухе и повышенную степень прочности.
IFA 2026 станет для Ulefone точкой входа на новый для компании рынок портативных компьютеров. Будут представлены модели ПК для работы в полевых условиях и промышленном окружении, что выведет предложение производителя за пределы смартфонов и планшетов.
Будет расширена модульная платформа аксессуаров uSmart. Её дополнят профессиональные эндоскопы и инструменты для осмотра, главным принципом которых станет «подключи и работай».
Бренд Ulefone RugOne дебютировал на прошлогодней выставке IFA 2025. На этот раз он вернётся в Берлин и проведёт отдельное мероприятие для прессы и своих партнёров.
Главной темой этого мероприятия должен стать официальный релиз защищённого смартфона RugOne Xsnap 7 Pro. Производитель позиционирует его как первый в мире мобильный телефон с экшн-камерой. Устройство предложит функциональность защищённого смартфона и способность вести съёмку динамичных сцен без рук. Посетители выставки смогут лично опробовать Xsnap 7 Pro в работе, оценить носимую камеру и варианты её использования для съёмки фото и видео в любом окружении.
Презентация продуктов RugOne состоится 5 сентября в 15:30–16:00 по московскому времени по адресу: Messe Berlin, зал 3.2, стенд H3.2-137.
Энтузиасты технологий, представители средств массовой информации и торговые партнёры Ulefone могут посетить стенд H3.2-137 и первыми узнать о выходящих в скором времени новых продуктах компании.