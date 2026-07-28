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Сертификаты MIL-STD-810H, IP68 и IP69K указывают на высочайшую степень защищённости аппарата перед внешними воздействиями
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Большинство людей в наши дни не может представить свою жизнь без смартфона, который выполняет роль мобильного помощника во множестве задач. Если по роду деятельности работать приходится на открытом воздухе или в промышленном окружении, необходим максимально надёжный аппарат, который при этом будет иметь передовые функциональные возможности и высокую скорость.
Чтобы удовлетворить подобные запросы, компания OSCAL на основе многолетних разработок подготовила флагманский защищённый смартфон PILOT 8. В нём предлагается надёжность без ущерба для функциональности и скорости, за которую отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm QCM6690. Также скорости и плавности многозадачной работы способствует оперативная память, совокупный объём которой достигает 48 ГБ (12 ГБ физической памяти и 32 ГБ виртуальной). Объём встроенного хранилища равен 256 ГБ, а при помощи карт памяти TF это значение можно увеличить ещё на 2 ТБ. Этого будет достаточно для хранения и работы с большим количеством фотографий, видеороликов и приложений профессионального уровня.
Если работа имеет разъездной характер и необходимо поддерживать связь в любом месте, на помощь придут стандарты Wi-Fi 7, Dual 5G и Bluetooth 6.0. Что касается защищённости устройства, на неё указывает наличие сертификатов MIL-STD-810H, IP68 и IP69K. Это означает его способность пережить воздействие воды, пыли, падения, удары, вибрации и работать в диапазоне температур от -20 °C до 60 °C.
Продолжительную работу без розетки обеспечит аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч, тогда как проводная зарядка мощностью 55 Вт быстро зарядит устройство. Поддерживается обратная зарядка мощностью 5 Вт, благодаря чему от смартфона можно заряжать другие аксессуары.
Аппарат обладает водонепроницаемым разъёмом USB и способен избавляться от попавшей в корпус воды по одному нажатию. Функциональность AI Rain Touch позволяет взаимодействовать с сенсорным экраном даже под дождём и во влажном окружении.
Если возникнет необходимость использовать PILOT 8 как фотоаппарат или видеокамеру, он способен выдавать изображение высокой чёткости даже при недостатке освещения. Наличие трёх камер даёт возможность выполнять как повседневную съёмку, так и съёмку профессионального уровня.
Основная камера с сенсором производства Samsung обладает разрешением 108 Мп. Она способна выдавать снимки высочайшей чёткости, будь то документы или живописные природные пейзажи. Восьмикратный зум сохраняет чёткость объектов на большом расстоянии без потери детализации. Передняя камера обладает разрешением 50 Мп и отвечает за получение качественных селфи и чёткость во время видеозвонков даже при сложном освещении.
Когда наступает вечер, можно воспользоваться камерой ночного видения с разрешением 20 Мп. Она способна зафиксировать невидимые для глаза детали, что актуально во время проверок промышленного оборудования, патрулирования, в кемпинге и путешествиях на открытом воздухе.
Изображение выводится на экран AMOLED с диагональю 6,83 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Этот дисплей обладает насыщенными цветами, глубоким чёрным цветом и высочайшим уровнем контраста. Его частота дискретизации сенсорного касания в 240 Гц означает плавность прокрутки и отзывчивость сенсорного управления. Дисплей поддерживает разрешение Full HD и обладает сертификацией Widevine L1, что позволяет ему лучшим образом отображать контент с сервисов потоковой трансляции Netflix, Disney+ и YouTube.
Яркость дисплея достигает 600 нит, а соотношение размера экрана к корпусу равно 86%. Подобный перечень характеристик делает экран комфортным для просмотра в помещениях и на открытом воздухе.
Динамик мощностью 4,5 Вт отвечает за чёткость связи и звуковых оповещений даже на открытом воздухе и в шумной обстановке. Подобное сочетание визуальных и звуковых способностей смартфона позволит с комфортом смотреть фильмы и сериалы, играть и выполнять повседневные действия.
Современные смартфоны невозможно представить без приложений искусственного интеллекта, и PILOT 8 не является исключением. Аппарат работает под управлением Android 16 с программной оболочкой DokeOS 5.0. Он получил интуитивно понятный интерфейс, удобство персонализации, конфиденциальность и экосистему Doke AI.
Последняя включает в свой состав модели искусственного интеллекта DeepSeek-R1, ChatGPT-4o mini и Gemini AI 2.0. Они упрощают выполнение повседневных действий, отвечают на вопросы, помогают в создании и совершенствовании контента, включая текстовые материалы, изображения, фотографии и видео. Помощник Hi Doki позволяет управлять аппаратом при помощи голосовых команд и общаться на разных языках.
Приобретя PILOT 8, можно будет забыть об опасениях по поводу сохранности устройства и необходимости часто заряжать его, получив при этом все достоинства традиционных смартфонов.