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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Защищённый смартфон RugOne Xever 8 не позволит потерять данные благодаря горячей замене аккумулятора
Мобильное устройство с запасным аккумулятором ёмкостью 4 800 мАч обеспечит продолжительную работу в самых суровых условиях вдали от розетки
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Для обладателей подавляющего большинства смартфонов разрядка аккумулятора в неподходящий момент означает полную потерю данных запущенных в настоящее время приложений. Выпускающий защищённые смартфоны бренд RugOne устраняет этот недостаток в новом аппарате Xever 8. Это долговечный, быстрый и многофункциональный смартфон, предназначенный для любителей активного отдыха и работников промышленных сфер деятельности.



Развивая успех смартфонов серии Xever 7, создатели нового устройства оборудовали его съёмным аккумулятором с инновационной конструкцией. Стандарт Swappable Battery Technology 2.0 делает работу устройства полностью бесперебойной. При замене аккумулятора устройство не отключается и экран не гаснет. В тот краткий момент, когда происходит смена аккумулятора, можно будет продолжать смотреть веб-страницы и даже потоковое видео, а также оставаться на связи при телефонных звонках.



Чтобы защитить устройство от физических повреждений при использовании на открытом воздухе, инженеры придумали двуслойную систему блокировки, где есть отдельные защёлки для крышки аккумулятора и для самого аккумулятора. Если смартфон упадёт с большой высоты или будет подвергаться сильной вибрации при поездках по пересечённой местности, надёжно зафиксированный аккумулятор не подведёт.



Также автономность устройства расширяет наличие входящей в комплект поставки зарядной станции 4 в 1. Она позволяет избавиться от лишних проводов и сохранить порядок на рабочем месте. Обладатели устройства получат док-станцию и держатель смартфона с контактами Pogo Pin. Это даёт возможность установить аппарат под удобным углом, чтобы пользоваться им во время зарядки. Также имеется специальный отсек для независимой зарядки разрядившегося аккумулятора ёмкостью 4 800 мАч. Наконец, есть надёжное хранилище для аксессуаров, которые всегда будут под рукой.



На высочайшую степень защиты от воды, пыли и падений указывает наличие сертификатов IP68/IP69K и MIL-STD-810H. Для съёмки в любом окружении можно выбрать между основной камерой с разерешеним 64 Мп и камерой ночного видения 20 Мп. Динамик SonicX Super способен выдавать звук громкостью 117 дБ. Изображение выводится на экран размером 6,5 дюйма с частотой обновления до 120 Гц, а обработкой данных занимается процессор MediaTek Helio G200.

RugOne Xever 8 уже доступен для приобретения покупателям со всего мира. Первые обладатели смартфона получат его по сниженной цене в одной из двух комплектаций.



Базовый вариант обладает объёмом оперативной памяти 8 ГБ и хранилищем 128 ГБ, стоит он $379,99. Если нужно больше памяти, имеется версия с хранилищем 256 ГБ по цене $409,99.



Приобрести Xever 8 можно в официальном магазине бренда RugOne и на крупных онлайн-площадках, в число которых входят AliExpress, Amazon и Mercado Libre.



Кроме того, в честь Чемпионата мира по футболу RugOne запустила в социальных сетях кампанию #NeverMissAGoal. Приняв участие в ней, можно получить шанс стать обладателем RugOne Xever 8 бесплатно.



Дополнительная информация о Xever 8 доступна на официальном сайте RugOne.
#ulefone #rugone
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