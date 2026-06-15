РедакцияНовости Hardware
Бренд RugOne начинает продажи защищённого смартфона RugOne Xever 8 с поддержкой горячей замены аккумулятора
Устройство обладает динамиками громкостью до 117 дБ и сертификатами защиты IP68, IP69K и MIL-STD-810H
реклама
Бренд RugOne, который представляет собой дочернюю компанию Ulefone, известен своими премиальными защищёнными мобильными устройствами для любителей активного отдыха. Очередным продуктом этого производителя становится защищённый смартфон Xever 8. Аппараты линейки Xever 7 оказались востребованными среди покупателей, поэтому RugOne развивает успех и делает новое устройство ещё интереснее. В частности, смартфон получил поддержку Swappable Battery 2.0, что означает возможность горячей замены аккумулятора.
Уже модели Xever 7 сохраняли питание в процессе смены аккумулятора, но при этом аппарат находился в режиме ожидания, отображая чёрный экран. Это не позволяло продолжать работу с ним. Swappable Battery 2.0 избавляет пользователей от этого недостатка. Интеллектуальная система управления питанием даёт Xever 8 возможность сохранять работоспособность и после замены аккумулятора. Можно будет продолжать общение, чтение, просмотр или набор текста с прежнего места, прогресс во всех приложениях будет сохранён.
Также Xever 8 имеет двухуровневую аппаратную систему безопасности. Вместо прежней системы на основе одной защёлки на крышке отсека аккумулятора используется сочетание этой защёлки с защёлкой самого аккумулятора, чтобы обеспечить максимальную защиту при использовании устройства в экстремальном окружении.
Xever 8 имеет ряд премиальных возможностей, целью создания которых было увеличение долговечности и производительности устройства. Поскольку это защищённый от воды и пыли смартфон, он соответствует требованиям стандартов IP68 и IP69K. Также он обладает сертификатом военного уровня MIL-STD-810H, что означает неуязвимость перед падениями, ударами и работоспособность в широком диапазоне температур.
Для любителей слушать музыку Xever 8 предлагает внушительную звуковую камеру SonicX Super объёмом 4,0 куб. см с динамиками 13 x 26 мм и 14 x 20 мм. Это сочетание обеспечивает громкость звука до 117 дБ. Алгоритм искусственного интеллекта SonicX обеспечивает чистоту вокала, мощность басов и объёмное звучание на 360°.
Для съёмки фото и видео можно воспользоваться основной камерой с разрешением 64 Мп и поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта. Также имеется камера ночного видения с разрешением 20 Мп, способная выдавать чёткие снимки в любом окружении.
Изображение выводится на экран размером 6,5 дюйма с частотой до 120 Гц. За обработку данных отвечает система на чипе MediaTek Helio G200, производимая по техпроцессу 6 нм. Объём физической оперативной памяти составляет 8 ГБ, столько же доступно виртуальной памяти. Объём встроенного хранилища равен 256 ГБ.
Устройство работает под управлением операционной системы Android 16. RugOne гарантирует 3 года обновлений системы до версии Android 19.
Для любителей походов и активного отдыха RugOne предлагает встроенный фонарик TorchX. Смартфон поддерживает eSIM и продаётся с двумя аккумуляторами ёмкостью 4 800 мАч и двумя чехлами для защиты.
RugOne Xever 8 доступен для покупателей из разных уголков мира в официальном магазине RugOne, на AliExpress, Amazon и Mercado Libre. Поначалу он продаётся со скидками в зависимости от конфигурации: версия 8/128 ГБ стоит от $379,99, тогда как вариант 8/256 ГБ обойдётся в $409,99. Дополнительная информация о распродаже доступна на официальном сайте RugOne и в социальных сетях этого производителя.