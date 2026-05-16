При помощи пара под высокой температурой пылесос Uwant способен сделать стерильно чистыми дом и салон автомобиля
Уже получивший признание на российском рынке бренд Uwant предложил вниманию покупателей моющий пылесос Y100 Steam. Это устройство обладает высокой мощностью всасывания в 18 000 Па и способно избавляться от въевшихся пятен благодаря пару при температуре 100°C. Также глубокую очистку обеспечивает использование горячей воды температурой 60°C.
Пылесос обладает легкоснимаемыми насадками, благодаря которым его можно использовать для очистки обивки, обуви, полов, ковров и щелей. Благодаря разнообразным сценариям применения и обширным функциональным возможностям Uwant Y100 Steam получил среднюю оценку 4,8 балла из 5 в магазине Ozon на основе нескольких сотен отзывов.
Помимо рабочих достоинств самого пылесоса покупатели хвалят комплект поставки и качество упаковки. Также многие обладатели устройства отмечают выгодное соотношение его возможностей и стоимости.
Что касается выполнения своего основного предназначения, владельцы говорят о высокой степени очистки различных поверхностей и отмечают наличие в комплекте чистящего средства, которое помогает повысить качество уборки.
Такую же оценку 4,8 из 5 устройство получило в магазине Wildberries на основе 320 оценок. Покупатели хвалят в первую очередь качество очистки ковров и мягкой мебели, а также его способность собирать пыль и шерсть. Также они отмечают наличие удобной функции самоочистки.
В магазине Яндекс.Маркет среднее значение на основе 110 оценок также составляет 4,8. Здесь покупатели оценили простоту очистки пылесоса и его насадок, а также тот факт, что он занимает мало места и мало весит. Многие владельцы указывают на высокую мощность всасывания, которая позволяет качественно убраться с одной попытки.
