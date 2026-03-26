Ulefone и бренд RugOne представят инновационные технологии защищённых мобильных устройств в рамках выставки СВЯЗЬ 2026 в Москве
Посетители выставки увидят смартфон со съёмной экшен-камерой, последнее поколение аппаратов серии Armor с тепловизорами и проекторами, планшеты и мини-рации с искусственным интеллектом
Получив признание на всемирно известной выставке мобильных технологий MWC 2026 года в Барселоне в виде шести наград за лучший продукт и положительные отзывы крупнейших изданий вроде The Verge, Ulefone и RugOne планируют посетить Москву. Выпускающая высокопроизводительные защищённые устройства компания Ulefone и нацеленный на любителей активного отдыха и молодёжную аудиторию бренд RugOne покажут в столице России неуязвимые мобильные продукты в рамках выставки СВЯЗЬ 2026. Её проведение запланировано на 7–10 апреля в Тимирязевском центре, а продукты Ulefone и RugOne будут представлены на стенде 2D060.
Бренд RugOne будет принимать участие в выставке SVIAZ впервые. Для него это станет ознаменованием широкого шага на рынок Евразии, позволяющего дать партнёрам и энтузиастам мобильных технологий из этого региона самые передовые устройства, которые уже по достоинству оценили участники выставки в Барселоне.
Центральным продуктом мероприятия должен стать RugOne Xsnap 7 Pro. Это первый в мире защищённый смартфон со съёмной магнитной экшн-камерой. Модуль размером всего лишь с большой палец способен снимать видео формата 4K. Он отсоединяется от смартфона и позволяет вести запись без помощи рук, что востребовано в экстремальных видах спорта и при создании контента.
Есть информация о том, что RugOne в настоящее время работает над созданием новых модулей в рамках экосистемы Xsnap. В их число войдут тепловизионные камеры профессионального уровня и приборы ночного видения.
В рамках выставки Ulefone продемонстрирует устройства своей основной серии Armor. Это предложение для тех, кому нужна максимальная производительность в экстремальных условиях окружающей среды.
Одним из подобных аппаратов является Armor 34 Pro, известный как «Неуязвимый монстр с проектором». Аппарат включает в свой состав проектор DLP яркостью 150 лм, работу которого обеспечивает аккумулятор ёмкостью 25 500 мАч.
Также на выставке будет показан смартфон с тепловизором Armor 28 Ultra Thermal. Это премиальный аппарат, на что указывает наличие передового мобильного процессора MediaTek Dimensity 9300+. Другой сильной стороной устройства является 1-дюймовый сенсор основной камеры и продвинутый тепловизионный модуль с разрешением 640 x 512.
Желающие получить устройство покрупнее смогут познакомиться с планшетом Armor Pad 5 Ultra с поддержкой сетей связи 5G. В его состав также входит проектор, кемпинговый фонарь и сигнальные огни, прочный корпус для работы в суровом окружении.
На стенде 2D060 посетители выставки смогут увидеть богатый выбор специализированной аппаратуры. Например, это смартфоны и планшеты бюджетной серии RugKing, которые по своей прочности не уступают более дорогим моделям. Аппараты Armor 33 Pro и 29 Pro Thermal могут привлечь внимание своими аккумуляторами ёмкостью 25 500 мАч и двумя экранами. Линейка RugOne Xever 7 будет интересна тем, кому мало даже самых крупных аккумуляторов, поскольку здесь их можно менять без выключения устройства и вести непрерывную работу.
Также на выставке будет показана RugOne Xlink 7, первая спортивная мини-рация с поддержкой глобальных сетей связи 4G и функциональностью искусственного интеллекта.
Ulefone и RugOne приглашают посетить выставку представителей средств массовой информации, дистрибьюторов и отраслевых партнёров, чтобы лично ознакомиться с инновационными возможностями своих продуктов. На выставке будет демонстрироваться работа модульной системы Xsnap и возможности тепловизионной съёмки высокого разрешения.
В Ulefone в качестве целей участия в выставке СВЯЗЬ 2026 называют желание показать выход защищённых технологий за рамки обеспечения простой долговечности мобильных устройств. Теперь подобные продукты находятся на острие инноваций, в чём скоро должны убедиться жители и гости столицы России.
Дополнительная информация доступна на официальных сайтах Ulefone и RugOne, а также Вконтакте: Ulefone и RugOne.