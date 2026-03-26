Новости Hardware Роман Семёнов
Ulefone и бренд RugOne представят инновационные технологии защищённых мобильных устройств в рамках выставки СВЯЗЬ 2026 в Москве
Посетители выставки увидят смартфон со съёмной экшен-камерой, последнее поколение аппаратов серии Armor с тепловизорами и проекторами, планшеты и мини-рации с искусственным интеллектом

Получив признание на всемирно известной выставке мобильных технологий MWC 2026 года в Барселоне в виде шести наград за лучший продукт и положительные отзывы крупнейших изданий вроде The Verge, Ulefone и RugOne планируют посетить Москву. Выпускающая высокопроизводительные защищённые устройства компания Ulefone и нацеленный на любителей активного отдыха и молодёжную аудиторию бренд RugOne покажут в столице России неуязвимые мобильные продукты в рамках выставки СВЯЗЬ 2026. Её проведение запланировано на 7–10 апреля в Тимирязевском центре, а продукты Ulefone и RugOne будут представлены на стенде 2D060.



Бренд RugOne будет принимать участие в выставке SVIAZ впервые. Для него это станет ознаменованием широкого шага на рынок Евразии, позволяющего дать партнёрам и энтузиастам мобильных технологий из этого региона самые передовые устройства, которые уже по достоинству оценили участники выставки в Барселоне.

Центральным продуктом мероприятия должен стать RugOne Xsnap 7 Pro. Это первый в мире защищённый смартфон со съёмной магнитной экшн-камерой. Модуль размером всего лишь с большой палец способен снимать видео формата 4K. Он отсоединяется от смартфона и позволяет вести запись без помощи рук, что востребовано в экстремальных видах спорта и при создании контента.



Есть информация о том, что RugOne в настоящее время работает над созданием новых модулей в рамках экосистемы Xsnap. В их число войдут тепловизионные камеры профессионального уровня и приборы ночного видения.

В рамках выставки Ulefone продемонстрирует устройства своей основной серии Armor. Это предложение для тех, кому нужна максимальная производительность в экстремальных условиях окружающей среды.



Одним из подобных аппаратов является Armor 34 Pro, известный как «Неуязвимый монстр с проектором». Аппарат включает в свой состав проектор DLP яркостью 150 лм, работу которого обеспечивает аккумулятор ёмкостью 25 500 мАч.

Также на выставке будет показан смартфон с тепловизором Armor 28 Ultra Thermal. Это премиальный аппарат, на что указывает наличие передового мобильного процессора MediaTek Dimensity 9300+. Другой сильной стороной устройства является 1-дюймовый сенсор основной камеры и продвинутый тепловизионный модуль с разрешением 640 x 512.

Желающие получить устройство покрупнее смогут познакомиться с планшетом Armor Pad 5 Ultra с поддержкой сетей связи 5G. В его состав также входит проектор, кемпинговый фонарь и сигнальные огни, прочный корпус для работы в суровом окружении.



На стенде 2D060 посетители выставки смогут увидеть богатый выбор специализированной аппаратуры. Например, это смартфоны и планшеты бюджетной серии RugKing, которые по своей прочности не уступают более дорогим моделям. Аппараты Armor 33 Pro и 29 Pro Thermal могут привлечь внимание своими аккумуляторами ёмкостью 25 500 мАч и двумя экранами. Линейка RugOne Xever 7 будет интересна тем, кому мало даже самых крупных аккумуляторов, поскольку здесь их можно менять без выключения устройства и вести непрерывную работу.



Также на выставке будет показана RugOne Xlink 7, первая спортивная мини-рация с поддержкой глобальных сетей связи 4G и функциональностью искусственного интеллекта.

Ulefone и RugOne приглашают посетить выставку представителей средств массовой информации, дистрибьюторов и отраслевых партнёров, чтобы лично ознакомиться с инновационными возможностями своих продуктов. На выставке будет демонстрироваться работа модульной системы Xsnap и возможности тепловизионной съёмки высокого разрешения.



В Ulefone в качестве целей участия в выставке СВЯЗЬ 2026 называют желание показать выход защищённых технологий за рамки обеспечения простой долговечности мобильных устройств. Теперь подобные продукты находятся на острие инноваций, в чём скоро должны убедиться жители и гости столицы России.

Дополнительная информация доступна на официальных сайтах Ulefone и RugOne, а также Вконтакте: Ulefone и RugOne.
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows
25
Sony PlayStation 3 – двадцать лет официальной поддержки и народной любви
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GLS PCIE5
2

Сейчас обсуждают

Евгений Васютин
16:02
Дай угадаю - вы диванный эксперт, который никогда не запускал эмуль?
Sony PlayStation 3 – двадцать лет официальной поддержки и народной любви
Evgeniy Dyachkov
15:57
Гениально шеф! И пилоты, не чтобы уйти на запасной аэродром или хотя бы на второй круг будут рисковать с ненулевыми шансами, если и не разбиться, то жёстко грохнутся или выкатится с полосы...
Китай показал роботизированные «волчьи стаи» для ведения боевых действий в городских условиях
Waramagedon
15:53
не убьёт, рубильник электричества в руках человека.
Гонка за производством памяти для ИИ уперлась в нехватку трансформаторов и рост цен на 30%
Waramagedon
15:50
лучше высер чем наблюдать гомосеков.
Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить квотирование иностранных фильмов в российском прокате
Кантемир Агузаров
15:48
Маловато будет
Фермерская семья из США отклонила предложение в $26 миллионов за 242 гектара своей земли под ЦОД
El Grechko
15:46
Васюта, ну блин, 8 лет магазину. Если данные ниже верны, у Свини 2.4% рынка. И это на постоянной системе жизнеобеспечения. 3% - это меньше доли вечно "не таких" покупателей, которые упорно борятся с м...
Epic Games против всех — как создаётся новая игровая империя
Aleks Aleks
15:37
Задрали уже этими новостями с удачными покупками.
Удачливый покупатель приобрёл 27-дюймовый 4K IPS-монитор всего за $20 в комиссионном магазине
Алексей Кузнецов
15:27
Поменять бы Гейтсу местами хер и нос. Для обновления интерфейса.
Windows 11 может получить компактную панель задач
Ник Картман
15:17
Теперь это выглядит как pubg😂
Двигатели нового кроссовера Lada Azimut подтвердили соответствие экологическому стандарту «Евро-6»
swr5
15:15
Следующая новость будет про то, что он продал этот монитор за 200$.
Удачливый покупатель приобрёл 27-дюймовый 4K IPS-монитор всего за $20 в комиссионном магазине
