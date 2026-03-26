РедакцияНовости Hardware
Redroad предлагает модели как для желающих пылесосить самостоятельно, так и полностью автоматические пылесосы
Среди многочисленных доступных в наше время бытовых устройств важнейшее место занимают пылесосы, от качества которых зависит чистота дома, а от чистоты может зависеть здоровье жильцов этого дома. По этой причине необходимо сделать правильный выбор пылесоса, и бренд Redroad имеет предложения для самых требовательных пользователей.
Для тех, кто хочет контролировать уборку лично, этот производитель предлагает вертикальный моющий пылесос Redroad H15. Он поддерживает как сухую, так и влажную уборку. Устройство обладает мощностью всасывания до 16 000 Па в максимальном режиме и 10 000 Па в стандартном режиме уборки. В режиме влажной уборки мощность всасывания составляет 12 000 Па. Благодаря такому богатству выбора, H15 умеет максимально тихо и с минимальным расходом энергии убрать с полов пыль и крошки, а при необходимости устранит трудновыводимые пятна.
Благодаря конструкции роликовой щётки пылесос способен добраться до углов, плинтусов, щелей, не позволяя скапливаться в них пыли и грязи. Самодвижущийся очищающий валик позволяет легче передвигать пылесос вперёд и назад. Когда пылесос работает вертикально, этот валик поворачивается на угол до 150°, позволяя убираться в тесных помещениях вроде ванной комнаты.
Redroad H15 одинаково качественно убирается на разных покрытиях, таких как деревянные доски, плитка, мрамор, пластик. За один проход он как всасывает мусор, так и протирает полы, избавляя их от липких загрязнений.
Без подзарядки устройство способно работать на протяжении часа, позволяя убрать за это время помещения площадью 150 м². Поддерживается горизонтальная и вертикальная парковка, доступен индикатор заполнения пылесборника, светодиодный дисплей и управление на рукоятке.
Став обладателями Redroad H15, его владельцы получат удовлетворение от максимально качественной уборки своего дома собственными руками. Пылесос доступен для приобретения в магазине Ozon с промокодом H152026602, дающим скидку в размере 600 руб.
Если пылесосить самому желания нет, робот-пылесос Redroad R11 сделает всё самостоятельно. Он также способен как на сухую, так и на влажную уборку полов. Его мощность всасывания достигает 10 000 Па, позволяя с одного раза избавить полы от мусора и пыли. На выбор предлагается четыре настройки всасывания, которые помогут наиболее эффективно устранить грязь и шерсть с покрытий различных типов.
Мобильное приложение позволяет настраивать режим уборки, чтобы пылесос самостоятельно начинал работу в наиболее удобное для вас время. Также в приложении можно установить запрещённые зоны, куда пылесос не будет заглядывать.
Для влажной уборки можно настраивать уровень воды, а резервуар извлекается мгновенно по одному нажатию. Это позволит без труда пополнить его и продолжить уборку.
Наличие удлинённого механического рычага даёт возможность убрать пыль из самых дальних углов и щелей, до которых многие пылесосы физически не способны дотянуться. Поддерживается автоматическое возобновление уборки с прежнего места после посещения док-станции для зарядки. Также доступна точечная уборка, которая позволяет сконцентрироваться на указанных пятнах без необходимости расходовать энергию на другие участки полов.
В случае обнаружения ковра при помощи ультразвукового датчика в работу вступает интеллектуальная функция автоматического усиления всасывания. Это позволяет более качественно избавлять ковры от грязи, волос и шерсти.
Ёмкость аккумулятора равна 3 200 мАч, что даёт возможность за один проход убрать площадь около 140 м². Этого будет достаточно для уборки больших квартир и домов. Поддерживается голосовое управление благодаря наличию виртуальных ассистентов «Алиса», Alexa и Google.
Приобретя Redroad R11, можно будет полностью возложить на него обязанности по уборке дома, лишь изредка меняя воду в резервуаре и освобождая пылесборник. Устройство доступно для покупки в магазине Ozon с промокодом R112026, который также обеспечивает скидку в размере 600 руб.