UGREEN повышает качество жизни беспроводными наушниками, автомобильным держателем для телефона и другими полезными аксессуарами
Повербанк, зарядное устройство для ноутбуков и остальные гаджеты Ugreen призваны упростить взаимодействие с вашей электроникой
Компания UGREEN известна как производитель высококачественных электронных аксессуаров, среди которых можно назвать беспроводные наушники, зарядные устройства, внешние аккумуляторы и автомобильные держатели. Применяя их с компьютерами, ноутбуками, смартфонами и планшетами, можно значительно упростить свою цифровую жизнь, получив качественный звук, избавившись от необходимости искать розетку и удобно разместив смартфон у себя перед глазами за рулём автомобиля.
В настоящее время UGREEN проводит распродажу ряда своих продуктов, в число которых входят полуоткрытые беспроводные наушники с шумоподавлением UGREEN Lightbuds ANC. Это модель со звуком высокой чёткости и сертификатом LDAC. Наушники способны работать без подзарядки на протяжении 35 часов, обладая минимальной задержкой 0,06 секунды. Для управления предназначается многофункциональный LCD-экран.
Также контролировать использование наушников можно в мобильном приложении, где доступно выставление восьми настроек эквалайзера. Поскольку такие наушники часто используются на открытом воздухе, предлагается защита уровня IPX5. Подключение осуществляется посредством современного стандарта беспроводной связи Bluetooth 6.0.
Интересным предложением для тех, кто много времени проводит за рулём, является магнитный автомобильный держатель смартфонов. Данная модель поддерживает стандарт беспроводной зарядки Qi2 мощностью 25 Вт. Это позволяет ему работать с такими устройствами, как смартфоны серий от iPhone 12 до 17. Держатель можно поворачивать на 360°, выставляя смартфон в максимально удобном положении, вертикальном или горизонтальном.
Тесты показали, что устройство заряжает iPhone 16 Pro Max до 50% за полчаса при мощности 25 Вт и за 45 минут при мощности 15 Вт. Также держатель совместим с чехлами для iPhone с поддержкой зарядки MagSafe.
Решив вопрос с размещением смартфона в автомобиле, может потребоваться зарядить его. Здесь пригодится портативный внешний аккумулятор UGREEN 55W 10 000 мАч. Он заряжает мобильные устройства посредством кабеля USB-C, поддерживая мощность 55 Вт. Специальный дисплей показывает выходную и входную мощность и оставшийся уровень заряда. В тестах зарядка смартфона Xiaomi 14 до 90% выполнялась за 30 минут. Galaxy S25 Ultra от Samsung при мощности 45 Вт за полчаса заряжался до 74%, а iPhone 17 Pro Max до мощности 40 Вт за это же время заряжался до 60%.
Если использовать этот пауэрбанк с ноутбуками, за полчаса он способен зарядить MacBook Air до 42%, Huawei MateBook 14 до 32% и iPad Pro 11 M4 до 40%.
Если розетка под рукой имеется, ей можно воспользоваться вместе с зарядным устройством UGREEN 100 Вт для мобильных компьютеров. Оно имеет шесть портов, из них четыре USB-C и два USB-A. Выходная мощность составляет 100 Вт, поддерживается технология GaN и вилки для розеток в различных регионах мира. Также имеется поддержка быстрой зарядки Samsung Super Fast 2.0 45 Вт.
Современные аппараты iPhone будут заряжаться за полчаса до 60%. MacBook Air на процессоре M2 заряжается за это же время до 51%, а Galaxy S25 Ultra до 100% ровно за час. Постоянно активный анализ температуры обеспечивает сохранность работоспособности устройства. Для этого же предназначены защита от коротких замыканий, защита от перенапряжения и перегрузки по току.
