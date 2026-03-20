РедакцияНовости Hardware
Беспроводные пылесосы и роботы-пылесосы Roborock удовлетворят потребности самых требовательных пользователей
Известный бренд предлагает богатый ассортимент устройств для уборки помещений, который удовлетворит потребности самых требовательных пользователей
Во второй половине марта в магазине AliExpress проходят масштабные распродажи, в стороне от которой не остался бренд Roborock. Известной своими пылесосами компании есть что предложить покупателям пылесосов и роботов-пылесосов в различных ценовых категориях.
Одним из предложений компании в рамках распродажи является модель Roborock F25 LT. Это беспроводной вертикальный пылесос с поддержкой влажной уборки и мощностью всасывания 20 000 Па. Устройство способно раскладываться на 180°, в результате чего пылесос можно положить на пол плашмя и добраться до самых дальних уголков под шкафом или кроватью.
Поддержка умной влажной и сухой уборки позволяет получить идеальную чистоту всего в один проход и справиться с наиболее стойкими загрязнениями. Также Roborock F25 LT способен эффективно убрать с полов шерсть домашних животных.
Поддерживаются четыре режима уборки: эко, всасывание, авто и максимальный. Трёхсторонняя очистка краёв обеспечивает глубокое проникновение в углы. После уборки дома пылесос занимается самоочисткой горячей водой при температуре 90°. Далее происходит сушка воздухом при такой же температуре, после чего пылесос готов к работе всего через 5 минут. Время работы без подзарядки достигает 60 минут в режиме эко, что позволяет убрать площадь до 410 м².
В настоящее время цена на Roborock F25 LT в магазине AliExpress снижена на 56%.
Другим предложением компании является робот-пылесос Roborock Q8 Max Pro также с поддержкой влажной уборки. Это передовое устройство способно работать с виртуальными ассистентами Alexa и Google Home, поддерживая несколько режимов уборки и зарядку вне периодов пиковой нагрузки. Его мощность всасывания составляет 10 000 Па, а двойная система защиты от наматывания позволит избежать утомительной процедуры избавления щётки от шерсти и волос.
Доступна технология обхода препятствий Reactive Tech, благодаря чему не нужно тратить время на то, чтобы убрать с пола препятствия. За навигацию отвечает лидар PreciSense, который обеспечит максимально эффективные маршруты уборки.
Система влажной уборки автоматически поднимает салфетки, если обнаружены ковры, чтобы не намочить их. При этом мощность всасывания на коврах усиливается, позволяя устранить с них даже мельчайшие частицы мусора.
Roborock Q8 Max Pro в магазине AliExpress предлагается со скидкой 56%.
Ещё одним интересным предложением является робот-пылесос Roborock S8 Pro. Эта модель с мощностью всасывания 10 000 Па способна устранить с полов даже невидимую пыль. Щётка обладает двойной защитой от наматывания волос и шерсти, что особенно важно для владельцев домашних животных.
Наличие большого пылесборника устраняет необходимость выгружать его на протяжении семи недель. Это может быть важно для аллергиков, которым не рекомендуется вступать в контакт с пылью. Автоматическая выгрузка мусора происходит на входящей в комплект поставки док-станции. Управление устройством можно осуществлять со смартфона благодаря приложению.
Roborock S8 Pro в магазине AliExpress доступен со скидкой до 56%.
Наиболее премиальным предложением среди перечисленных является модель Roborock Qrevo C с мощностью всасывания 12 000 Па. Помимо основной щётки, он оборудован боковой щёткой с защитой от наматывания. Протирочная салфетка выдвигается с правой стороны и очищает полы вдоль стен, динамически регулируя положение в углах. Имеются подъёмные вращающиеся салфетки, которые способны избавить плитку от самых въевшихся загрязнений.
На док-станции происходит автоматическое мытьё салфеток, сушка тёплым воздухом, выгрузка мусора, заполнение бака водой и зарядка пылесоса. Скорость зарядки увеличилась на 30% по сравнению с моделью Roborock S7. Запустить этот пылесос можно даже с умных часов или через виджет на смартфоне.
Стать обладателем Roborock Qrevo C можно со скидкой 56%.