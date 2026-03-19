РедакцияНовости Hardware
Blackview предлагает покупателям защищённые смартфоны и планшеты с поддержкой 5G и искусственного интеллекта
Водонепроницаемый планшет MEGA 12, смартфон ROCK 3 с тепловизором, тонкий и портативный аппарат FORT 5 и смартфон XPLORE 1 Pro с тепловизором FLIR призваны заинтересовать максимально широкий круг любителей мобильных устройств
Наступила настоящая весна, а вместе с ней оттаяли и цены в магазине AliExpress. В рамках распродажи AliExpress Anniversary Sale, которая проходит между 16 и 25 марта, компания Blackview предлагает максимально выгодные цены на свои защищённые смартфоны и планшеты. На протяжении десяти дней покупатели смогут стать обладателями некоторых моделей по цене на 59% меньше обычной.
Одной из таких моделей является защищённый от воды планшет MEGA 12 с поддержкой стандарта связи 5G. Если обычно его стоимость составляла $659,98, со скидкой в 59% его можно приобрести по цене $269,59, а промокод MEGA12BVAB сделает стоимость ещё ниже. Промокоды на все описанные устройства действительны до конца марта.
MEGA 12 носит титул первого в мире полностью водонепроницаемого и защищённого от пыли планшета, на что указывает сертификат защиты IP69K. Устройство поддерживает стандарт связи 5G и приложения искусственного интеллекта. Защищённость не помешала сделать планшет с корпусом толщиной всего 8,2 мм и весом 690 г. Благодаря этому устройство удобно держать в руках, что делает более приятным каждодневное взаимодействие с ним на работе, во время отдыха, при просмотре фильмов.
Планшет обладает экраном размером 12,2 дюйма с разрешением 2,4K. Частота обновления у него достигает 120 Гц, а соотношение площади экрана к размеру корпуса равно 94,2%. Имеются четыре стереодинамика Smart-K BOX, отвечающих за создание кинематографического эффекта.
Что касается высокой скорости работы, её обеспечивает чип MediaTek Dimensity 7200 5G, производимый на техпроцессе 4 нм. Объём оперативной памяти вместе с виртуальной достигает 48 ГБ, объём хранилища равен 512 ГБ, плюс поддерживаются карты памяти TF вместимостью до 2 ТБ. Подобные значения обеспечивают плавность работы и возможность хранить на устройстве множество крупных файлов.
Ёмкость аккумулятора равна 10 000 мАч, тогда как зарядка мощностью 55 Вт быстро восполняет недостаток энергии. Устройство управляется операционной системой Android 16 с программной оболочкой DokeOS_P 5.0. В состав последней входит приложение Doke AI 2.0 на основе трёх наиболее распространённых в мире моделей искусственного интеллекта. Для повышения эффективности работы предлагаются режимы PC Mode 3.0 и Split-Screen 2.0, а также входящие в комплект поставки магнитная клавиатура, мышь и стилус. Благодаря им простой планшет превращается в аналог персонального компьютера.
Если необходим защищённый смартфон для работы на открытом воздухе с расширенной функциональностью, таким является ROCK 3. Это прочное устройство со встроенным тепловизором вместо обычной цены в $648,80 можно временно приобрести за $278,76. Скидка достигает 57%, а ещё больше она с промокодом ROCK30.
ROCK 3 может быть востребован сотрудниками экстренных служб и при работе в чрезвычайных ситуациях. Этому способствует его высочайшая степень защиты и поддержка тепловизионной съёмки. Разрешение тепловизора составляет 160 х 120, он поддерживает диапазон температур от -15 °C до 550 °C и поле зрения 61° х 47°. Доступны также оповещения о чрезмерно высоких и низких температурах, что может быть полезно при использовании устройства на открытом воздухе и в рамках инспекций промышленных объектов.
Основная камера получила сенсор Samsung HM6 разрешением 108 Мп, тогда как у передней камеры разрешение 50 Мп. Поддерживается подводная съёмка, способная выдавать чёткие изображения с высоким уровнем детализации.
Наличие динамика мощностью 4,5 Вт и светодиодного фонаря яркостью 93 лм даёт владельцу этого аппарата возможность оповестить о своём присутствии и рассчитывать на спасение в экстренных ситуациях.
Сертификаты MIL-STD-810H и IP68/IP69K означают, что ROCK 3 переживёт падение с высоты 1,5 м и погружение под воду на 2 м. Изображение выводится на экран размером 6,78 дюйма с разрешением 2,4K, частота обновления которого достигает 120 Гц при яркости 750 нит. Благодаря таким показателям разглядеть изображение можно будет даже на ярком солнце.
Работает устройство от аккумулятора ёмкостью 10 000 мАч, поддерживая быструю зарядку мощностью 27 Вт, беспроводную зарядку 15 Вт и обратную зарядку 10 Вт. Также смартфон можно использовать как инфракрасный пульт дистанционного управления и навигационное устройство «пять в одном». Это делает его выбором любителей активного отдыха и представителей аварийных служб.
Если есть желание приобрести более тонкий защищённый смартфон, следует посмотреть в сторону FORT 5. Этот прочный аппарат подешевел на 44%, в результате чего вместо $328,56 стоит сейчас только $184,99 и с промокодом FORT5BV15BB доступен ещё дешевле.
Речь идёт об устройстве с толщиной корпуса 10,7 мм, что по меркам защищённых аппаратов немного. Весит FORT 5 248 г и предлагается в жёлтом (Cyber Yellow) и чёрном (Warrior Black) цветах. С подобным портативным устройством удобно работать одной рукой.
Аппарат получил экран размером 6,78 дюйма с разрешением 2,4K, частотой обновления до 120 Гц и режимами защиты глаз, которые позволяют работать с ним на протяжении длительного времени. Для съёмки можно воспользоваться основной камерой Samsung HM6 с разрешением 108 Мп. Также имеется камера ночного зрения 13 Мп, передняя камера 50 Мп, поддержка 8-кратного зума и подводной съёмки.
FORT 5 соответствует требованиям стандартов MIL-STD-810H и IP68/IP69K, обладая возможностью пережить падение с высоты 1,5 м, погружение на глубину 2 м и перепад температур от -20 °C до 55 °C. Он обладает смарт-ключом, многофункциональным набором инструментов и поддержкой инфракрасного пульта дистанционного управления.
В основе FORT 5 лежит 8-ядерная система на чипе MediaTek Helio G100. Объём оперативной памяти вместе с виртуальной достигает 36 ГБ, что обеспечивает плавную многозадачную работу. Эксклюзивные интеллектуальные режимы энергосбережения увеличивают продолжительность работы на 23,08%. Устройство без проблем обойдётся без подзарядки на протяжении полного дня, что позволяет использовать его в полевых условиях.
Если нужен смартфон с тепловизором флагманского уровня, таким является XPLORE 1 Pro. Сейчас его можно приобрести со скидкой в 54%, по цене $299,99 вместо обычной стоимости в $648,80. Промокод на его покупку - ASAE45.
Отличительной чертой этого аппарата для работы в экстремальных условиях является тепловизионный модуль FLIR Lepton 3.5. Он поддерживает модель искусственного интеллекта VividIR и технологию объединения изображений MSX, которые совместными усилиями способны выдавать тепловизионные снимки на профессиональном уровне.
Термочувствительность менее 50 мК позволяет устройству распознавать колебания температуры с шагом всего 0,05 °C при поддержке диапазона температур от -10 °C до 400 °C. Также поддерживается поле зрения 57°, девять цветовых палитр и пять инструментов измерения. Имеется возможность создавать отчёты о проведённых тепловизионных измерениях в формате PDF. Это избавляет от лишней работы в рамках проверок промышленных объектов и инспекций с целью выявления теплопотерь.
Уникальным предложением Blackview является двойная водонепроницаемая конструкция порта USB без специальной заглушки. В число других достоинств аппарата входит двойной светодиодный фонарь яркостью до 170 лм с функциональностью SOS, инфракрасный пульт дистанционного управления и режим работы в перчатках Glove Mode 2.0.
Изображение выводится на экран размером 6,78 дюйма с разрешением 2,4K и частотой обновления до 120 Гц или на вспомогательный экран размером 2,01 дюйма. Для съёмки можно использовать основную камеру 64 Мп и переднюю камеру 50 Мп. Доступна съёмка видео формата 4K.
Высокую скорость работы обеспечивает чип MediaTek Dimensity 7050 5G, производимый по техпроцессу 6 нм. Объём оперативной памяти с учётом виртуальной достигает 48 ГБ, объём хранилища равен 512 ГБ. Всё это работает благодаря аккумулятору ёмкостью 20 000 мАч при поддержке быстрой зарядки мощностью 55 Вт.
Юбилейная распродажа Blackview будет продолжаться до 25 марта. В ближайшие дни подобрать устройство под свои потребности по наиболее выгодной цене смогут как любители активного отдыха, так и профессионалы в сфере промышленности.