РедакцияНовости Hardware
Ulefone представила линейку защищённых планшетов RugKing Pad с привлекательным соотношением функциональности и стоимости
RugKing Pad Pro и RugKing Pad 2 Pro приносят на рынок недорогих планшетов максимальную защиту от воды, пыли и ударов с сертификатами IP68, IP69K и MIL-STD-810H
Выпустив бюджетную серию защищённых смартфонов RugKing и получив хороший спрос со стороны покупателей, компания Ulefone теперь делает то же самое на рынке планшетов. Она представляет два устройства, в которых прочность и долговечность сочетаются с привлекательными функциональными возможностями по доступной цене. Новинками становятся компактный планшет RugKing Pad Pro и более крупная модель RugKing Pad 2 Pro.
RugKing Pad Pro обладает экраном с диагональю 8,68 дюйма, что привлечёт к нему желающих работать с планшетом одной рукой в промышленном окружении или на природе. Если нужен более серьёзный эффект погружения при просмотре контента и повышенная эффективность решения рабочих задач, RugKing Pad 2 Pro справится с этим лучше благодаря диагонали экрана 10,1 дюйма.
Старт международных продаж планшетов RugKing Pad назначен на 26 января. Обозреватели и потребители смогут приобрести их в официальном магазине Ulefone и в магазине компании на AliExpress. Стоимость составит $209,99 и $259,99 за RugKing Pad Pro и RugKing Pad 2 Pro соответственно.
Планшеты RugKing удовлетворяют требованиям к современным защищённым устройствам, обладая сертификатами IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Это указывает на их способность работать в самом суровом окружении, будь то промышленные предприятия или природные воздействия.
Внимание покупателей должны привлечь не только крепкие и непроницаемые корпуса, но и возможность удобно носить планшеты RugKing Pad с собой. У каждого из них есть ремень для ношения на плече, который закреплён двумя петлями повышенной прочности. В отличие от пластиковых креплений, они позволят планшетам оставаться на месте во время быстрого движения или ударов. Используются быстросъёмные пряжки, благодаря которым планшет можно быстро снять и начать работать, держа его в руках. Это актуально для работы в полевых условиях и чрезвычайных ситуациях.
RugKing Pad Pro создан в первую очередь для мобильного применения. Об этом говорит диагональ его экрана 8,68 дюйма и толщина корпуса всего 12,35 мм. Такое устройство можно носить в кармане брюк, сохраняя мобильность и в любой момент имея возможность начать работать.
К тому же RugKing Pad Pro избавит своих владельцев от необходимости носить с собой фонарик, поскольку в заднюю панель уже встроен LED Super Torch. Это не просто вспышка, а полноценный маяк с обеспечением мощного освещения для передвижения или работы в темноте и подачи сигналов.
Чтобы Pad Pro был интересен путешественникам и при дистанционной работе, планшет поддерживает технологию eSIM. Это даёт возможность использовать местные тарифные планы операторов связи без физических SIM-карт, получая надёжное и высокоскоростное подключение к интернету в любой точке мира.
Для работы в условиях повышенной влажности Ulefone предлагает режим Water-Lock. Если во время прогулок, катания на велосипеде, у реки или бассейна на экран попадёт вода, сенсорный ввод автоматически будет отключён. Это сделает невозможными ложные срабатывания и сохранит точность отображения данных и отслеживания GPS под дождём или при погружении планшета в воду.
Pad Pro можно заряжать, поместив на подставку и используя контакты «pogo», избежав связанного с применением кабелей USB износа разъёма и нарушения герметичности корпуса. Это удобно при использовании устройства в складских помещениях и промышленном окружении.
Что касается старшей модели, RugKing Pad 2 Pro имеет несколько усовершенствований для более требовательных пользователей и окружения. В первую очередь отличается экран размером 10,1 дюйма, на котором удобнее рассматривать сложные чертежи или просматривать видео. Под стать этому увеличили аккумулятор, ёмкость которого равна 10 200 мАч против 7 100 мАч на простом Pad Pro. В режиме ожидания планшет проработает несколько дней, позволяя подзаряжать от него другие устройства, если поблизости нет розетки.
Были улучшены камеры, основная из которых имеет разрешение 48 Мп. Она способна с высокой чёткостью снимать документы, фиксировать проводимые работы или результаты инспектирования. Для сравнения, базовый RugKing Pad Pro обладает основной камерой 16 Мп.
Объём оперативной памяти у обоих планшетов составляет 8 ГБ. Pad 2 Pro получил хранилище вместимостью 128 или 256 ГБ, чего будет достаточно для большей части рабочих потребностей.
В честь начала продаж Ulefone проведёт на своих цифровых платформах розыгрыш призов. Участники розыгрыша имеют шанс выиграть один из планшетов RugKing Pad Pro. Заинтересованные пользователи и потенциальные партнёры могут ознакомиться с полным списком спецификаций устройств, подробностями проведения акции и условиями участия в розыгрыше на сайте Ulefone.