Компания Ulefone представила жёлтый логотип «Авторизованный продавец» (Authorized Reseller) как гарантию подлинности и надёжности
Выбор магазина с логотипом «Авторизованный продавец Ulefone» позволит совершить покупку качественного защищённого устройства с лучшим уровнем обслуживания
Ведущий мировой производитель защищённых мобильных устройств, компания Ulefone, официально объявил о начале использования жёлтого логотипа «Авторизованный продавец Ulefone» (Ulefone Authorized Reseller). Новый идентификатор становится свидетельством серьёзного отношения компании к безопасности потребителей. Он станет основным указателем на официально подтверждённых партнёров компании на территории Африки, Азии, Европы и обеих Америк.
Во времена быстрого развития и распространения цифровых технологий Ulefone ставит перед собой задачу сделать свои продукты и предложения как можно более понятными для пользователей. Жёлтый логотип является не только элементом дизайна, но и своего рода сертификатом доверия. Если у продавца будет этот значок, он получил одобрение и доверие со стороны Ulefone, соответствуя высоким операционным стандартам компании в плане работы с продуктами и обслуживания потребителей.
Эта программа приносит официальное признание ключевым региональным партнёрам компании. В их число в Европе входят Ulefone Испания, Ulefone Португалия, Ulefone Швеция, Ulefone Норвегия, Ulefone Бельгия и Ulefone Польша. В Америке это Ulefone Панама, Ulefone Колумбия и Ulefone Аргентина, тогда как в Африке и Азии такими партнёрами являются Ulefone Южная Африка и Ulefone Гонконг.
По словам официальных представителей Ulefone, компания собирается постоянно расширять сеть доверенных партнёров. Множество других ритейлеров из разных регионов мира сейчас проходят процедуру одобрения. Доказав своё соответствие критериям программы, они станут её участниками.
Продукты Ulefone доступны для приобретения во множестве уважаемых торговых сетей, но «Жёлтый логотип» будут иметь лишь самые близкие партнёры, входящие в состав официальной программы обслуживания Ulefone. Постоянное расширение круга таких партнёров будет означать, что большее число потребителей в разных точках планеты получат удобный доступ к местной расширенной поддержке и стандартам заводских поставок.
Компания настоятельно рекомендует потенциальным покупателям отдавать предпочтение магазинам с жёлтым логотипом. Это позволит получить стопроцентную гарантию приобретения подлинного и нового продукта прямо с конвейера, официальную гарантию, которая покрывает в том числе заводские дефекты и не связанные с действиями человека повреждения. Здесь же покупатели получат приоритетную техподдержку с прямым доступом к официальной сервисной инфраструктуре Ulefone. Это будет означать более быстрый ремонт и устранение неполадок в работе устройств.
Ещё при покупке у партнёров с жёлтым логотипом предлагается безопасная логистика. Такие продавцы соответствуют самым высоким стандартам обработки и доставки, что защитит от получения «серого» или восстановленного устройства под видом нового. Также эти продавцы лучшим образом осведомлены о последних продуктах Ulefone, что позволяет им помогать покупателям выбрать наиболее подходящее для их потребностей защищённое устройство.
Для обеспечения безопасности высочайшего уровня компания Ulefone представила для покупателей «Двойную проверку». Сначала они могут найти жёлтый логотип «Авторизованный продавец Ulefone» на главной странице магазина. Затем можно найти название этого магазина на странице программы «Авторизованный продавец Ulefone» на сайте компании.
Выбрав продавца из этого списка, можно не беспокоиться о качестве приобретаемого устройства и наслаждаться удобным доступом к официальной инфраструктуре Ulefone. Хотя у компании немало официальных партнёров среди розничных сетей, логотип «Авторизованный продавец Ulefone» станет золотым стандартом для желающих получить продукт высочайшего качества и не менее качественное послепродажное обслуживание.