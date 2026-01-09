Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Компания Ulefone представила жёлтый логотип «Авторизованный продавец» (Authorized Reseller) как гарантию подлинности и надёжности
Выбор магазина с логотипом «Авторизованный продавец Ulefone» позволит совершить покупку качественного защищённого устройства с лучшим уровнем обслуживания

Ведущий мировой производитель защищённых мобильных устройств, компания Ulefone, официально объявил о начале использования жёлтого логотипа «Авторизованный продавец Ulefone» (Ulefone Authorized Reseller). Новый идентификатор становится свидетельством серьёзного отношения компании к безопасности потребителей. Он станет основным указателем на официально подтверждённых партнёров компании на территории Африки, Азии, Европы и обеих Америк.



Во времена быстрого развития и распространения цифровых технологий Ulefone ставит перед собой задачу сделать свои продукты и предложения как можно более понятными для пользователей. Жёлтый логотип является не только элементом дизайна, но и своего рода сертификатом доверия. Если у продавца будет этот значок, он получил одобрение и доверие со стороны Ulefone, соответствуя высоким операционным стандартам компании в плане работы с продуктами и обслуживания потребителей.

Эта программа приносит официальное признание ключевым региональным партнёрам компании. В их число в Европе входят Ulefone Испания, Ulefone Португалия, Ulefone Швеция, Ulefone Норвегия, Ulefone Бельгия и Ulefone Польша. В Америке это Ulefone Панама, Ulefone Колумбия и Ulefone Аргентина, тогда как в Африке и Азии такими партнёрами являются Ulefone Южная Африка и Ulefone Гонконг.

По словам официальных представителей Ulefone, компания собирается постоянно расширять сеть доверенных партнёров. Множество других ритейлеров из разных регионов мира сейчас проходят процедуру одобрения. Доказав своё соответствие критериям программы, они станут её участниками.

Продукты Ulefone доступны для приобретения во множестве уважаемых торговых сетей, но «Жёлтый логотип» будут иметь лишь самые близкие партнёры, входящие в состав официальной программы обслуживания Ulefone. Постоянное расширение круга таких партнёров будет означать, что большее число потребителей в разных точках планеты получат удобный доступ к местной расширенной поддержке и стандартам заводских поставок.

Компания настоятельно рекомендует потенциальным покупателям отдавать предпочтение магазинам с жёлтым логотипом. Это позволит получить стопроцентную гарантию приобретения подлинного и нового продукта прямо с конвейера, официальную гарантию, которая покрывает в том числе заводские дефекты и не связанные с действиями человека повреждения. Здесь же покупатели получат приоритетную техподдержку с прямым доступом к официальной сервисной инфраструктуре Ulefone. Это будет означать более быстрый ремонт и устранение неполадок в работе устройств.

Ещё при покупке у партнёров с жёлтым логотипом предлагается безопасная логистика. Такие продавцы соответствуют самым высоким стандартам обработки и доставки, что защитит от получения «серого» или восстановленного устройства под видом нового. Также эти продавцы лучшим образом осведомлены о последних продуктах Ulefone, что позволяет им помогать покупателям выбрать наиболее подходящее для их потребностей защищённое устройство.

Для обеспечения безопасности высочайшего уровня компания Ulefone представила для покупателей «Двойную проверку». Сначала они могут найти жёлтый логотип «Авторизованный продавец Ulefone» на главной странице магазина. Затем можно найти название этого магазина на странице программы «Авторизованный продавец Ulefone» на сайте компании.

Выбрав продавца из этого списка, можно не беспокоиться о качестве приобретаемого устройства и наслаждаться удобным доступом к официальной инфраструктуре Ulefone. Хотя у компании немало официальных партнёров среди розничных сетей, логотип «Авторизованный продавец Ulefone» станет золотым стандартом для желающих получить продукт высочайшего качества и не менее качественное послепродажное обслуживание.
#ulefone
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
22
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
+
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
23
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
17
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
5

Сейчас обсуждают

Dangerous
21:38
да трупом это скоро станет вместе с амэрикой, там делов то ....
Google рассказала о будущем сервиса Gmail с AI Inbox и поиском AI Overview
Bernigan
21:23
Прошёл, норм в целом, хотя от СХ там только название
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
AleksK
21:20
Россиян уже отпустили
Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
Роман Ефимочкин
21:17
Зеленые, вы где со своим холиваром ???
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
Роман Ефимочкин
21:16
А разве эта ситуация нормальная за такой ценник ???
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
beastly77
21:14
Николай Гоголь "Мёртвые души" всегда актуален
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
beastly77
21:11
новость годовой давности
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
Китя.
21:08
Да по фиг на деда. Это играю сейчас в SILENT.HILL.f далеко уже ушёл школу прошёл. Вроде ты в нее играл прошёл её или нет ?
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
ark-bak
21:02
Так видюха не сгорела, чего стонет. А коннектор оплавился
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
beastly77
20:58
через MAX
США покидают 66 международных организаций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter