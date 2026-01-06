РедакцияНовости Hardware
Blackview начинает международные продажи планшета MEGA 12 с защитой уровня IP69K и аккумулятором 10 000 мАч
Входящие в комплект поставки клавиатура, мышь и стилус позволят работать с MEGA 12 как с компьютером
Хотя планшеты год от года становятся больше и быстрее, в каждодневной работе это всё ещё уязвимые устройства. Вода, пыль, удары могут частично повредить их или полностью вывести из строя.
13 лет работая на рынке защищённых мобильных устройств, компания Blackview направила весь свой опыт на создание планшета MEGA 12. Это первый в мире планшет с защитой от влаги и пыли уровня IP69K, что позволяет не бояться пользоваться им под открытым небом, в условиях повышенной влажности и на промышленных объектах. Прочность флагманского уровня, экран с эффектом погружения, производительность как у персональных компьютеров, качественные камеры и плавность в работе сделали этот планшет по-настоящему бескомпромиссным предложением.
Защита IP69K означает, что MEGA 12 не пострадает после погружения в воду на глубину 1,5 м на полчаса, продолжит работать после воздействия струй воды под давлением 100 бар, под дождём и соляным туманом на протяжении суток, под брызгами воды температурой 85°C. Такое устройство может быть надёжным помощником на кухне, в ванной, во время походов, на фермах и строительных площадках, где обычные планшеты не справятся. Высочайшая прочность не мешает устройству иметь корпус толщиной всего 8,2 мм и весом 690 г. Надёжность повышают усиленная герметичная структура корпуса и выброс воды и пыли из динамиков одним нажатием на кнопку.
MEGA 12 обладает экраном с диагональю 12,2 дюйма и разрешением 2.4K. Он занимает 94,2% поверхности корпуса, за счёт этого предлагая на 7% большую полезную поверхность по сравнению с экранами среднестатистических планшетов. Частота обновления AI Smart Refresh Rate в 120 Гц приносит плавность и отзывчивость при взаимодействии с интерфейсом. Стандарт Widevine L1 повышает качество потоковой трансляции видео формата 1080p HD на популярных стриминговых платформах. Динамики Quad Smart-K Box и сертификат TÜV SÜD довершают картину удобного для просмотра дисплея с эффектом погружения.
MEGA 12 превращается в аналог полноценного компьютера с рабочим столом благодаря опциям PC Mode 3.0 и Split Screen 2.0. Предустановленный программный пакет WPS Office содержит в своём составе программы Word, Excel, PowerPoint и редактор PDF. Notebook 2.0 отвечает за рукописный ввод, голосовые заметки и создание изображений. Повысят эффективность работы входящие в комплект поставки магнитная клавиатура, мышь, стилус, наушники и закалённое стекло. Программный ассистент Hi Doki AI поможет в написании текстов и создании отчётов по файлам.
MEGA 12 обладает премиальной основной камерой 50 Мп с сенсором Samsung JN1, отлично справляющейся со сканированием документов, съёмкой учебных занятий и просто повседневным фотографированием. Разрешение передней камеры составляет 13 Мп, и она будет востребована для видеозвонков и съёмки селфи. Основная камера поддерживает видеозапись на разрешении 2K и Google Lens. ImageX на основе ИИ переводит, распознаёт и улучшает изображения.
Сердцем планшета от Blackview стал процессор MediaTek Dimensity 7200 5G (4 нм). Обеспечивать плавность и скорость уровня флагманов ему помогают до 48 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 512 ГБ хранилища UFS 3.1, стандарт связи Wi-Fi 6E и улучшенное охлаждение. Всё это даёт возможность вести многозадачную работу на высокой скорости на протяжении длительного времени. Ёмкость аккумулятора составляет 10 000 мАч, а интеллектуальная система энергосбережения увеличивает срок его службы на 23%. Зарядка мощностью 55 Вт сводит к минимуму перерывы в работе.
Планшет работает под управлением системы DokeOS_P 5.0 поверх Android 16. Программное обеспечение Doke AI 2.0 содержит ИИ-модели DeepSeek-R1, ChatGPT-4o mini и Gemini 2.0 Flash. Благодаря этому можно эффективнее писать, редактировать изображения, создавать видео и даже музыку. Интеграция ИИ в состав операционной системы улучшает производительность, расширяет персонализацию и усиливает безопасность.
Для подключения доступны поддержка двух SIM-карт 5G, NFC, Bluetooth 5.3 и система навигации 5 в 1. Производитель будет выпускать обновления версий Android на протяжении трёх лет.
Blackview MEGA 12 поступит в продажу в магазине Blackview Global Store на AliExpress 12 января. Его начальная цена будет на 55% ниже обычной, $299,99 вместо $659,98. Покупатели получат ограниченное число купонов магазина и подарки.
Также можно будет стать обладателем смарт-часов Blackview X30 по начальной цене $21,99 (-56%) с купонами и подарками.