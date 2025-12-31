Сайт Конференция
Новости Hardware Роман Семёнов
Ulefone предлагает богатый выбор защищённых смартфонов и планшетов в качестве долговечного и функционального новогоднего подарка
Аппараты серий Armor 28 и 29, планшеты Armor Pad 5, бюджетные модели RugKing с аккумуляторами большой ёмкости, тепловизорами и проекторами способны удовлетворить запросы разных групп пользователей

Вместе с 2025 годом подходят к концу и выгодные предложения ряда производителей электроники. В их число входит и лидирующая на рынке защищённых мобильных устройств компания Ulefone, чья распродажа Holiday Mega Sale близка к завершению, предлагая серьёзные скидки на покупку флагманских моделей на AliExpress, Amazon и в собственном официальном магазине. Это предложение будет действовать до 6 января 2026 года, но возможность совершить выгодную покупку останется в рамках новогодней акции Ulefone New Year Giveaway.



Начать год можно не просто с покупки защищённого устройства по сниженным ценам, но и получив модели последних поколений полностью бесплатно. В рамках акции можно выиграть смартфон RugKing 4 Pro и эксклюзивные подарочные наборы Ulefone. Принять участие в розыгрыше можно на официальном сайте Ulefone.



Желающие гарантированно стать обладателем одного из предложений Ulefone должны поторопиться, пока распродажа не закончилась. До этого момента практичные устройства с высочайшим уровнем защиты предлагаются со скидками до 50%. Подобные аппараты привлекут внимание любителей активного образа жизни и промышленных работников.

Чтобы получить флагманский уровень производительности и тепловизионные возможности, можно сделать выбор в пользу смартфона Armor 29 Ultra. Это устройство на премиальном процессоре Dimensity 9300+ с аккумулятором огромной ёмкости 21 200 мАч и зарядкой мощностью 120 Вт, а также с тремя камерами с 1-дюймовыми сенсорами Sony IMX989. Этот смартфон сейчас доступен по цене $949,99 или 759,99 евро.

Armor 29 Pro Thermal обладает таким же аккумулятором 21 200 мАч и встроенным тепловизором ThermoVue T2 с разрешением 640 x 512. Его можно приобрести за сумму в $799,99.



Смартфон Armor 28 Ultra Thermal привлекает вниманием наличием мощного процессора Dimensity 9300+, тепловизором ThermoVue T2 с ИИ-алгоритмами, а также двумя экранами AMOLED. В настоящее время его цена снижена до $1199,99 или 999,99 евро.



Если требуется смартфон с компактным проектором, таким является Armor 34 Pro. Аппарат с аккумулятором ёмкостью 25 500 мАч может стать мобильным кинотеатром благодаря проектору яркостью 150 люмен и универсальным фонарям для кемпинга. Эта модель обойдётся в $749,99 или 649,99 евро.

Armor Pad 5 Ultra является первым для Ulefone защищённым планшетом с DLP-проектором яркостью 200 люмен. Другими его сильными сторонами можно назвать ёмкость аккумулятора 24 200 мАч и металлическую подставку. Это предложение доступно по цене $799,99 или 759,99 евро.



Смартфон Armor 33 Pro с дополнительным задним экраном также обладает динамиком громкостью 118 дБ и стробоскопом Infinite Halo 2.0 с RGB-подсветкой. Это устройство оценили в $579,99 или 479,99 евро.



Более экономные покупатели могут сделать выбор среди смартфонов серии RugKing, стоимость которых начинается от $139,99.



Посетители официального сайта Ulefone смогут совершить покупку по вышеназванным ценам до 6 января и поучаствовать в акции New Year Giveaway.
