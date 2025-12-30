Устройство обладает регулируемым фонариком и камерой ночного видения с разрешением 20 Мп

Известная своими защищёнными смартфонами компания DOOGEE представила аппарат Fire 7 Pro 5G, который расширяет представление о возможностях устройств для активного отдыха и работы под открытым небом. Это предложение для путешественников, сотрудников промышленных сфер деятельности и всех тех, кто бывает в суровых условиях окружающей среды.Мощный смартфон обладает ярким освещением, надёжной связью и неуязвимым корпусом. Fire 7 Pro является многофункциональным устройством с кемпинговым фонарём и технологией связи POC Intercom (Push to Talkover Cellular) с использованием сотовых сетей. Находится ли пользователь вдали от цивилизации или занимается координацией действий на рабочей площадке, DOOGEE Fire 7 Pro 5G поможет справиться с поставленной задачей.Кемпинговый фонарь обладает настраиваемым уровнем яркости и поможет ориентироваться на местности в тёмное время суток, проводить спасательные операции или работать в недостаточно освещённом окружении. Энергией смартфон обеспечивает аккумулятор ёмкостью 13 000 мАч при поддержке быстрой зарядки мощностью 33 Вт. С таким аккумулятором 7 Pro 5G способен работать на протяжении многих дней без необходимости искать розетку. Узнаваемый внешний вид смартфону обеспечивают круглое светодиодное кольцо и вертикальная полоса, которые имеют как функциональное, так и эстетическое назначение.Если возникнет необходимость делать снимки в темноте, такую возможность обеспечит HD-камера ночного видения с разрешением 20 Мп, способная чётко передать все детали снимаемых объектов. Благодаря хранилищу объёмом 256 ГБ можно держать на устройстве множество фотографий и видео высокого разрешения, создав галерею своих путешествий или отчёты о проделанной работе, не беспокоясь о нехватке дискового пространства.Что касается технологии связи Push-to-Talk Over Cellular (PoC), смартфон Fire 7 Pro способен превратить сети 4G/5G или подключение Wi-Fi в работающую в реальном времени сеть внутренней связи. Она работает с минимальными задержками и высоким уровнем чёткости как при общении один на один, так и при групповом общении, напоминая радиосвязь профессионального уровня. PoC может оказаться незаменимой технологией для туристов или в работе представителей оперативных служб, давая связь на любых расстояниях благодаря глобальному покрытию и стабильному сигналу.Fire 7 Pro выполнен в усиленном корпусе с рельефной ручкой и промышленным уровнем защиты. Этот смартфон не боится дождя, пыли и ударов. На горных вершинах или в лесах это устройство выдержит любые воздействия и облегчит жизнь своего владельца.Для тех, кто стремится поднимать планку собственных возможностей, DOOGEE Fire 7 Pro 5G представляет собой не просто очередное мобильное устройство, а инструмент для обеспечения выживания. Освещение в темноте, связь на дальних расстояниях, ночная съёмка и многодневная работа не разочаруют обладателей этого смартфона.