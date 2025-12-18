Сайт Конференция
Новости Hardware Роман Семёнов
Защищённые смартфоны серии Ulefone RugOne Xever 7 приносят запасную батарею с поддержкой горячей замены
Отвечающие требованиям стандартов IP68, IP69K и MIL-STD-810H устройства смогут работать в самом экстремальном окружении

Выпускающая защищённые смартфоны и планшеты компания Ulefone полгода назад представила новый бренд под названием RugOne и первую серию устройств под этим брендом — RugOne Xever 7. Это устройства со съёмными батареями для работы в первую очередь на открытом воздухе. Производитель позиционирует их как экологически чистый продукт с прицелом на ремонтопригодность.



В честь начала продаж и грядущих новогодних праздников RugOne проводит акцию и розыгрыш призов. С 17 декабря 2025 года по 6 января 2026 года стать обладателем смартфонов Xever 7 можно будет по цене от $529,99.



Флагманом является модель RugOne Xever 7 Pro, которая привлечёт внимание работающих на открытом воздухе представителей различных отраслей промышленности. Аппарат отличается от остальных предложений инновационной системой сменных батарей ёмкостью 5 500 мАч каждая. Чтобы обеспечить устройству более длительную работу в полевых условиях, в комплект поставки включили запасную батарею. Сюда же входит станция 4-в-1, которая даёт быструю зарядку, удобное хранилище и одновременную подзарядку нескольких устройств. Проводная быстрая зарядка мощностью 33 Вт восполнит энергию устройства в кратчайшие сроки. Данная система отвечает требованиям европейского стандарта энергоэффективности класса А.



Xever 7 Pro предназначается для работы в экстремальных условиях. Наличие сертификатов IP68, IP69K и MIL-STD-810H указывает на максимальную защиту от воды, пыли и ударов.



В число других характеристик этого устройства входит основная камера с разрешением 50 Мп с поддержкой искусственного интеллекта, оптической и электронной стабилизации изображения. Рядом находится инфракрасная камера ночного видения с разрешением 64 Мп. Редким для смартфонов компонентом является тепловизор высокого разрешения FLIR Lepton 3.5 для ведения тепловизионной съёмки профессионального уровня. Разрешение передней камеры составляет 32 Мп.



Xever 7 Pro работает на процессоре MediaTek Dimensity 7200 5G. Высокий уровень скорости обеспечивают также 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища. Изображение выводится на экран AMOLED с высокой яркостью, размером 6,67 дюйма и частотой обновления 120 Гц.



Поддержка eSIM позволяет без труда оставаться на связи во время международных поездок. Яркий фонарик TorchX на верхнем краю устройства поможет в темноте и при аварийных ситуациях.



Xever 7 Pro поступил в продажу под управлением операционной системы Android 15, которая получит три обновления до следующих версий, то есть до Android 18. Наличие функции клонирования устройства по одному нажатию на кнопку позволяет легко перенести данные с прежнего Android-смартфона.



Желающие сэкономить чуть больше могут отдать предпочтение модели RugOne Xever 7. Все характеристики, включая сертификаты защиты, здесь находятся на одном уровне с версией Pro, но отсутствует тепловизор. Если он не нужен, этот аппарат станет лучшим вариантом для желающих получить прочное и производительное устройство со сменной батареей.

В рамках глобальной распродажи RugOne Xever 7 подешевел до $529,99 или £599,99. RugOne Xever 7 Pro с тепловизором можно приобрести за $659,99 или £699,99.



Также Ulefone проводит розыгрыш призов. Победители могут стать обладателем смартфона RugOne Xever 7 и эксклюзивных подарочных наборов. Полная информация о розыгрыше доступна на официальном сайте RugOne.
