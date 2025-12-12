Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Смартфоны Ulefone RugKing 2, 3 и 4 Pro приносят защиту военного уровня в начальную ценовую категорию
Наличие нескольких моделей позволяет выбрать подходящий вариант по цене, размеру экрана, ёмкости аккумулятора и конфигурации памяти

Производитель защищённых смартфонов, компания Ulefone, продолжает первую распродажу моделей RugKing 2 Pro, RugKing 3 Pro и RugKing 4 Pro. Представители новой бюджетной линейки устройств будут доступны со скидками до 14 декабря.



Получив положительные отклики покупателей на первую модель RugKing, Ulefone расширила линейку сразу тремя аппаратами. Они принесли повышенную прочность, практичную функциональность с возможностью без опасений работать в полевых условиях и оптимальное соотношение цены и качества трёх доступных конфигураций. Первая распродажа продолжается в официальном магазине Ulefone на AliExpress, давая возможность стать обладателем наиболее прочного смартфона всего за $109,99.



Все представители серии RugKing обладают сертификатами защиты от пыли и воды IP68 и IP69K, а также отвечают требованиям военного стандарта MIL-STD-810H. Это означает их защищённость при падениях, ударах и работе в сложных условиях окружающей среды. Используя любой из рассматриваемых смартфонов на промышленных объектах вроде строительных площадок и горнодобывающих предприятий, в походах или кемпингах, пользователи получат надёжного мобильного помощника, который не выйдет из строя в неподходящий момент.



Хотя аппараты относятся к начальной ценовой категории устройств Ulefone, все модели RugKing обладают полным перечнем инструментов для повседневной работы и применения на открытом воздухе. Выделяясь на фоне обычных смартфонов, новые RugKing имеют режим подводной камеры, встроенный набор цифровых инструментов, режим блокировки от воды с целью предотвращения случайных касаний экрана, независимый фонарь яркостью до 120 люмен и поддержку программного пакета Ulefone AI Suite. К числу возможностей последнего относятся создание сводок записей на основе ИИ, помощь при написании текстов, функция Google Circle to Search и ИИ-калькулятор.



Более крупными моделями являются RugKing 3 Pro и RugKing 4 Pro с диагональю экрана 6,56 дюйма и частотой обновления 120 Гц. RugKing 2 Pro обладает меньшим дисплеем размером 5,45 дюйма с частотой 90 Гц, благодаря чему может быть удобнее держать его одной рукой.



RugKing 4 Pro предназначен для тех, кто хочет заряжать смартфон как можно реже, поскольку ёмкость его аккумулятора равна 10 200 мАч. Объём оперативной памяти у этой модели 8 ГБ, хранилище 256 ГБ. RugKing 3 Pro доступен в конфигурации 8/128 ГБ с аккумулятором 5 700 мАч, а RugKing 2 Pro получил 4/128 ГБ и 4 550 мАч.



Для съёмки фото и видео у RugKing 3 Pro и RugKing 4 Pro есть основная камера с разрешением 48 Мп и макрокамера для съёмки крупным планом. Разрешение основной камеры RugKing 2 Pro равно 13 Мп.



Первая распродажа смартфонов серии RugKing продлится в официальном магазине Ulefone на AliExpress до 14 декабря. В эти дни RugKing 2 Pro стоит от $109,99, RugKing 3 Pro от $119,99, а RugKing 4 Pro от $149,99.
#ulefone
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
15
Как я заставил Windows 10 летать на своём древнем ноутбуке
16
Д-30Ф6 – история уникального двигателя, завоевавшего небо
12
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
36
Краткий обзор легендарной медиафраншизы «Хэллоуин»
+
Почему я считаю 2025 год самым неудачным в истории Steam — обзор главных проблем и просчетов Valve
17
Доверие в голосовых чатах Telegram может быть опасным
1
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
4

Сейчас обсуждают

Разыгрываем дупу Бернигана и Непрана
15:03
Розыгрыш в 20 мск дуп Бернигана и Непрана не отменяется.Условия те же.Кто первый ,того и дупа
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
pasha999
15:00
Вечер ток начинается.непрашка.хахаха
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Терминатор
14:59
Вот и хорошечно.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
deema35
14:57
"Компьютер периодически «тухнет», выдавая черный экран," Скажи честно видеокарта раньше трудилась у майнеров? Тогда вот тебе и причина. Попробуй снизить частоты GPU, а лучше частоты видео-памяти , по...
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
si-cat
14:40
Угу. Примерно как ВАЗ-2109 - это модификация ВАЗ 2101 🤣 Общее только то, что оба ТРДД и строились одним КБ.
Д-30Ф6 – история уникального двигателя, завоевавшего небо
Bernigan
14:35
всем понятно что это ты на поддельном акке и написал свои фантазии
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Bernigan
14:34
Нет, не было эдик, и кроме тебя гомогея с твоей подружкой тут никто этот бред не пишет, понятно что вы и есть латентные гомогеи, а может и вполне практикующие, ибо постоянно у вас мысли только об одно...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Терминатор
14:23
Ой не ври. а аж смешно. тебе твоя карта 6600 не под надоела а ?
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Bernigan
14:21
А ему фоткать нечего, там ему майнер за 15к дедке втюхал, говно такое, со сломанным охлаждением, так что дедке ещё охлад менять пришлось наверное на что то типа такого, он сам говорил у него там аркти...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Терминатор
14:21
У тебя враг тот кто с зеленой картой и синем процессором. вот а мне по уху выбираю что лучше то и покупаю. я же не гребенный фанатик.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter