Производитель защищённых смартфонов, компания Ulefone, продолжает первую распродажу моделей RugKing 2 Pro, RugKing 3 Pro и RugKing 4 Pro. Представители новой бюджетной линейки устройств будут доступны со скидками до 14 декабря.
Получив положительные отклики покупателей на первую модель RugKing, Ulefone расширила линейку сразу тремя аппаратами. Они принесли повышенную прочность, практичную функциональность с возможностью без опасений работать в полевых условиях и оптимальное соотношение цены и качества трёх доступных конфигураций. Первая распродажа продолжается в официальном магазине Ulefone на AliExpress, давая возможность стать обладателем наиболее прочного смартфона всего за $109,99.
Все представители серии RugKing обладают сертификатами защиты от пыли и воды IP68 и IP69K, а также отвечают требованиям военного стандарта MIL-STD-810H. Это означает их защищённость при падениях, ударах и работе в сложных условиях окружающей среды. Используя любой из рассматриваемых смартфонов на промышленных объектах вроде строительных площадок и горнодобывающих предприятий, в походах или кемпингах, пользователи получат надёжного мобильного помощника, который не выйдет из строя в неподходящий момент.
Хотя аппараты относятся к начальной ценовой категории устройств Ulefone, все модели RugKing обладают полным перечнем инструментов для повседневной работы и применения на открытом воздухе. Выделяясь на фоне обычных смартфонов, новые RugKing имеют режим подводной камеры, встроенный набор цифровых инструментов, режим блокировки от воды с целью предотвращения случайных касаний экрана, независимый фонарь яркостью до 120 люмен и поддержку программного пакета Ulefone AI Suite. К числу возможностей последнего относятся создание сводок записей на основе ИИ, помощь при написании текстов, функция Google Circle to Search и ИИ-калькулятор.
Более крупными моделями являются RugKing 3 Pro и RugKing 4 Pro с диагональю экрана 6,56 дюйма и частотой обновления 120 Гц. RugKing 2 Pro обладает меньшим дисплеем размером 5,45 дюйма с частотой 90 Гц, благодаря чему может быть удобнее держать его одной рукой.
RugKing 4 Pro предназначен для тех, кто хочет заряжать смартфон как можно реже, поскольку ёмкость его аккумулятора равна 10 200 мАч. Объём оперативной памяти у этой модели 8 ГБ, хранилище 256 ГБ. RugKing 3 Pro доступен в конфигурации 8/128 ГБ с аккумулятором 5 700 мАч, а RugKing 2 Pro получил 4/128 ГБ и 4 550 мАч.
Для съёмки фото и видео у RugKing 3 Pro и RugKing 4 Pro есть основная камера с разрешением 48 Мп и макрокамера для съёмки крупным планом. Разрешение основной камеры RugKing 2 Pro равно 13 Мп.
Первая распродажа смартфонов серии RugKing продлится в официальном магазине Ulefone на AliExpress до 14 декабря. В эти дни RugKing 2 Pro стоит от $109,99, RugKing 3 Pro от $119,99, а RugKing 4 Pro от $149,99.