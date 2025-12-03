Развивая успех бюджетного защищённого смартфона RugKing, компания Ulefone объявила о начале продаж моделей нового поколения RugKing 2 Pro, RugKing 3 Pro и RugKing 4 Pro. Эти устройства станут доступными для приобретения исключительно в магазине AliExpress уже 8 декабря.
RugKing 3 Pro по цене от $119,99 обладает экраном с частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,56 дюйма, сопоставимым по размеру с топовой моделью RugKing 4 Pro. Если предпочтение отдаётся более компактным смартфонам, таким является RugKing 2 Pro с диагональю 5,45 дюйма. Это делает его идеальным выбором для любителей защищённых телефонов небольшого размера.
Чтобы продемонстрировать достоинства защищённого смартфона RugKing 3 Pro, компания Ulefone представила официальное видео его распаковки. Видео показывает устройство, в котором прочность и эстетика дополняют друг друга. Несмотря на довольно большой экран, аппарат обладает тонким для устройств этой категории корпусом толщиной 12,85 мм. Это делает смартфон лёгким и удобным для ношения. На выбор доступны чёрный, зелёный и оранжевый цветовые варианты.
В комплекте поставки, помимо самого смартфона RugKing 3 Pro, находятся зарядное устройство, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, ремешок, защитное закалённое стекло и руководство пользователя.
Несмотря на принадлежность к начальной ценовой категории, RugKing 3 Pro имеет обширный набор характеристик. Соответствие военным стандартам прочности IP68/IP69K & MIL-STD-810H позволяет смартфону сохранять работоспособность после падения с высоты около 2 м и погружения в воду на глубину до 2 м на полчаса.
Практичности RugKing 3 Pro добавляет наличие встроенного фонарика Super Torch яркостью до 120 люмен. Он избавляет от необходимости брать с собой отдельный фонарик и тем самым оставляет место для более необходимых вещей.
Новый режим работы Water-Lock, доступный во всех смартфонах серии RugKing, мгновенно блокирует экран. Это позволяет предотвратить случайные нажатия под дождём во время велосипедных прогулок или походов с включённой навигацией.
Чтобы сохранить памятные моменты в высоком качестве, можно воспользоваться основной камерой с разрешением 48 Мп и макрообъективом. Аппарат работает от аккумулятора ёмкостью 5 700 мАч, которого хватает на продолжительное время без подзарядки.
Кроме диагонали экрана, три модели RugKing имеют разный объём памяти, хранилища и ёмкость аккумулятора. Это даёт пользователям возможность выбрать наиболее подходящий для их потребностей вариант. RugKing 2 Pro доступен в конфигурации 4/128 ГБ, RugKing 3 Pro получил 8/128 ГБ, а RugKing 4 Pro - 8/256 ГБ.
RugKing 4 Pro среди рассматриваемых моделей способен работать дольше всех за счёт аккумулятора ёмкостью 10 200 мАч. RugKing 2 Pro, будучи наиболее компактным устройством, работает от аккумулятора ёмкостью 4 550 мАч.
В преддверии начала продаж аппаратов RugKing в магазине AliExpress компания Ulefone проводит розыгрыш RugKing 3 Pro. Подробности участия и розыгрыша доступны на официальном сайте Ulefone.