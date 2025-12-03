Сайт Конференция
Новости Hardware Роман Семёнов
Ulefone начинает продажи защищённого смартфона RugKing 3 Pro для повседневной активности и работы в суровых условиях
Распаковка Ulefone RugKing 3 Pro позволяет поближе познакомиться с дизайном устройства и комплектом поставки

Развивая успех бюджетного защищённого смартфона RugKing, компания Ulefone объявила о начале продаж моделей нового поколения RugKing 2 Pro, RugKing 3 Pro и RugKing 4 Pro. Эти устройства станут доступными для приобретения исключительно в магазине AliExpress уже 8 декабря.



RugKing 3 Pro по цене от $119,99 обладает экраном с частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,56 дюйма, сопоставимым по размеру с топовой моделью RugKing 4 Pro. Если предпочтение отдаётся более компактным смартфонам, таким является RugKing 2 Pro с диагональю 5,45 дюйма. Это делает его идеальным выбором для любителей защищённых телефонов небольшого размера.



Чтобы продемонстрировать достоинства защищённого смартфона RugKing 3 Pro, компания Ulefone представила официальное видео его распаковки. Видео показывает устройство, в котором прочность и эстетика дополняют друг друга. Несмотря на довольно большой экран, аппарат обладает тонким для устройств этой категории корпусом толщиной 12,85 мм. Это делает смартфон лёгким и удобным для ношения. На выбор доступны чёрный, зелёный и оранжевый цветовые варианты.



В комплекте поставки, помимо самого смартфона RugKing 3 Pro, находятся зарядное устройство, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, ремешок, защитное закалённое стекло и руководство пользователя.



Несмотря на принадлежность к начальной ценовой категории, RugKing 3 Pro имеет обширный набор характеристик. Соответствие военным стандартам прочности IP68/IP69K & MIL-STD-810H позволяет смартфону сохранять работоспособность после падения с высоты около 2 м и погружения в воду на глубину до 2 м на полчаса.



Практичности RugKing 3 Pro добавляет наличие встроенного фонарика Super Torch яркостью до 120 люмен. Он избавляет от необходимости брать с собой отдельный фонарик и тем самым оставляет место для более необходимых вещей.

Новый режим работы Water-Lock, доступный во всех смартфонах серии RugKing, мгновенно блокирует экран. Это позволяет предотвратить случайные нажатия под дождём во время велосипедных прогулок или походов с включённой навигацией.



Чтобы сохранить памятные моменты в высоком качестве, можно воспользоваться основной камерой с разрешением 48 Мп и макрообъективом. Аппарат работает от аккумулятора ёмкостью 5 700 мАч, которого хватает на продолжительное время без подзарядки.



Кроме диагонали экрана, три модели RugKing имеют разный объём памяти, хранилища и ёмкость аккумулятора. Это даёт пользователям возможность выбрать наиболее подходящий для их потребностей вариант. RugKing 2 Pro доступен в конфигурации 4/128 ГБ, RugKing 3 Pro получил 8/128 ГБ, а RugKing 4 Pro - 8/256 ГБ.



RugKing 4 Pro среди рассматриваемых моделей способен работать дольше всех за счёт аккумулятора ёмкостью 10 200 мАч. RugKing 2 Pro, будучи наиболее компактным устройством, работает от аккумулятора ёмкостью 4 550 мАч.



В преддверии начала продаж аппаратов RugKing в магазине AliExpress компания Ulefone проводит розыгрыш RugKing 3 Pro. Подробности участия и розыгрыша доступны на официальном сайте Ulefone.
Rever Rever
06:47
Отличная статья. Накидал себе фильмов на пересмотр.
Про Чарльза Бронсона — икону экшен-боевиков из золотой эры Голливуда
Александр Мухин
06:43
Только реальный расклад совсем другой. Согласно Jon Peddie Research, доля AMD в 3-м квартале равна 7% (против 10% годом ранее).
RX 9070 XT по продажам в Mindfactory превзошла весь модельный ряд Nvidia
rackshazz
06:30
Судя по статье, речь про шалаш, не не блиндаж.
В Финляндии солдат срочной службы учат прятаться от дронов в блиндажах
ark-bak
06:21
Тут по рептилоидам целая ветка есть.
3I/ATLAS — как NASA вычисляет траекторию и возможны ли манипуляции
Кот Шрёдингера
06:05
Зачем давать кредит неплатежной стране да к тому же будущее существование которой расплывчато. Украина хоть один кредит выплатила? А если дать, то нынешняя власть всё по карманам растащит, находясь на...
FT: Европейский центральный банк отказался поддержать выделение Украине кредита на сумму €140 млрд
Remarc
05:52
щас не начало 200х какой в этом смысл?
Учёные сравнили влияние двух популярных диет на потерю веса
ark-bak
05:33
В домике
В Финляндии солдат срочной службы учат прятаться от дронов в блиндажах
Михаил Авраменко
05:07
Бесплатное пополнение и так огромной библиотеки порнхаба 🙂
В Южной Корее взломано 120 000 домашних камер — личные видео распространялись в Сети
Кот Шрёдингера
05:05
А если нет блиндажа где прятаться?
В Финляндии солдат срочной службы учат прятаться от дронов в блиндажах
Garthar
03:41
Голуби жрут все, но основная проблема голубей как ни странно не голуби, а бабульки которые их подкармливают. Вот кого кого, а голубей дополнительно кормить не нужно ибо это всеядные утилизаторы говна....
Что я узнал в результате своих пятилетних наблюдений за птицами в городе
