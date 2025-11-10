Компания Blackview присоединяется к другим производителям из мира высоких технологий и не только, которые с 11 ноября будут предлагать свои лучшие продукты с внушительными скидками. До 19 ноября по максимально выгодным ценам будут доступны для приобретения защищённые смартфоны, планшеты с искусственным интеллектом и модные носимые устройства. Эти предложения способны закрыть потребности любого пользователя в работе, развлечениях и во время отдыха на природе.
Одним из главных предложений Blackview является защищённый смартфон XPLORE 2 с передовыми технологиями. В первую очередь речь идёт о встроенном высокоточном проекторе, способном выдавать изображение с частотой 120 кадров/с. Это позволяет проектору создавать изображение кинематографического уровня на экранах с диагональю до 100 дюймов.
Защищённые аппараты серии XPLORE 2 способны удовлетворить запросы любителей активного отдыха и работать в экстремальных условиях. Они оснащены двумя водонепроницаемыми портами USB, что означает полную водонепроницаемость и пыленепроницаемость даже при открытых заглушках.
Здесь установлен экран AMOLED 3,2K HDR 120 Гц размером 6,73 дюйма с защитой глаз и пиковой яркостью 2600 нит. Это означает отличную видимость даже под прямыми солнечными лучами. Любители фотографировать и снимать видео получат такую возможность благодаря камере Samsung 50 Мп и камере ночного видения 20 Мп с поддержкой технологии Ultra HDR, двойной стабилизацией (оптической и электронной) и записью видео 4K 60 кадров/с HDR10+.
Флагманский процессор Dimensity 8300 5G выдаёт в бенчмарке AnTuTu более 1,33 млн баллов. В работе ему помогает оперативная память LPDDR5X объёмом до 48 ГБ (16 ГБ физической и до 32 ГБ виртуальной) и хранилище UFS 4.0 объёмом до 3 ТБ (1 ТБ встроенное и до 2 ТБ картами памяти TF). Смартфон поддерживает современный стандарт беспроводного подключения Wi-Fi 6E, способный обеспечить стабильное высокоскоростное соединение даже в сложном окружении.
Модели XPLORE 2 Series — единственные среди защищённых флагманских смартфонов, обладающие поддержкой eSIM, что позволяет забыть о частой замене SIM-карт. Владельцы этих устройств смогут мгновенно переключаться между сетями в разных странах и везде оставаться на связи.
XPLORE 2 в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ подешевел с $839,98 до $334,91, а версия 16 ГБ + 1 ТБ вместо $958,98 стоит сейчас $395,81. Скидки достигают 61%, и оба варианта доступны для покупки в магазине AliExpress.
Вариант XPLORE 2 Projector со встроенным проектором получил скидки до 59%. Конфигурация 12 ГБ + 256 ГБ подешевела с $1079,98 до $464,99, а версия 16 ГБ + 1 ТБ — с $1159,98 до $494,99.
Не менее интересным предложением выглядит защищённый смартфон Blackview XPLORE 1. В число его достоинств входят аккумулятор ёмкостью 20 000 мАч, два экрана и фонарь яркостью 170 люмен на основе двух светодиодов. Ёмкость аккумулятора в четыре раза превышает эту характеристику у большинства традиционных смартфонов, позволяя аппарату работать до 42 дней в режиме ожидания. Это делает устройство незаменимым инструментом во время активного отдыха и при работе в экстремальных условиях.
XPLORE 1 выдерживает падение с высоты 6 м, давление до 500 кг и нахождение под водой на глубине до 2 м на протяжении 30 минут. Здесь также имеется двойной водонепроницаемый порт USB, защищающий даже при открытых заглушках.
Сзади находится вспомогательный экран с диагональю 2,01 дюйма, на котором можно посмотреть время, карту, уведомления и снимать селфи с основной камеры разрешением 64 Мп. Сердцем аппарата является система на чипе Dimensity 7050 5G, которой помогают до 48 ГБ оперативной памяти LPDDR5 (16 ГБ физической и до 32 ГБ виртуальной) и 512 ГБ хранилища UFS 3.1 при поддержке карт памяти TF до 2 ТБ.
Помимо названной выше основной камеры, снимать можно на переднюю камеру Samsung с разрешением 50 Мп и камеру с поддержкой ночного видения с разрешением 20 Мп. Доступна съёмка видео 4K с высочайшей детализацией и чёткостью, в том числе в темноте.
Скидка на XPLORE 1 достигает 54%. Вариант 12 ГБ + 256 ГБ подешевел с $524,61 до $241,38, а версия 16 ГБ + 512 ГБ — с $558,48 до $259,53.
Если необходимо более крупное мобильное устройство, есть планшет ZENO 10. Он обладает 11-дюймовым экраном FHD+ с частотой 90 Гц и сертификатом TÜV SÜD Low Blue Light, что означает умеренную нагрузку на глаза при длительной работе. Экран поддерживает режимы PC Mode 2.0 и Split Screen 2.0, которые делают планшет более эффективным в рабочих сценариях применения. Наличие WPS Office позволяет использовать ZENO 10 на работе, в учёбе и в цифровом творчестве.
В состав планшета входят процессор UNISOC Tiger T820 5G и аккумулятор ёмкостью 8800 мАч, которого будет достаточно для работы на протяжении всего дня. Среди программного обеспечения есть интеллектуальный помощник Doke AI 2.0, интегрированный с передовыми ИИ-моделями ChatGPT-4o mini, DeepSeek-R1 и Gemini AI 2.0.
Для мультимедийных развлечений поддерживается система управления цифровыми правами высшего уровня Widevine L1, совместимая с Netflix, YouTube и другими популярными платформами. Её наличие означает трансляции кинематографического качества.
Планшет ZENO 10 предлагается со скидками до 50%. Конфигурация 8 ГБ + 128 ГБ подешевела с $339,98 до $159,99, а 8 ГБ + 256 ГБ — с $359,98 до $169,99.
Желающие получить самые современные технологии у себя на запястье могут выбрать смарт-часы W90 Pro AI. Они выглядят как сбалансированное сочетание стиля и функциональности, что делает их уместными на запястье бизнесменов и спортсменов.
Сенсорный экран AMOLED размером 1,43 дюйма выдаёт чёткое и плавное изображение. Корпус часов выполнен из цинкового сплава и покрыт 14-каратным золотом, а ремешок сделан из нержавеющей стали 304. Результатом стало прочное устройство, устойчивое к износу и поту.
В состав W90 Pro входит интеллектуальный помощник ChatGPT и более 320 циферблатов на основе искусственного интеллекта. Они настраиваются по вкусу пользователей при помощи голосовых команд.
Как и положено современным смарт-часам, W90 Pro умеют отслеживать медицинские показатели своего владельца. Это круглосуточный мониторинг пульса, отслеживание уровня кислорода в крови, анализ сна и мониторинг стресса. На выбор доступно свыше 100 спортивных режимов с точной записью каждой тренировки.
Аккумулятор ёмкостью 900 мАч позволяет часам работать до 45 дней в режиме ожидания, а магнитная зарядка быстро восполняет недостаток энергии. Есть поддержка GPS-навигации в режиме реального времени и компаса Precision Compass 2.0, которые могут пригодиться во время походов.
На часы W90 Pro скидка достигает 67% — с $119,98 до $34,99.
Если смарт-часы в наши дни уже стали привычными, то того же нельзя сказать о смарт-очках. У Blackview есть устройство и этой категории — Bluetooth-очки BV100 с искусственным интеллектом.
Очки BV100 получили элегантный чёрный корпус, одновременно стильный и практичный. В их состав входит HD-камера 8 Мп, поддерживающая интеллектуальную стабилизацию видео и встроенную вспышку. Всё это способствует чёткой и плавной записи видео и фотосъёмке. Очки предлагают такие ИИ-функции, как перевод в режиме реального времени на 23 языка, транскрипцию голоса и распознавание речи. Два стереодинамика открытого типа обеспечивают естественное и чистое звучание, а два микрофона с шумоподавлением ENC делают звук чётким даже в шумном окружении.
До 19 ноября очки BV100 доступны со скидкой 50% по цене $32,99 вместо прежней $79,98. С купоном магазина на $2 и промокодом платформы на $5 они стоят $32,99.