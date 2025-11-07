Снова наступает время года, когда совершать покупки выгоднее всего. Одним из производителей, товары которого в первой половине ноября становятся намного дешевле обычного, является компания Redroad. Известная своими устройствами для уборки, она предлагает вниманию потенциальных покупателей вертикальный беспроводной пылесос X18.
Подешевевшее в преддверии 11 ноября устройство является весьма мощным и функциональным. В продаже доступно немало мощных пылесосов, но преимуществом X18 является возможность видеть пыль, что делает уборку более эффективной.
Мощность всасывания Redroad X18 чрезвычайно высокая и составляет 33 000 Па, а продолжительность работы достигает 65 минут. Этого времени будет достаточно для уборки самых больших домов.
Комплект поставки устройства избавит от необходимости приобретать какие-либо аксессуары дополнительно. Помимо самого пылесоса, в него вошли щётка-насадка со светодиодной подсветкой, насадка для уборки щелей, щётка для сбора пыли, крепление на стену, фильтр и зарядное устройство.
Интеллектуальным этот пылесос делает умение самостоятельно регулировать мощность всасывания. Это происходит на основе показаний с датчика пыли с применением инфракрасных лучей, который подскажет, оказался пылесос на чистом полу или на покрытом мусором ковре. В результате заряд аккумулятора будет расходоваться более экономно. От пользователя требуется лишь водить пылесосом по полу, не думая о том, сможет ли он собрать мусор с первого раза и не нужно ли увеличить мощность.
Помимо автоматического режима всасывания можно выбрать режим глубокой очистки, энергосберегающий и ежедневный.
Наличие светодиодной подсветки позволяет разглядеть пыль и мусор в тёмных углах и под мебелью. Защищённая от спутывания щётка позволит обойтись без утомительной процедуры её очистки. Аллергики и семьи с детьми оценят работу фильтра HEPA 4-го уровня, который отвечает за чистоту выбрасываемого пылесосом воздуха.
Премиальная функциональность Redroad X18 в настоящее время предлагается по бюджетной цене в 7 579 руб вместо прежней цены в 12 699 руб. Воспользоваться этим предложением желающие смогут до 17 ноября. Промокод X18202511 даёт дополнительную скидку в размере 600 руб.