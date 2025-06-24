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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
США подозревают DeepSeek в помощи китайским военным и обходе санкций
А потому могут обрушить эти самые санкции на неё.

Пока некоторые бывшие китайские чиновники утверждают, что за ближайшие полтора года китайская высокотехнологичная отрасль выдаст не менее сотни прорывных решений в сфере искусственного интеллекта, американские действующие чиновники замышляют недоброе в отношении китайских разработчиков из DeepSeek, как отмечает Reuters. Эту китайскую компанию в США подозревают в содействии Народно-освободительной армии Китая и обходе американских санкций.

Источник изображения: NVIDIA

Некий высокопоставленный сотрудник Госдепа США признался Reuters на условиях анонимности, что имеются основания подозревать DeepSeek в выполнении заказов для китайской оборонной промышленности. Во-вторых, сама компания якобы получала дефицитные ускорители вычислений NVIDIA H100 уже в условиях действующих ограничений на их поставку в Китай. Правда, представители NVIDIA отметают подобные обвинения, говоря о легальных поставках менее производительных ускорителей H800 в тот период, когда они ещё были разрешены.

Наконец, американские чиновники подозревают DeepSeek в получении нелегального доступа к вычислительным мощностям зарубежных облачных провайдеров. Для подобного рода деятельности DeepSeek якобы использует сеть подставных компаний в Юго-Восточной Азии. Всё это может привести к тому, что власти США наложат санкции на молодой и перспективный китайский стартап.

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#сша #китай #санкции #deepseek
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