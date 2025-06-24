И для замещения вакансии не всегда требуются технические навыки.

Давнее присутствие Samsung на американском рынке контрактного производства чипов не способствует решению проблем со строительством передовых фабрик в техасском Тейлоре, первая из которых должна начать работу к концу следующего года. По всей видимости, здесь уже будет освоен 2-нм техпроцесс, поскольку первоначально обсуждаемого 4-нм американским заказчикам к тому времени уже не будет хватать. Как сообщает Business Korea, открытые в США вакансии Samsung предлагают весьма привлекательный уровень зарплаты для ценных специалистов.

Источник изображения: Samsung Electronics

В данный момент Samsung требуются, по меньшей мере, два руководителя в области продаж и взаимодействия с клиентами, а также один специалист по контролю качества клиентской продукции. В базовом варианте некоторые из них могут претендовать на $320 000 в год, а с учётом премий сумма может вырасти до $400 000. На фоне конкурирующих Intel и TSMC это весьма приличное предложение, однако не факт, что подобная кадровая политика поможет Samsung в сжатые сроки устранить своё отставание от других участников рынка.