Американских — на все 48%.

Китайский автомобильный рынок давно является крупнейшим в мире, его принято считать в известной степени самодостаточным, но это не значит, что в эту страну не завозятся машины зарубежного производства. Как отмечает CnEVPost со ссылкой на руководство Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей, с начала текущего года по май включительно на территорию КНР было ввезено 180 000 автомобилей, что на 33% меньше прошлогоднего результата.

Источник изображения: Tesla

В целом, китайский автоимпорт снижается на протяжении семи последних лет, поскольку местные автопроизводители предлагают гражданам КНР большое разнообразие моделей по привлекательным ценам, а зарубежные производители занимаются локализацией своей продукции. Примечательно, что импорт американских легковушек с января по май текущего года сократился сразу на 48% до 18 849 машин. Кстати, крупнейшим импортёром легковых автомобилей в Китай остаётся Япония, она за указанный период текущего года поставила 70 037 машин. Германия осталась на втором месте с 41 676 автомобилями. Кстати, по итогам мая в отдельности совокупный китайский автоимпорт упал на 25% в годовом сравнении. Рост пошлин весной этого года лишь усилил тенденцию. Компания Tesla, например, прекратила поставлять в Китай свои выпускаемые в США электромобили Model S и Model X.