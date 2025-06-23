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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Смартфон Ulefone Armor 34 Pro получил проектор, ночное видение и батарею на 25500 мАч
Ulefone Armor 34 Pro получил проектор, ночное видение и до 10 суток работы



Известный производитель защищённых мобильных устройств, компания Ulefone, выпустил свой очередной инновационный аппарат. Им стала модель Armor 34 Pro, отличительной чертой которой является наличие встроенного проектора. Проектор обладает автофокусом, который упрощает процесс показа изображений.



Этим достоинства данного флагманского защищённого смартфона не ограничиваются. Он работает от аккумулятора ёмкостью 25500 мАч, заряда которого хватит на много дней. Желающие имеют возможность приобрести это устройство по сниженной начальной цене в магазинах AliExpress и OZON. Предложение будет действительно до 25 июня, и цена до этого момента составляет $499,99.



За счёт аккумулятора с таким высоким уровнем ёмкости обещано до 10 суток работы устройства. Этого хватит на длительные поездки, путешествия, использование устройства дома и в офисе. Чем бы вы ни занимались, где бы ни находились, Armor 34 Pro всегда будет готов прийти вам на помощь.



Продолжительность работы в режиме ожидания достигает 1380 часов. Телефонные разговоры можно вести на протяжении 138 часов, а воспроизводить видео — 33 часа подряд. Обычные смартфоны способны работать три с половиной дня или даже меньше, но Armor 34 Pro держится втрое дольше. Мало того, от этого устройства можно заряжать другие гаджеты, такие как смартфоны или наушники.



В состав аппарата входит твердотельный аккумулятор, способный функционировать в экстремальных погодных условиях. Он работает в диапазоне температур от –30 ℃ до 55 ℃. Аппарат не должен подвести, будь вокруг холод или жара.



Поскольку это защищённый смартфон, безопасность является его приоритетом. Аккумулятор получил многослойную защитную технологию, которая оберегает его во время авиаперелётов. Этим аппаратом можно пользоваться в самолётах, поэтому вы останетесь на связи и сможете заряжать устройство не только на Земле.



Есть у этого смартфона и другие сильные стороны. Например, универсальный светодиодный фонарь сверхвысокой яркости и сигнальный фонарь. Аппарат обладает экраном FHD+ размером 6,95 дюйма с частотой 120 Гц. Работает устройство на процессоре Dimensity 7300 5G AI. Объём оперативной памяти достигает 32 ГБ, а хранилища — 512 ГБ. Доступны основная камера с разрешением 50 Мп, инфракрасная камера ночного видения 64 Мп, передняя камера формата HD с разрешением 32 Мп. Вы сможете снимать качественные фото и видео в любом окружении и при любом освещении.



До 25 июня Armor 34 Pro можно приобрести в магазинах AliExpress и OZON по цене от $499,99.
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#ulefone
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