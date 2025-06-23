Их стоимость будет заоблачной для большинства местных жителей.

Несмотря на проявление некоторой гибкости со стороны индийских властей в отношении поставок импортных электромобилей на территорию страны, компания Tesla пока не готова заниматься локализацией их производства, и это в какой-то мере развязывает руки Илону Маску (Elon Musk), который неоднократно встречался с политическим руководством Индии для переговоров в прошлом. Как сообщает Bloomberg, первые автосалоны Tesla в Индии откроются в июле, они расположатся Мумбаи и Нью-Дели, а потому предсказуемо будут рассчитаны на зажиточную публику.

Источник изображения: Tesla

Tesla будет завозить в Индию заднеприводные версии Model Y китайской сборки, первая партия из пяти машин уже подготовлена. С учётом всех таможенных сборов розничная стоимость такого кроссовера на местном рынке будет начинаться с $56 000, поскольку импортируемые электромобили стоимостью менее $40 000 в стране происхождения после пересечения индийской границы облагаются по ставке 70%. К указанной сумме нужно будет добавить ещё ряд налогов и страховку, поэтому обладать Tesla Model Y смогут себе позволить лишь состоятельные граждане Индии. Рекомендованные розничные цены для индийского рынка Tesla ещё не определила.