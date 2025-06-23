Кто понял, тот понял.

В силу не самых достойных пропаганды причин к последовательности чисел 4-2-0 Илон Маск (Elon Musk) питает определённую слабость, поэтому при назначении цены за поездку по дорогам Остина на фирменном роботакси Tesla он также её использовал, вчера объявив о запуске соответствующей услуги. Таким образом, поездка любой продолжительности по улицам столицы Техаса будет стоить клиентам, отбором которых Tesla занимается очень тщательно, четыре доллара и двадцать центов США.

Источник изображения: Tesla

Как уже отмечалось ранее, деятельность беспилотных такси Tesla в Остине будет сильно ограничена по сравнению с обычными. Во-первых, они будут передвигаться в строго определённых районах, избегать сложных перекрёстков и перевозить пассажиров только с шести утра до полудня в хорошую погоду. Несовершеннолетним попасть в салон роботакси Tesla не удастся, а на переднем пассажирском сидении тех 10 прототипов, которые сейчас выведены на линию, всегда будет находиться страхующий сотрудник Tesla. К слову, с 1 сентября в Техасе вступит новый закон, регламентирующий работу беспилотных такси в штате, поэтому нельзя исключать, что с учётом его положений компании придётся внести коррективы в свою работу.