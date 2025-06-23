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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Южной Кореи обеспокоены намерениями США ограничить поставки оборудования для выпуска чипов в Китай
В Поднебесной Samsung и SK hynix выпускают приличную часть своей продукции.

Способность поставлять оборудование для выпуска памяти в Китай для крупнейших южнокорейских производителей в лице Samsung и SK hynix является важным фактором, определяющим вектор развития бизнеса, поскольку обе компании до 40% своей продукции получают с предприятий, расположенных на территории КНР. Недавно власти США дали понять, что могут ужесточить ограничения на экспорт оборудования для производства чипов на китайском направлении, и данные высказывания, как сообщает Reuters, уже нашли отклик у южнокорейских чиновников.

Источник изображения: Samsung Electronics

По крайней мере, министр торговли Ё Хан Ку (Yeo Han-koo) перед поездкой в Вашингтон, где он должен будет принять участие в переговорах по торговым тарифам, выразил готовность передать американской стороне глубокую обеспокоенность корейского бизнеса возможностью усугубления санкций против Китая, а также подчеркнул, что готов отстаивать интересы национальной полупроводниковой промышленности в данной ситуации.

Напомним, что в 2022 году Samsung и SK hynix пришлось приложить немало усилий к тому, чтобы сохранить возможность поставлять в Китай оборудование для своих предприятий по выпуску памяти. Обе компании сперва были освобождены от действующих ограничений на один год, а потом освобождение стало бессрочным. Кроме того, на деятельность обеих корейских компаний в Китае накладывает ограничения так называемый «Закон о чипах», который не позволяет получателям американских субсидий активно развивать производство в Китае.

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#сша #китай #южная корея #экспортные ограничения
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Windmark_
04:10
Тебе так кажется .
WP: США потребуются годы для отказа от китайских редкоземельных металлов
linux4ever
03:45
chatgpt писал
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smash526
03:34
пососи ещё, может погладят
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TheDronBit
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