Традиционно считалось, что удел китайских производителей памяти — выпускать недорогие микросхемы устаревших типов, которые мировые лидеры уже производить не считают целесообразным. Издание Business Korea обобщило доводы известных аналитических компаний, которые позволяют понять, что этот стереотип утрачивает актуальность.
Во-первых, специалисты Counterpoint Research утверждают, что китайская CXMT объёмы выпуска микросхем DRAM по итогам текущего года увеличит на 50%. Это позволит ей завершить год с 8% мирового рынка DRAM в целом, а в сегменте DDR5 её доля может вырасти до 7%. В мобильном сегменте LPDDR5 доля китайской компании может вырасти до 9% к концу этого года.
Во-вторых, агентство TrendForce ожидает, что на рынке микросхем памяти в целом (DRAM и NAND) доля китайских производителей по итогам следующего квартала впервые перевалит за 10%. Если учесть, что ещё во втором квартале прошлого года она едва превышала 5%, это будет весьма заметный прогресс.