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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские производители памяти стремительно укрепляют позиции на мировом рынке
В следующем квартале они захватят его десятую часть.

Традиционно считалось, что удел китайских производителей памяти — выпускать недорогие микросхемы устаревших типов, которые мировые лидеры уже производить не считают целесообразным. Издание Business Korea обобщило доводы известных аналитических компаний, которые позволяют понять, что этот стереотип утрачивает актуальность.

Источник изображения: CXMT

Во-первых, специалисты Counterpoint Research утверждают, что китайская CXMT объёмы выпуска микросхем DRAM по итогам текущего года увеличит на 50%. Это позволит ей завершить год с 8% мирового рынка DRAM в целом, а в сегменте DDR5 её доля может вырасти до 7%. В мобильном сегменте LPDDR5 доля китайской компании может вырасти до 9% к концу этого года.

Во-вторых, агентство TrendForce ожидает, что на рынке микросхем памяти в целом (DRAM и NAND) доля китайских производителей по итогам следующего квартала впервые перевалит за 10%. Если учесть, что ещё во втором квартале прошлого года она едва превышала 5%, это будет весьма заметный прогресс.

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#аналитика #китайские производители #nand #dram #cxmt
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